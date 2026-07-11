“กิฟท์ซ่า ปิยา” แย้ม Girly Berry กำลังจะรวมตัวกันเร็วๆ นี้ เล่าย้อนอดีตทำไมวงเราเต้นไม่พร้อมกัน ลั่นพร้อมสู้สงครามนางงาม หวังคว้ามงใหญ่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 เท่านั้น
อยู่ๆ ก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมากับคลิปของ 4 สาว Girly Berry ทำแฟนๆ คิดถึงเมื่อไหร่จะกลับมารวมตัวกันอีก เรื่องนี้ “กิฟท์ซ่า ปิยา พงศ์กุลภา” ได้แย้มว่าแฟนๆ ซ้อมเต้นรอไว้ได้เลย
“ก็บอกแล้วนักร้องที-ป๊อปสมัยนี้อยู่ยาก ตลาดปี 90 ปี 2000 เขาครอง เขาอมตะไง เขาน้องๆ ยุคนี้มาเจอพวกพี่เขาหมองเลยนะ เขาหมองแน่นอนเพราะเขาเต้นพร้อมกัน ถ้าซ้ายเป็น PiXXiE ขวาเป็น 4EVE เราก็เห็นพวกเขา เราใส่เยอะเลย เราใส่ใหญ่แน่นอนแล้วเราก็จัดเต็มชนิดที่ว่าคนดูจะไม่มองน้องๆ แล้ว จะมองว่า PiXXiE จะมองเราว่าพี่เขาทำอะไร ทำไมแปลกจัง เราสู้ได้แน่นอน เอาเพลงเด้งๆ เข้าสู้ค่ะ ตุ๊กตาน่ารักขนาดฉันต้องหน้ารถ
คิดว่าแฟนๆ คงคิดถึงกันตลอดเวลา มันเป็นความรู้สึกในวัยเด็ก Girly Berry ก็คงเป็นแบบนั้น (ทำไมเราถึงไม่เคยเต้นพร้อมกันเลย เคยสงสัยไหม?) ฟังนะ เราไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าเราเต้นอะไร ฟังนะท่ามันก็มีมา เป็นเหมือนหนังสือเรียน แต่พอเราแสดงจริง มันคือความคิดสร้างสรรค์ ทุกคนรู้จักการด้นสดไหมคะ เพื่อความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเวที Girly Berry จำเป็นต้องมีการด้นสด ถ้าต่อไปรายการจะเอากลับมาทำอีกครั้งก็อ้างอิงได้เลยว่า เวที Girly Berry เคยมาเวทีนี้ เวทีนั้นแต่ละวันไม่เหมือนกัน เป็นความสดใส”
แย้ม Girly Berry จะมีการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเร็วๆ นี้
“กำลังจะเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถพูดได้ บอกได้แค่ว่าแฟนๆ น่าจะหายคิดถึง คิวที่วางมาตอนนี้งงมาก มีซ้อมเต้น แต่หลังจากไฟนอลไม่กี่วัน เขายังไม่ให้พูด แต่ติดตามได้ เขาวางคิวมาแบบไม่คิดถึงการซ้อมเลย เขาคงรู้แล้วว่าไม่ต้องซ้อมเยอะก็ได้ แฟนๆ ซ้อมเต้นรอไว้ได้เลย”
กับดรามาแฟนนางงามมองไม่เหมาะกับการเป็นนางงาม ในเรื่องของอายุ
“ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วตัดสินใจว่าจะไม่พูดเรื่องอายุ เพราะถ้ามิสยูนิเวิร์สต้องการแต่คนอายุน้อยก็คงไม่ขยายอายุในเงื่อนไข ปีที่แล้วเขาคงจะรู้ว่าเราลงปีนี้ ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกัน ในเรื่องหลังบ้านที่อยู่ในกองเพราะเราไม่รู้จริงๆ ว่าพอเราเข้าไปอยู่ในกองประกวดใหญ่แล้วสถานการณ์จริงมันจะเหมือนกองจังหวัดไหม เพราะกองจังหวัดค่อนข้างที่จะชิล แต่ก็เหนื่อยนะ ตารางแน่นเลย แต่มันไม่ได้รู้สึกกดดันมากเพราะเราก็ทำเต็มที่ในทุกกิจกรรม
(กังวลสงครามนางงาม?) ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย แต่ก็พอจะมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปในแนวทางไหน พอเราเป็นนักร้องไป มันก็วิธีการคนละแบบกับนางงามเลย เหมือนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา คนละเส้นกันเลย ก็กังวลนิดหน่อย พยายามถามรุ่นพี่ ถามคนอื่นๆ ว่าในกองใหญ่เราควรจะทำตัวยังไง เราต้องช่วยเหลือตัวเองขนาดไหน ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง กลัวมากจะโดนเขม่น เพราะเราซอฟต์ แต่ยังไงเราก็แข่งเต็มที่อยู่แล้ว”
มั่นใจสู้ “ทารีน่า โบเทส” เต็งหนึ่งได้
“น้องสวยนะคะ กิฟท์เองก็วางตัวเองว่าต้องมงใหญ่เท่านั้น ที่ 1 ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 ก็ขอฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะ พอมาอยู่ในวงการนางงามรู้เลยว่าอยู่ที่การอวย ทุกคนสวยหมด ก็ฝากอวยกันด้วยนะคะ ฝากเข้าด้อมกิฟท์ซ่าอยากไปจักรวาลด้วยนะคะ”