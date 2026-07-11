“นุ้งนิ้ง” นางแบบเซ็กซี่ แฉนาทีโหดถูกแฟนซ้อมอ่วม พ่อปล่อยโฮลั่นรายการ เหยื่ออีกรายโผล่แฉเพิ่ม พีกมาก

“นุ้งนิ้ง” นางแบบเซ็กซี่ แฉนาทีถูกแฟนซ้อมอ่วม เตะ กระทืบ ต่อย ในห้องนอน คบ 2 ปีโดนซ้อมกว่า 10 ครั้ง ถึงขั้นหูดับ-แก้วหูแตกรักษาร่วมเดือน ศอกกดคอหวิดตุย แจ้งความแต่ถูกกดดันให้รับเงิน 7.5 หมื่น เขียนสัญญาห้ามฟ้องแพ่ง-อาญา กรรชัยสุดทน ช่วยเรียกค่าเสียหายให้ 5 แสน พ่อทนไม่ไหวปล่อยโฮลั่นกลางรายการ เหยื่ออีกรายโผล่แฉเพิ่ม ถูกกดน้ำหวิดตุย บังคับสัก ทำร้ายสารพัด พีกหนักมาก
กรณี “นุ้งนิ้ง” นางแบบเซ็กซี่ชื่อดังมีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ได้ออกมาเปิดเผยคลิปหลักฐานกล้องวงจรปิดนาทีถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ ทั้งชกต่อย ตบตี เตะกระทืบภายในห้องนอน จนกลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก
ล่าสุดรายการโหนกระแส วันที่ 10 ก.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ นุ้งนิ้ง นางแบบสาวที่โดนทำร้าย , ฟ้า เพื่อนนุ้งนิ้ง , ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
นุ้งนิ้งอายุเท่าไหร่?
นุ้งนิ้ง : อายุ 23 ปีนี้ 24 ค่ะ
ทำอาชีพอะไร?
นุ้งนิ้ง : อินฟลูฯ ค่ะ นางแบบเซ็กซี่ค่ะ ถ่ายชุดว่ายน้ำ โปรโมตสินค้า
ยอดฟอลฯ ในเฟซฯ เท่าไหร่?
นุ้งนิ้ง : ล้านกว่าค่ะ
คุณรู้จักผู้ชายคนนี้ได้ไง?
นุ้งนิ้ง : เขาทักมาทางเฟซบุ๊กเมื่อ 2 ปีที่แล้วค่ะ เขาทักว่าตื่นเช้าจัง ถ้าจำไม่ผิด ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหนูจากไหนค่ะ เขาทักมาจีบอีก ก็เลยลองคุยกันสักพักนึง เขาชวนไปกินข้าวกัน 3-4 รอบ ถึงได้คบกัน
พ่อนุ้งนิ้ง : (ร้องไห้โฮ)
พ่อน้องนั่งอยู่นี่เขาไม่ไหว เมื่อคืนผมมีโอกาสคุยกับพ่อแม่น้อง เขาไม่รู้ทำไง เขาบอกช่วยลูกผมหน่อยได้มั้ย ให้ลูกผมได้หลุดจากเรื่องนี้ได้มั้ย ตอนอยู่โรงพักน้องเหมือนถูกเกลี้ยกล่อม ถูกกดดัน ตัดสินใจคบกันตอนไหน?
นุ้งนิ้ง : คุยกันได้เดือนกว่า เกือบสองเดือน ก็ตัดสินใจคบหากันค่ะ
แรกๆ เขาใช้ความรุนแรงกับเรามั้ย?
นุ้งนิ้ง : ไม่มีเลยค่ะ เขาจะเป็นคนห้ามพูดคำหยาบ ด่าพ่อล่อแม่ไม่ได้เลย มึงกูได้ เขาเป็นคนพาหนูพูดมึงกู ปกติหนูไม่พูดกับแฟน จะพูดแค่กับเพื่อน
ครั้งแรกที่โดนทำร้ายร่างกาย เรื่องอะไร?
นุ้งนิ้ง : ไปส่งเพื่อนที่บ้านค่ะ ตอนนั้นคบกันได้ 3 เดือนกว่าๆ มีการไปเที่ยวกัน แล้วทะเลาะกันตั้งแต่บนรถเรื่องจองโต๊ะ เรื่องค่าเครื่องดื่ม
ฟ้า : เขาจะไปโต๊ะเพื่อนเขาแล้วจะมาอยู่กับนิ้งด้วย เพื่อนเขาโต๊ะเต็ม แต่นิ้งไม่มีโต๊ะให้เขานั่ง ก็เคืองกันตั้งแต่เข้าร้าน เลยไม่พอใจนิ้ง จากนั้นหนูจะกลับบ้าน นิ้งจะกลับบ้าน เขาแค่ถามว่าไปส่งได้มั้ย ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวนิ้งไปส่งเอง เขาก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ที่จอดรถยันถึงบ้าน บอกว่ารู้นี่ว่าเมา ไม่ไป คำหยาบสารพัด แล้วกระชากหัวกันตั้งแต่ในรถ แล้วเขาขับรถไว โดนลูกระนาด จนหนูตัวลอยติดเพดาน
ตอนกระชากผมนิ้ง คุณอยู่ด้วย?
ฟ้า : อยู่ค่ะนั่งอยู่ข้างหลัง นิ้งก็สู้กลับค่ะ
นุ้งนิ้ง : ก็กระชากหัวกลับ น้ำหกใส่รถเขาก็ให้หนูเช็ด
ฟ้า : เขาพูดตลอดทาง นิ้งก็พยายามเงียบ เขาด่าไม่หยุด
คิดจะเลิกมั้ย?
