แรงมาก “หนิง ปัทมา” สาบานด้วยชีวิต ใครใส่ร้ายขอให้มันฉิxหาย ล่มจม!

“หนิง ปัทมา” สาบาน 2 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เอาชีวิตและครอบครัวเป็นเดิมพัน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเมียน้อยใคร เป็นเรื่องจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ขอแช่งคนใส่ร้าย-คอมเมนต์เจอแต่ความฉิxหาย ล่มจม พร้อมท้าสาบานด้วย
แม้จะออกมาเคลียร์ไปแล้วว่าไม่ได้เป็นเมียน้อย “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ไม่ได้เป็นมือที่สาม ทำให้มีปัญหากับ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” แต่ก็ยังโดนดรามาไม่จบไม่สิ้น สำหรับ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ล่าสุดหนิงแสดงความจริงใจด้วยการสาบานต่อหน้า 2 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งต่อหน้าองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร และองค์พระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เอาชีวิตตนเองและครอบครัวเป็นเดิมพัน หากพูดไม่จริงขอให้ฉิxหาย แต่หากใครว่าร้ายตนทั้งที่ไม่จริง ก็แช่งขอให้ฉิxหายเช่นเดียวกัน ท้าให้มาสาบานเหมือนกัน
“วันนี้วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 ลูกมากราบสักการะองค์พระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (และศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร) ลูกตั้งใจอย่างแรงกล้ามาเพื่อสาบานว่า สิ่งที่ลูกพูดออกไปทั้งหมดหรือแถลงข่าวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เรื่องที่ลูกพูดข้อเท็จจริงที่จังหวัดเชียงใหม่ บุรีรัมย์ และประเทศอเมริกา เป็นความจริงทุกประการในทุกรายละเอียด
ลูกไม่เคยเป็นเมียน้อย หรือแฟน หรือคบกันในฉันท์ชู้สาว และลูกไม่มีเจตนาที่จะคบกันในฉันท์ชู้สาวเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลูกเพียงให้ความเคารพในฐานะพี่ชายเท่านั้น และลูกไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยทุกสถานที่ตามที่เป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ บุรีรัมย์ และประเทศอเมริกา หรือที่อื่น ๆ เพียงแต่ลูกไปโดยถูกว่าจ้างร้องเพลงตามอาชีพสุจริตของลูกเพียงเท่านั้น
หากลูกพูดความจริงมาทั้งหมดตามที่ได้แถลงข่าวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ขอองค์พระแก้วมรกตและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จงดลบันดาลให้ตัวลูกและครอบครัวลูกประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป คิดสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ แต่ถ้ากรณีลูกพูดเป็นเท็จไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งแม้แต่น้อย ขอจงลงโทษลูกและครอบครัวลูกให้ประสบแต่ความฉิxxาย ความวิบัติ ความล่มจม
แต่หากในทางตรงกันข้าม จากกรณีที่ลูกพูดความจริงตามความเป็นจริงทุกประการแล้ว ยังมีผู้ใดมากั่นแกล้ง กล่าวเท็จ ให้ร้ายป้ายสี ทำให้ลูกถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง ทำให้ลูกและครอบครัวลูกและองค์กรเสียหายในหน้าที่การงาน หรือทำให้จิตใจลูกหม่นหมองไม่มีความสุข ลูกขอจงดลบันดาลให้พวกมันประสบความวิบัติ ความฉิxxาย ความล่มจม ทั้งตัวผู้ที่กลั่นแกล้งและผู้ที่กล่าวหาโดยใช้ความเท็จตลอดถึงครอบครัวมันโดยเร็วเทอญ
จากกรณีที่ลูกพูดความจริงทุกประการแล้ว หากยังมีผู้ใดตามมาคอมเมนต์ตามโพสต์ตามงานที่ลงประกาศในโซเชียลทุกช่องทาง หรือลงไฮไลต์ป้ายสี หรือทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือตามไปคอมเมนต์ผู้ที่ว่าจ้างทำให้ครอบครัวคนรอบข้างและองค์กรเสียหาย ขอจงดลบันดาลให้พวกมันประสบความฉิxหาย ความวิบัติ ความล่มจม ทั้งตัวผู้คอมเมนต์ที่กล่าวหาตลอดถึงครอบครัวมันโดยเร็วเทอญ
และใครก็ตามที่ให้ข้อมูลเท็จพูดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงจากที่ลูกได้มาสาบานในวันนี้ ลูกขอท้าให้มันผู้นั้นมาสาบานต่อองค์พระแก้วมรกตและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดิมพันกันด้วยชีวิตและครอบครัวเช่นเดียวกันกับเหมือนที่ลูกมาสาบานในวันนี้ โดยที่ลูกเอาชีวิตของลูกและครอบครัวของลูกมาเดิมพันเช่นกัน”