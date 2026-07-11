หล่อออร่ากระจาย! “เอส ศุภ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คลินิก เผยเคล็ดลับ “รีชาร์จ” ตัวเองฉบับหนุ่มฮอต วง “ATLAS” ร่วมยินดี

สร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการความงาม Kalm Clinic (คาล์มคลินิกเวชกรรม) นำโดย “หมอเคน” นายแพทย์ทรงพล พิจารณ์วณิช เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างยิ่งใหญ่ คว้าตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เอส ศุภ สง่าวรวงศ์” ดีกรีอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย มาร่วมเป็นตัวแทนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่สะท้อนหัวใจสำคัญของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านรูปลักษณ์ที่เป๊ะปัง และการดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ตาม Concept So Proud of You ของ Kalm Clinic ที่สนับสนุนให้ทุกคนมั่นใจ และภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น เพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจนั้นจะเป็นกุญแจหลักที่พาเราไปสู่ความสำเร็จ
สำหรับงานแถลงข่าวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ Kalm Clinic สาขาอาคาร United Center สีลม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก โดยเปิดพื้นที่ให้แฟนคลับ และแขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสประสบการณ์ความงามแบบใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมไฮไลต์สุดพิเศษที่ทางพาร์ตเนอร์คนสำคัญของคลินิกร่วมมือกันตั้งใจจัดเตรียมไว้มากมาย อาทิ บูธทดลอง และปรึกษาปัญหาผิวพรรณกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบ Case by Case, กิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษ และปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากหนุ่มๆ วง ATLAS ที่ขนเพลงฮิตมาโชว์แบบจัดเต็ม สร้างความประทับใจ และความสนุกสนานให้แฟนคลับได้ฟินกันแบบเต็มอิ่มตลอดงาน
การร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของ Kalm Clinic ในครั้งนี้ “เอส ศุภ” ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า : “รู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Kalm Clinic สำหรับผม ความสวยงามไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือความมั่นใจที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี และความสบายใจ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของที่นี่มากครับ ด้วยตารางงานที่อัดแน่นทั้งกิจกรรม และงานแสดง ความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ การดูแลตัวเองที่ Kalm Clinic จึงไม่ใช่แค่เรื่องความหล่อ แต่คือการ 'รีชาร์จ' พลังงานให้ร่างกายพร้อมลุยทุกบทบาท เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้แฟนๆ และรักษาความเป๊ะให้ดูดีที่สุดในทุกช่วงเวลาครับ”
ด้าน “หมอเคน” นายแพทย์ทรงพล พิจารณ์วณิช กล่าวเสริมถึงการเลือกพรีเซนเตอร์คนแรกว่า : “เรามองหาคนที่สะท้อนการดูแลตัวเองอย่างใส่ใจ และเป็นธรรมชาติ ซึ่งคุณเอสตอบโจทย์ที่สุดครับ เพราะนอกจากความเป๊ะแล้ว เขายังใส่ใจในทุกรายละเอียด ซึ่งตรงกับหัวใจสำคัญของทีมแพทย์เราที่เชื่อว่า 'แต่ละคนมีความต่าง' เราจึงเน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงใจ และปลอดภัยที่สุดครับ ผมหวังว่า Kalm Clinic จะเป็นทางเลือกที่ทุกคนไว้วางใจ เราพร้อมดูแลคุณด้วยความใส่ใจ เพื่อยกระดับความงามที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี ให้คุณมั่นใจและมีความสุขในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองครับ”
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงาม และการดูแลตัวเองในบรรยากาศแสนสบายใจ ได้ที่ Kalm Clinic Flagship Store ชั้น 2 อาคาร United Center สีลม หรืออีก 3 สาขาใจกลางเมือง ทั้ง สะพานควาย พระราม 9 และทองหล่อ