นุ้งนิ้ง : คิดจะเลิกค่ะ พูดตรงๆ ตอนนั้นไม่ได้รักมากด้วยซ้ำ
ทำไมกลับไปอยู่กับเขา ทั้งที่เขาจิกหัวเราแบบนั้น?
นุ้งนิ้ง : เขาเอาดอกไม้มาง้อ หนูไม่เคยเจอแบบนี้ ผู้ชายซื้อดอกไม้มาให้ ก็เลยใจอ่อน คิดว่าเดี๋ยวก็คงดีแหละ อารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่า แต่วันนั้นมีต่อนะคะ
ฟ้า : เขาลากนิ้งเข้าไปในห้องครัว แล้วจับทุ่มเลย ตอนแรกหนูกับนิ้งเข้าไปคุยกันในห้องน้ำ ไม่อยากให้เขาอารมณ์ขึ้นแล้ว นิ้งบอกว่าส่งหนูเรียกรถเอา จะได้ไม่มีปัญหา แต่พอเขาออกมาก็ลากเข้าห้องครัว จับทุ่มเลย
นุ้งนิ้ง : เหตุการณ์เกิดในบ้านเขา น้องเขาก็ไปเรียกพี่ชายมาช่วยหนู
ก็ไม่รู้ผู้ชายคนนี้เป็นใคร แต่ถ้าเกิดผู้ชายมีพฤติกรรมทำร้ายแบบนี้ จะทำร้ายเรื่อยๆ?
ทนายตุ๋ย : เหมือนอารมณ์มันไป บางทีห้ามใจตัวเองไม่ได้ ยิ่งผู้หญิงไม่สู้ด้วยจะยิ่งหมั่นเขี้ยวใหญ่ ถ้าผู้หญิงสู้จะยิ่งไปกันใหญ่ หลายๆ คดีบางคนตายเลยนะ
หนูไม่เคยเจอผู้ชายหวาน เอาดอกไม้มาให้ อยู่ดีๆ โดนทำร้ายร่างกาย อีกวันเอาดอกไม้มาให้ หนูรู้สึกเขาน่าจะเปลี่ยนได้ ก็ดีด้วย?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ เราไม่เคยเจอผู้ชายแบบนั้น เราเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้ คิดว่าเขาอาจจะดีขึ้นหรือเปล่า เพราะมันแค่ครั้งแรก
จากนั้นมีอีกมั้ย?
นุ้งนิ้ง : มีค่ะ หนูยังปรับตัวไม่ถูก หนูยังออกไปเจอเพื่อนอยู่ เขากำหนดเวลา กำหนดทุกอย่าง สมมติหนูบอกกลับทุ่มครึ่ง แต่ถึงสองทุ่มก็ทะเลาะกัน
หนูไปอยู่กับเขาแล้วเหรอ?
นุ้งนิ้ง : ช่วงแรกๆ ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ค่ะ ยังไปมากลับคอนโดตัวเองบ้าน น่าจะ 4-5 เดือน 5-6 เดือน เขาชวนมาอยู่ที่บ้าน บอกเอาเสื้อผ้ามาอยู่ได้เลย
คุณคบเขานานแค่ไหน?
นุ้งนิ้ง : 2 ปีกว่า
โดนไปกี่ที?
นุ้งนิ้ง : 10 กว่าครั้งได้ค่ะ แต่ไม่หนักเท่ารอบนี้ ส่วนใหญ่จะเบาๆ กระชาก ดึง
ฟ้า : สู้ได้
เขาหึงหนูเรื่องอะไร?
นุ้งนิ้ง : เวลามีคนมาคอมเมนต์ หนูลงรูปเซ็กซี่ปกติ ซึ่งหนูเซ็กซี่มาตั้งแต่ก่อนเขาจีบอยู่แล้ว หนูเลยงงว่าทำไมเขาถึงมาหึง
เราเป็นนางแบบเซ็กซี่อยู่แล้ว เขาน่าจะยอมรับได้ตั้งแต่แรก ไม่ได้เพิ่งคบแล้วเพิ่งมาเป็น แต่เป็นมาก่อนแล้ว ที่เขาทักมาก็เพราะคุณใส่ชุดเซ็กซี่นี่แหละ แต่หลังเขาเข้ามาพบปุ๊บ เขาห้ามถ่ายมั้ย?
นุ้งนิ้ง : ไม่ได้สั่งห้าม แต่เวลาหนูถ่ายก็มีปัญหาตลอด บางทีบอกทำไมไม่เซฟ ถอดโน่นนี่ แต่หนูถ่ายเซ็กซี่ต้องให้เซฟขนาดไหน มันก็ทำได้แค่แปะจุกแล้วมีปลาแปะน้องสาว แค่นั้น จะให้มิดชิดขนาดไหน ทุกวันนี้หนูต้องใส่กางเกงขายาว เสื้อยืดตลอดเวลา กางเกงขาสั้นหนูก็ไม่ได้ใส่ บอกว่าใส่แล้วเห็นก้น ด่า
ไม่เปลี่ยนก็โดนทำร้ายร่างกาย?
นุ้งนิ้ง : ใช่ จะดึงให้ไปเปลี่ยน หรือไม่ก็พูดดูถูกว่าแต่งแบบนี้เหมือนผู้หญิงกลางคืน
เคยบอกมั้ยให้เลิกไปสิ?
