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หล่อออร่ากระจาย! “เอส ศุภ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คลินิก เผยเคล็ดลับ “รีชาร์จ” ตัวเองฉบับหนุ่มฮอต วง “ATLAS” ร่วมยินดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการความงาม Kalm Clinic (คาล์มคลินิกเวชกรรม) นำโดย “หมอเคน” นายแพทย์ทรงพล พิจารณ์วณิช เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างยิ่งใหญ่ คว้าตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เอส ศุภ สง่าวรวงศ์” ดีกรีอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย มาร่วมเป็นตัวแทนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่สะท้อนหัวใจสำคัญของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านรูปลักษณ์ที่เป๊ะปัง และการดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ตาม Concept So Proud of You ของ Kalm Clinic ที่สนับสนุนให้ทุกคนมั่นใจ และภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น เพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจนั้นจะเป็นกุญแจหลักที่พาเราไปสู่ความสำเร็จ

สำหรับงานแถลงข่าวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ Kalm Clinic สาขาอาคาร United Center สีลม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก โดยเปิดพื้นที่ให้แฟนคลับ และแขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสประสบการณ์ความงามแบบใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมไฮไลต์สุดพิเศษที่ทางพาร์ตเนอร์คนสำคัญของคลินิกร่วมมือกันตั้งใจจัดเตรียมไว้มากมาย อาทิ บูธทดลอง และปรึกษาปัญหาผิวพรรณกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบ Case by Case, กิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษ และปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากหนุ่มๆ วง ATLAS ที่ขนเพลงฮิตมาโชว์แบบจัดเต็ม สร้างความประทับใจ และความสนุกสนานให้แฟนคลับได้ฟินกันแบบเต็มอิ่มตลอดงาน

การร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของ Kalm Clinic ในครั้งนี้ “เอส ศุภ” ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า : “รู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Kalm Clinic สำหรับผม ความสวยงามไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือความมั่นใจที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี และความสบายใจ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของที่นี่มากครับ ด้วยตารางงานที่อัดแน่นทั้งกิจกรรม และงานแสดง ความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ การดูแลตัวเองที่ Kalm Clinic จึงไม่ใช่แค่เรื่องความหล่อ แต่คือการ 'รีชาร์จ' พลังงานให้ร่างกายพร้อมลุยทุกบทบาท เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้แฟนๆ และรักษาความเป๊ะให้ดูดีที่สุดในทุกช่วงเวลาครับ”

ด้าน “หมอเคน” นายแพทย์ทรงพล พิจารณ์วณิช กล่าวเสริมถึงการเลือกพรีเซนเตอร์คนแรกว่า : “เรามองหาคนที่สะท้อนการดูแลตัวเองอย่างใส่ใจ และเป็นธรรมชาติ ซึ่งคุณเอสตอบโจทย์ที่สุดครับ เพราะนอกจากความเป๊ะแล้ว เขายังใส่ใจในทุกรายละเอียด ซึ่งตรงกับหัวใจสำคัญของทีมแพทย์เราที่เชื่อว่า 'แต่ละคนมีความต่าง' เราจึงเน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงใจ และปลอดภัยที่สุดครับ ผมหวังว่า Kalm Clinic จะเป็นทางเลือกที่ทุกคนไว้วางใจ เราพร้อมดูแลคุณด้วยความใส่ใจ เพื่อยกระดับความงามที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี ให้คุณมั่นใจและมีความสุขในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองครับ”

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงาม และการดูแลตัวเองในบรรยากาศแสนสบายใจ ได้ที่ Kalm Clinic Flagship Store ชั้น 2 อาคาร United Center สีลม หรืออีก 3 สาขาใจกลางเมือง ทั้ง สะพานควาย พระราม 9 และทองหล่อ






























หล่อออร่ากระจาย! “เอส ศุภ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คลินิก เผยเคล็ดลับ “รีชาร์จ” ตัวเองฉบับหนุ่มฮอต วง “ATLAS” ร่วมยินดี
หล่อออร่ากระจาย! “เอส ศุภ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คลินิก เผยเคล็ดลับ “รีชาร์จ” ตัวเองฉบับหนุ่มฮอต วง “ATLAS” ร่วมยินดี
หล่อออร่ากระจาย! “เอส ศุภ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คลินิก เผยเคล็ดลับ “รีชาร์จ” ตัวเองฉบับหนุ่มฮอต วง “ATLAS” ร่วมยินดี
หล่อออร่ากระจาย! “เอส ศุภ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คลินิก เผยเคล็ดลับ “รีชาร์จ” ตัวเองฉบับหนุ่มฮอต วง “ATLAS” ร่วมยินดี
หล่อออร่ากระจาย! “เอส ศุภ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คลินิก เผยเคล็ดลับ “รีชาร์จ” ตัวเองฉบับหนุ่มฮอต วง “ATLAS” ร่วมยินดี
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