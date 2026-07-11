โมเมนต์หวาน “ธัญญ่า-เป็ก” หลังดรามา คนสนิทลั่นเป็กไม่กล้าทิ้งเมียหรอกนี่แม่ของลูก ธัญญ่าสวนกลับประโยคเดียววงแตก!

กลับมาไลฟ์ด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังเจอดรามา “หนิง ปัทมา จิตรสวัสต์” สำหรับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล”กับ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” งานนี้เป็กอวดโมเมนต์หวานๆ บอกรักเมีย อวดรูปหวานๆ ย้อนรำลึกถึงเพลงหวาน “เธอสวย” ที่ร้องในงานแต่งงาน ให้ทีมงานโคลสอัปหน้าธัญญ่าระหว่างไลฟ์พร้อมโอบ
โดยคนสนิทที่ร่วมไลฟ์เผยว่าได้คุยกับเพื่อนคนนึงเป็นน้องเป็กเหมือนกัน บอกขนาดมึงกับกูเขายังไม่เคยทิ้งเลย คิดว่าเขาจะกล้าทิ้งเมียเขาเหรอ เขาไม่ทิ้งหรอก นั่นแม่ของลูกเขานะ งานนี้ทำเอาธัญญ่าพูดสวนขึ้นมาว่า “เขาไม่เคยทิ้งใครเลยจ้า” ทำเอาฮาวงแทบแตก