นุ้งนิ้ง : เคยค่ะ เขาบอกหนูก็ปรับสิ หนูก็ปรับนะ ปรับมาตลอด หนูต้องใส่กางเกงขายาว ซึ่งบางทีก็ไม่ใช่เรา บางทีหนูก็อยากใส่สบายๆ บ้าง แต่นี่คือใส่อะไรก็ไม่ได้ บังคับควบคุมหมด บงการชีวิตหนูมาก
พี่ขอโทษนะ ถามตรงไปตรงมา ไม่ว่ากันนะ การคบหากับเขา เป็นการคบหาที่เขาเลี้ยงดูเราหรือเปล่า?
นุ้งนิ้ง : ไม่
เขาจ่ายเงินให้เรามั้ย คุณอยู่กับผมนะ ผมจ่ายให้คุณเดือนสองแสน แสนห้า?
นุ้งนิ้ง : ไม่มีเงินเดือนให้ มีแค่ค่าเลี้ยงข้าว
เขาเคยให้เงินคุณบ้างมั้ย?
นุ้งนิ้ง : เคยให้ค่ะ บางทีก็ 2 พัน 3 พัน แต่ก็มีเคยให้ 5 พัน 4 พัน 9 พัน แต่หนูให้เงินเขาคืนไป 1.5 หมื่น ตอนนั้นจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเขาซื้อกระเป๋าให้หนู หนูเลยไปกดเงินคืนเขา 1.5 หมื่น
สรุปไม่เคยได้เงินอะไรเลย?
นุ้งนิ้ง : เคยได้ค่ะ แต่พันสองพัน
อยากให้เขาใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรให้เขาสักสองแสน ไม่ใช่สองพัน?
นุ้งนิ้ง : เสื้อยืดยังโดนเลย มันบาง โป๊ เห็นนะ ก้มดูด้วย อะไรแบบนี้ค่ะ เสื้อคอยูก็ไม่ได้ บอกว่าโป๊
เหตุการณ์ทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆ จนน้องรู้แกวว่าเริ่มไม่ปลอดภัย สิ่งที่ทำได้คือไปออกอุบายให้ฝ่ายชายติดกล้องวงจรปิดในบ้าน แล้วบ้านผู้ชายเอง คนดูกล้องได้มีแค่สองคน คือน้องกับแฟนเขา สุดท้ายพอน้องถูกทำร้ายร่างกาย เขาก็เลยเซฟออกมาเลย ถึงได้รอดออกมา เหตุการณ์เรื่องราวที่น้องเอาไปลง เกิดอะไรขึ้น?
นุ้งนิ้ง : เกิดจากเขามาดูโทรศัพท์ แล้วไปเจอคลิปสงกรานต์ คลิปไปงานสงกรานต์ หนูไม่ได้ไป หนูเพิ่งให้รหัสโทรศัพท์ไป เขาต้องการเช็กได้ตลอด ทะเลาะเรื่องโทรศัพท์บ่อย เลยบอกว่าไม่มีรหัสกันไปช่วงนึง กลับมาคบล่าสุดเขาขอ หนูก็ให้ เพราะเขาเห็นที่หนูคุยกับคนอื่นตอนเลิกกับเขา เขาบอกถ้าอยากให้เชื่อใจก็เอารหัสโทรศัพท์มาสิ ก็เลยให้ไป เพราะหนูก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ว
เขาเปิดเห็นงานอะไร?
นุ้งนิ้ง : งานสงกรานต์ที่สยามหรือเปล่า คลิปนี้หนูไปขอคนรู้จักมา จะลงหน่อย เพราะหนูไม่ได้ไปไหนเลย จะลงว่าไปเที่ยวมานะ จะทำคอนเทนต์แต่ก็ไม่ได้ลง เพราะเราไม่สบาย
เขาไม่รู้เหรอว่าเราไม่สบาย?
นุ้งนิ้ง : รู้นะคะ หนูเปิดกล้องนอนคุยกับเขาอยู่ แต่เขาน่าจะจำไม่ได้
เขาเห็นแล้วว่าไง?
นุ้งนิ้ง : เขาบอกไม่เชื่อ เอาดีๆ ไปกับใคร ไปเอากับใครมา เอาให้แน่ อย่าโกหก หนูก็บอกว่าเอามาจากเพื่อนค่ะ
แล้วเขาทำไงต่อ?
นุ้งนิ้ง : หนูอธิบายต่างๆ นานา แต่เขาไม่เชื่อ เขาก็ด่าหนู
ด่าว่าอีเลว เป็นกะ... แล้วก็ด่าเฮีย?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ แล้วเขาบอกว่าเราเลิกกันดีกว่า หนูก็บอกว่าโอเค หนูลุกไปเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านเขา เขาก็มาดึงแล้วอุ้มทุ่มบนเตียง บอกไม่คิดจะง้อเขาเลยเหรอ เขาด่าขนาดนั้น จะให้หนูอยู่ทำไม หนูไม่อยากหน้าด้านอยู่ ก็เลยจะเก็บของไป เหมือนเขาตบหัวหนู มีการตีกัน หนูก็สู้ จิกหัวได้อย่างเดียว
เขาไม่ยอม ทำร้ายร่างกายเรา เตะต่อยด้วยนะ?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ เตะเข้าหน้าหนู ร่วมชั่วโมงได้ค่ะ เขามีซ้อม แล้วหยุดอยากคุย พอหนูพูดอะไรสะกิดเขาก็ขึ้นอีก ซ้อมอีกค่ะ แล้วที่มีคลิปเขารัวหมัดใส่หนู หนูวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่เขา หนูบอกว่าโดนเขาต่อย พ่อเขาก็บอกว่าจะไปทำผู้หญิงทำไม แม่เขาก็ถามว่าต่อยตรงไหน ผู้ชายก็ลากหนูเข้าห้อง หนูบอกว่าหนูไม่อยากเข้า เดี๋ยวหนูโดนทำอีก เขาลากเข้าปิดประตู แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มค่ะ หนูพยายามไม่เถียง สงบ ถ้าพูดจะโดนอีก พยายามคุยให้ดีที่สุด หนูจะหนีตอนกลางคืน ถ้าคุยแบบนี้ไมได้ออกอยู่แล้ว
กล้องวงจรปิดในห้อง ทำไมถึงปิด?
นุ้งนิ้ง : ชอบเถียงกันค่ะ ก็เลยบอกว่าลองติดแล้วเอามาจับผิดกันมั้ยว่าคำนี้ใครพูดหรือไม่พูด หนูลองบอกให้เขาติดค่ะ
เขาหาว่าเราชอบไปว่าเขา?
นุ้งนิ้ง : หนูชอบลืมคำพูด ก็บอกว่าพี่ติดกล้องสิ เวลาหนูพูดแล้วหนูลืม พี่จะได้เอามาให้หนูดูว่าหนูพูดจริงๆ นะ
แต่เหตุผลในใจหลักๆ คืออะไร?
นุ้งนิ้ง : เรื่องนั้นด้วยค่ะ แล้วก็หลักฐานทำร้ายร่างกายจริงๆ ที่ผ่านมามีหลักฐานแต่หนูลบไปแล้ว แต่ไม่ได้รุนแรงขั้นนี้ มีแค่ดึงหัวกัน ตกเตียง ถีบ แค่นั้นค่ะ
ครั้งนี้พอโดนหนักๆ คุณก็เข้าไปเซฟเลย?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ ตอนเขาหลับนอนกอดหนูเลย ตอนแรกขอโทษ จะทำยังไงให้อยู่ด้วย เพราะหนูบอกว่าหนูจะไป เขาบอกจะทำยังไงให้อยู่ด้วยแล้วเขาก็ตบหน้าตัวเอง สักชม.นึงเขาก็หลับ ช่วงนั้นหนูก็เซฟคลิป หนูเห็นเขาหลับกรนแล้ว หนูก็ลุกจะหนี แต่เขาก็รู้สึกตัว หนูก็บอกว่าหนูปวดฉี่ ไม่ได้จะไปไหน เขาก็ไปเข้าห้องน้ำด้วย เขาบอกจะเข้าเหมือนกัน
ยังไงอีก?
นุ้งนิ้ง : ก็ออกมานอน พอตื่นก็อยากลองคุยดีๆ หนูอยากกลับห้อง อยากให้สบายใจ อยากเลิกด้วยตอนนั้น
ทนายตุ๋ย : รู้สึกมั้ยว่าหลายครั้ง่ที่ไม่รุนแรง แต่จะมีความรุนแรงไปเรื่อยๆ
นุ้งนิ้ง : รู้สึกค่ะ แต่หนูไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไร อาจจะรักเขาไปแล้วด้วยตอนนั้น ยอมได้ก็ยอม
ทนายตุ๋ย : เขาทำร้ายนอกสถานที่มั้ย
นุ้งนิ้ง : มีค่ะ ในที่สาธารณะก็มีค่ะ หนูเคยหัวกระแทก แล้วพาหนูไปส่งรพ. ตบหนูหูดับด้วยตอนนั้น ก่อนเหตุการณ์นี้ค่ะ หูดับไปเกือบเดือนค่ะ ไม่ได้ยินไปข้างนึง หมอบอกว่าแก้วหูทะลุ แต่กว่าจะได้ไปหาหมอก็สองอาทิตย์แล้ว ให้เขาพาไปหาหมอหน่อย เพราะไม่ได้ยินเลย
น้องอยู่กับเขาได้ไง?
นุ้งนิ้ง : เราก็คิดว่าก็มีที่เราไปตีไปทำเขาบ้าง ต่อยเขาบ้างก็มี เขาทำเราก่อน เราก็สู้ค่ะ
มันไม่ใช่เรื่อง แรงหนูจะสักเท่าไหร่ เคยหึงเขาตบตีเขามั้ย?
นุ้งนิ้ง : ไม่มีค่ะ หนูไม่ได้เช็กเขาด้วยซ้ำ
ไปตีต่อยเขาเพราะโดนกระทำก่อนหรือเปล่า?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ ตอนดีกันตีเล่นๆ ก็มี หนูก็คิดว่าเราก็ทำเขาเหมือนกัน ไม่เป็นไรหรอก เวลาหนูเจ็บ เขาก็บอกว่าเขาก็เจ็บเหมือนกัน เหมือนพูดให้หนูรู้สึกผิด เขาบอกเจ็บหัว เจ็บโน่นเจ็บนี่ ดูสิ หัวปูด หนูก็รู้สึกผิดด้วยพอเขาเจ็บ
ทนายตุ๋ย : รักก็เลยทน
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ
คนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนโดนทีเดียวก็ไปแล้ว บางคนแค่เงื้อมือ ด่า ก็ไปแล้ว แต่นี่ไม่ใช่ นี่เป็นอีกรูปแบบนึง?
นุ้งนิ้ง : จะด่าหนูโง่ก็ได้ เพื่อนเตือนหนูไม่ฟังเลย
คนมันรักไปแล้ว เข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็ปรับตัวได้ แต่ถ้าหนูไม่เอาตัวเองออกมา วันนึงหนูอาจตายได้?
นุ้งนิ้ง : ใช่ เขาเคยเอาศอกดันหนูหายใจไม่ออก เกือบตาย สุดท้ายพอหนูเสียงแหบเขาถึงปล่อย เอาศอกดันคอติดกำแพง
คนแชร์เรื่องนี้ให้ผมเยอะมากๆ คนตามในเพจเป็นล้าน คุณลงภาพถูกทำร้ายร่างกาย คนไปคอมเมนต์ 3 หมื่นกว่าคอมเมนต์ ไปให้กำลังใจเยอะมาก เหตุการณ์ครั้งนี้คุณหนีออกมาได้ไง?
นุ้งนิ้ง : ทักหาพี่สาวตอนเขาไปทำรถลูกค้า เลยได้โอกาสทักหาพี่สาวว่าไม่อยากอยู่ที่บ้านเขาแล้ว ทำไงดีแต่บอกพี่อย่าเพิ่งบอกแม่ พี่ก็หาทางช่วย หนูก็หายไปชม.สองชม. พี่สาวเลยบอกแม่ค่ะ แม่เลยให้น้องชายโทรหาตร.ให้มาช่วยที่บ้านหน่อย
ตร.ไปมั้ย?
นุ้งนิ้ง : มาค่ะ ตอนนั้นพ่อแม่เขาก็อยู่ค่ะ พอตร.ไป ผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่ง เป็นห่วง ก็เปลี่ยนเลย
ตอนตร.มา เขาก็อยู่ด้วย พ่อแม่ก็อยู่ หลังจากนั้นกี่วันที่ตร.มา?
นุ้งนิ้ง : วันนึงค่ะ โดนทำวันที่ 5 วันที่ 6 ตร.ก็มา
ผู้ชายคนนั้นไปส่งคุณมั้ย?
นุ้งนิ้ง : ไม่ได้ไปส่งค่ะ หนูเรียกแกร็บกลับเอง หยิบมาแค่กระเป๋ากับเสื้อนิดหน่อย
ทนายตุ๋ย : ตร.มาถึงบอกว่าอะไร
นุ้งนิ้ง : เขายืนรออยู่หน้าบ้าน ตอนแรกเขาไม่เปิดประตูให้ บอกจะไปส่งหนูอย่างเดียว หนูกลัวถ้าเขาไปเดี๋ยวก็ง้ออีก
ทนายตุ๋ย : ตร.พูดว่าอะไร
นุ้งนิ้ง : เขายืนเงียบๆ อยู่หน้าบ้านก่อนค่ะ แล้วเขาเข้าไปสวัสดี แม่ก็มาเปิดประตูให้ แม่ก็ถามว่าอยู่สน.ไหน เขาบอกสน.ตลิ่งชันค่ะ
คุณแจ้งความวันไหน?
นุ้งนิ้ง : วันที่ 8 ค่ะ
ทำไมตัดสินใจแจ้งความ?
นุ้งนิ้ง : เห็นพ่อแม่ร้องไห้ค่ะ พ่อแม่อยากให้ไปแจ้งด้วย ตอนแรกหนูแค่ไปตรวจร่างกายวันที่ 7 พ่อแม่บอกว่าให้ไปแจ้งความดีกว่า
วันที่ 7-8 ผู้ชายโทรมาตามมั้ย?
นุ้งนิ้ง : ไม่ค่ะ บล็อกเลย เขาก็ไม่ได้มาตามค่ะ
คุณแจ้งความ วันแรกคือวันที่ 8 ตร.ว่าไง?
นุ้งนิ้ง : เขาบอกให้โทรนัดฝั่งนั้นมาไกล่เกลี่ย แต่ผู้ชายบอกว่าไม่ว่าง ตร.ถามว่าผู้ชายคนนี้กลัวใคร หนูบอกว่ากลัวพ่อเขา ตร.เลยโทรหาพ่อ พ่อบอกว่าแค่เด็กทะเลาะวิวาทกันเฉยๆ อยากแจ้งก็แจ้งไปสิ หนูไม่ได้ยินจากปากพ่อนะคะ ตร.เป็นคนมาบอกว่าพ่อพูดแบบนี้ จากนั้นได้ลงบันทึกประจำวันไว้ ตร.บอกว่าไปนัดฝั่งนั้นมาให้ได้ ถ้านัดได้ก็มาบอกผม
ทนายตุ๋ย : ตร.น่าจะสอบสวนสอบถามเรื่องราวก่อน ตร.นัดก็ทำได้ แต่ต้องเข้าระบบที่ถูกต้อง ผมคิดว่าตร.ทำข้ามขั้นตอนไป บางทีพนักงานสอบสวนรับเรื่องแล้ว ต้องทำคดีต่อเป็นเรื่องระเบียบ แต่กรณีไกล่เกลี่ยจบได้ก็ไม่ต้องทำ
วันที่ 8 ตร.สอบปากคำคุณมั้ย?
นุ้งนิ้ง : ถามค่ะ หนูเอาคลิปให้เขาดูด้วยค่ะ แต่เหมือนเขาไม่ได้ดูคลิป เขามาถามหนูว่าหนูได้ทำเขามั้ย หลังจากเขาโทรคุยกับผู้ชาย เหมือนตร.ดูคลิปเดียว แล้วเขาโทรหาผู้ชาย ผู้ชายบอกตร.ว่าหนูมีคนอื่น
ทั้งที่ไม่ใช่?
นุ้งนิ้ง : หนูมีตอนเลิกกับเขาไปช่วงนึง
เอาเหตุการณ์ที่ทำร้ายร่างกายคุณ ผู้ชายบอกตร.ว่าอะไร?
นุ้งนิ้ง : ไปบอกว่าหนูมีคนอื่น ผู้หญิงก็ทำผมด้วย ตร.มาบอกหนูอีกที
ตร.ไม่ได้ดูคลิปเหรอ?
นุ้งนิ้ง : ใช่ หนูก็งง หนูบอกมีนะที่หนูจิกหัวเขา ที่สู้ก็มีนะ
ทนายตุ๋ย : ตร.มองว่าไง
นุ้งนิ้ง : เขาบอกฝั่งนั้นอาจจะโต้แย้งอะไรได้ หนูก็จำเรื่องราวมากไม่ได้ บางทีก็ซึม ภาพมันเด้งอยู่ในหัว จำได้บางคำ
ฟ้า : เขาช็อกอยู่
ทนายตุ๋ย : เราได้รับความกระทบกระเทือนหรือเปล่า ทำไมดูงงๆ
นุ้งนิ้ง : หนูก็มึนๆ นิดนึง เบลอๆ ง่วงนอน น่าจะกินยาคลายเครียดค่ะ
คุณต้องไปเช็กสมองด้วยนะ บางทีกระทบกระเทือนอาการอาจไม่ได้ออกทันที?
นุ้งนิ้ง : ได้ค่ะ
ทนายตุ๋ย : 24 ชม. ถ้ามึนๆ งงๆ ต้องไปพบแพทย์
นุ้งนิ้ง : หนูคิดว่าน่าจะกินยาหรือเปล่า เลยมึนๆ ซึมๆ
น้องเจรจากับเขา เพราะตร.ไกล่เกลี่ย?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ ขอโทษค่ะ แบรงก์ไปแป๊บเดียวค่ะ หัวไปคิดเรื่องอื่น
โดนต่อยที่หัวเยอะมาก?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ มีโดนเตะหน้า
ไปแจ้งความวันแรกเกิดอะไรขึ้น?
นุ้งนิ้ง : เขาถามว่าเกิดเหตุอะไรบ้าง ก็บอกว่าโดนทำร้ายร่างกาย ก็เล่าเหมือนที่เล่าให้พี่หนุ่มฟัง เขาบอกให้แม่หนูติดต่อผู้ชายคนนั้นไป เขาบอกติดงาน ว่างอีกทีเย็นเลย ตร.บอกให้ติดต่อเขามาให้ได้วันนี้ แต่โทรไปหลายรอบ เขาบอกติดงาน วันแรกเขาไม่มาค่ะ
วันที่สองเป็นไง?
นุ้งนิ้ง : เขาติดต่อกลับมา หลังจากที่หนูลงคลิปค่ะ ได้ยินคำพูดพ่อเขาแบบนั้น มันไม่ใช่วิวาทแล้วไง
อยากให้พ่อเห็นว่าไม่ใช่ทะเลาะวิวาท พอลงปุ๊บเป็นยังไง?
นุ้งนิ้ง : แม่เขาโทรมาคุยกับแม่หนูค่ะ หนูก็นั่งซึมค่ะ
แม่นุ้งนิ้ง : เขาบอกให้ไปเจอกันที่สน. พอดีไม่ได้คุยนาน เขาสั่งว่าไม่ต้องคุยเยอะ ถามกันแค่นี้ เขาวางสาย แล้วโทรมาอีกรอบนึง เขาบอกคุณแม่ขอคุยกับนุ้งนิ้งหน่อย นุ้งนิ้งบอกไม่อยากคุย เขาบอกแม่ว่าเปิดลำโพงได้มั้ย นิ้งเห็นแก่หน้าม้าได้มั้ย พูดเสียงอีกอย่างนึง คุยกับแม่เขาคุยดีมากเลยค่ะ คุยเสียงอ่อนเสียงหวาน พอเปิดโฟนปั๊บ นิ้งได้ยินม้ามั้ย จะพูดลักษณะขึ้นเสียงเลย นิ้งฟังม้านะ ไม่เห็นแก่ใคร ก็เห็นแก่หน้าม้า แม่ก็เลยสวนไปว่า ไม่เป็นไร เดี๋ยวคุยกับลูกเองเรื่องลบคลิป แล้วก็วางสายไปค่ะ
จากนั้นเขามา?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ
แล้วคุยกันยังไง ทำไมถึงไปเซ็น ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเจออะไรมาบ้าง เขามาถึงแล้วเป็นยังไง?
นุ้งนิ้ง : เขาพูดว่าพ่อแม่เขาป่วย พูดกดดัน ไม่ได้กดดันมาก แต่ตร.กดดันหนูมากกว่า
เขากดดันว่าไงตอนไปคุย?
น้องชายนุ้งนิ้ง : เขาบอกว่ายอมๆ ไปเถอะ ยิ่งเรื่องยาวไปก็จะสูบเงินเราไปเรื่อยๆ เสียเวลาเราด้วย เสียเงินด้วย
ทำไมต้องเสียเงิน ในเมื่อเราแจ้งความ?
แม่นุ้งนิ้ง : เขาบอกค่าทนายเราจะเสียไปเรื่อยๆ
ตร.ดำเนินคดี ไม่เกี่ยวกับทนาย ตร.ต้องส่งให้อัยการ อัยการเขาจะตั้งทนายให้เองไม่ใช่เหรอ?
ทนายตุ๋ย : พอไปถึงอัยการ เราไม่มีทนายก็แถลงศาลว่าเราไม่มีทนาย ศาลก็จะตั้งทนายให้ในส่วนผู้เสียหาย
ตร.บอกว่าไงต่อ?
น้องชายนุ้งนิ้ง : บอกว่ายอมมั้ย 5 หมื่น เดี๋ยวจะเรียกเพิ่มให้ แต่ถ้าไม่ยอม ขึ้นศาลน้องอาจได้แค่ 5 พัน ตร.เอาคำพูดนี้มาจากพ่อเขาครับ ถ้าเอา ณ ตอนนี้ได้ 5 หมื่นเลย
เขามาด้วยใช่มั้ย?
แม่นุ้งนิ้ง : มาค่ะ พาเพื่อนมาอีกสองคน แล้วก็พี่ชายเขา แม่เขาไม่ได้มา
เจอคุณมั้ย?
นุ้งนิ้ง : เจอค่ะ เขาบอกจะไม่ได้เจอกันแล้วนะ หนูบอกถ้าอยากให้ลบคลิป ก็มาขอโทษพ่อแม่หนูด้วยเพราะร้องไห้กันหนักมาก
สรุปเขาจ่าย 7.5 หมื่น เราอยากได้มั้ย?
นุ้งนิ้ง : ไม่อยากได้เงินเลย
แล้วรับมาทำไม?
นุ้งนิ้ง : เขากดดันหลายอย่าง เขาบอกถ้าสู้ไปก็แพ้ เพราะฝั่งนั้นพูดรู้กฎหมายหมดเลยนะ หนูก็กลัว ตร.พูดว่าฝั่งนั้นดูรู้กฎหมาย พูดคำเป็นทางการ น่าจะประมาณนี้ เท่าที่หนูจำได้
ตร.บอกให้ยอม ถ้าสู้ต่อไปเราจะแพ้?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ แต่เขาก็จะมีบอกว่าแล้วแต่หนู แล้วก็ให้พี่ชายเขามาคุย
ทนายตุ๋ย : ตร.ไม่บอกเลยเหรอว่าเราถูกทำร้ายบาดเจ็บ ควรไปพบแพทย์ก่อน
นุ้งนิ้ง : มีตอนเขาเรียกหนูไปคุยก่อนฝั่งผู้ชายจะมา บอกว่าถ้าเขาไม่ยอมที่เราเรียกไป ให้เราไปตรวจร่างกาย ตรวจชันสูตรบาดแผลอีกถึงฟ้องเพิ่มได้ ซึ่งตร.ไม่ได้ส่งหนูไป มีแต่หนูไปตรวจเอง
บางคนรู้สึกว่าทำไมน้องพูดช้า ดูรำคาญ อย่าเพิ่งรำคาญ น้องเพิ่มโดนซ้อมมา แล้วน้องยังต้องกินยาอีก แล้วใครก็แล้วแต่ มานั่งโหนกระแสบอกเลยว่าเขาจะตื่นเต้น ไม่ค่อยกล้าพูด เจอหลายคนแล้ว ผมบอกตรงๆ เลยนะ บางครั้งผมยังหงุดหงิดเองเลย ทำไมพูดงี้วะ แต่หลังๆ อ๋อ เขาตื่นเต้น เขาไม่ได้อยู่หน้ากล้องตลอดเวลาเหมือนเราทุกวัน พอเขามานั่งเขาก็ประหม่า แล้วนี่ยิ่งโดนมา ไม่รู้พูดอะไรออกไปแล้วจะโดนซ้ำหรือเปล่า อย่าเพิ่งไปว่าเขา ใจเย็นๆ คุณไม่อยากได้ 7.5 หมื่น แต่ตร.บอกสู้ต่อไปก็แพ้อยู่ดี?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ บอกว่าถ้าสู้ต่อไปเงินเราก็โดนสูบไปเรื่อยๆ เราต้องจ้างโน่นจ้างนี่
ถ้าไม่รู้กฎหมาย ฟังตร.พูดว่าสู้ต่อไปก็แพ้ ใครจะสู้วะ?
ทนายตุ๋ย : พูดภาษาบ้านๆ คือกำขี้ดีกว่ากำตด ตร.ต้องทำตัวกลางๆ ให้ความเห็นหรือทำตามที่กฎหมาย ตร.ทำหน้าที่แหละ แต่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย บางทีต้องระวัง บางทีอาจเผลอไปว่าตัวเองก็ไม่เป็นกลาง แล้วจะลำบากถ้าโดนร้องเรียนขึ้นมา
เขาร้องขออะไรบ้าง?
นุ้งนิ้ง : ขอให้ลบคลิป แล้วไม่ไปออกสื่อ เพราะตอนแรกหนูโพสต์ลงสตอรี่ว่าสื่อต่างๆ หนูขอคิดดูก่อน เขาบอกไม่ต้องไปออกหรอกให้มันจบนะนิ้ง พี่ชายเขาเป็นคนพูดค่ะ
ทนายตุ๋ย : มองว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงหลายๆ คน เราปกป้องตัวเองบนพื้นฐานกฎหมาย บางเรื่องพอตัดสินใจออกไปแล้วไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นัก ก็ต้องกลับมานั่งดูตรงนี้ด้วยว่าเราต้องการอะไร
โหดร้ายมากนะ ตีผู้หญิงขนาดนั้น แล้วบอกเอาเงินให้เขา 7.5 หมื่นให้จบๆ ไป แล้วลบคลิปซะ มุมกลับกัน ถ้าย้อนถามคุณพ่อคนกระทำ ถ้าลูกชายคุณถูกกระทืบแบบนี้ คุณจะรับเงิน 7.5 หมื่นแล้วจบๆ กันไปมั้ย หรือตร.ที่เจรจราว่าแพ้แน่ เอาไปเหอะ 7.5 หมื่น ถ้าตร.มีลูกแล้วโดนกระทืบแบบนี้ ตร.จะดำเนินคดีมั้ย หรือไม่เป็นไร เอาเงิน 7.5 หมื่นแล้วให้จบๆ กันไป แต่ถ้าผมเป็นพ่อ ผมไม่ยอม ไม่เอาเงินด้วย แต่ไม่ยอม ประเด็นคืออยากรู้ข้อกฎหมาย ในนี้ไม่ใช่เอกสารที่มีการประนอมกัน เป็นรายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ในนี้เขียนว่าทั้งสองคนได้ตกลงเจรจาไกล่เกลี่ยทำร้ายร่างกาย โดยฝ่ายชายจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน 49,999 บาท ทำไม 4 หมื่นล่ะ?
นุ้งนิ้ง : เขาไม่อยากให้พ่อเขารู้ค่ะ เขาบอกว่าถ้าพ่อถามให้บอกว่าได้แค่ 5 หมื่น แต่ความจริงเขาจ่าย 7.5 หมื่น
พ่อจะให้เอา 5 หมื่น ถ้าไม่เอา 5 หมื่นก็ไปฟ้องเอา แต่ลูกชายอยากจบ ยอมจ่าย 7.5 หมื่น แต่เวลาลงบันทึก ลง 49,999 บาท เพื่ออะไร ทำไมไม่ลง 5 หมื่น?
นุ้งนิ้ง : หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
เขาโอนให้หรือเปล่า ถ้าโอน 49,999 จะได้ไม่ต้องสแกนหน้า?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ หนูก็เพิ่งรู้
เขาบอกทางคุณไม่ติดใจเอาความทั้งแพ่งและอาญา ได้เหรอ ต่อยหน้า หน้าอก ท้อง ต่อยๆๆ น้องนอนเฉยๆ จุกสู้ไม่ได้ ต่อยสองมือเลย เตะ ตบ ทุบหน้า บีบคอ หนูก็เตะเขา ป้องกันตัว เขาลาก เตะ โอ้โห น้องไหวได้ไง พ่อดูไม่ได้เลย แต่ตร.ลงว่าไม่ติดใจทั้งแพ่งและอาญา ถ้าลูกตร.หรือฝั่งพ่อผู้กระทำโดนแบบนี้ เอามั้ย 7.5 หมื่น อันนี้มันอาญาแผ่นดินนะ?
ทนายตุ๋ย : ก่อนมีพรบ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ถ้าคู่กรณีตกลงกันว่าไม่ติดใจดำเนินคดี เวลาเป็นอาญาแผ่นดิน มันใช้ไม่ได้ มันยอมความไม่ได้ ตร.ต้องดำเนินคดีต่อ แต่ส่วนแพ่งก็เป็นไปตามที่บันทึกเอาไว้ ส่วนแพ่งเราอาจมานั่งดูว่าสิ่งที่เราแสดงเจตนาลงไปในการเซ็นชื่อ เราสมัครใจมั้ย ยินยอมมั้ย หรือโดนหว่านล้อมอะไรมั้ย พอมีพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะมีกฎหมายบางเรื่อง การกระทำความผิดบางข้อกล่าวหาที่เขาบอกว่าเข้าการไกล่เกลี่ยได้ ทีนี้ต้องมานั่งดู สิ่งที่น้องโดนกระทำ ต้องพิสูจน์ก่อนว่าน้องถูกทำร้ายร่างกายสาหัสหรือเปล่า ต้องมีใบชันสูตรที่แพทย์ส่งไป เพื่อดูว่าสิ่งที่น้องได้รับบาดเจ็บเกิน 20 วันมั้ย ถ้าหมอบอกเกิน 20 วันมันเข้าพรบ.ไกล่เกลี่ยไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ตร.ยังไม่ได้ทำในขั้นตอนนั้น ตร.มองแค่ทำร้ายร่างกายแล้วจับคุย ผมมองว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ ถ้าน้องตั้งใจดำเนินคดีต่อ ก็ให้ตร.สอบสวนดำเนินคดีต่อ ส่วนผู้กระทำผิดถ้าจะเอาตรงนี้ไปต่อสู้ ก็เอาไปใช้ แล้วค่อยไปว่ากัน แต่กรณีนี้ถ้าคุณบาดเจ็บสาหัส มันเข้าไกล่เกลี่ยไม่ได้อยู่แล้ว แล้วอย่างที่น้องบอกว่าแก้วหูทะลุ 1 เดือน นั่นก็สาหัสแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเวชระเบียนว่าแพทย์ลงความเห็นว่าไง
ประมาณปีไหน?
นุ้งนิ้ง : 8 ก.ย. ปีที่แล้ว
ทนายตุ๋ย : ยังไม่หมดอายุความ คดีทำร้ายร่างกาย มัน 10 ปีครับ
หนูต้องไปรพ. ขอใบเวชระเบียนที่ไปรักษา ที่บอกว่าหูไม่ได้ยินเป็นเดือน?
ทนายตุ๋ย : นั่นล่ะครับ อาจเข้าข่ายทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายแก่กายแล้วเป็นเรื่องของสาหัส ซึ่งคดียอมความไม่ได้ แล้วเข้าพรบ.ไกล่เกลี่ยไม่ได้ด้วย
น้องโดนตบบ้องหู แก้วหูทะลุ ไม่ได้ยินเป็นเดือน แล้วก็โดนอีก ตกลงเอกสารตัวนี้ต้องทำยังไงต่อไป โอนเงินคืนให้เขามั้ย?
ทนายตุ๋ย : ไม่เป็นไรครับ เงินรับไว้ไม่ต้องคืน ให้คดีไปต่อ สุดท้ายพอตร.สอบสวนแล้ว มีความเห็นสั่งฟ้องไปที่อัยการ อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องไปที่ศาล เราเข้าไปเป็นโจทก์ร่วม เรียกค่าเสียหายเพิ่มได้ เรายังใช้สิทธิ์ได้อยู่ เขามีหน้าที่มาสู้เองว่าอันนี้คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่อย่างที่พูดว่าการประนีประนอมยอมความเราต้องสมัครใจ ไม่ได้ถูกหว่านล้อมกดดันอะไร การดำเนินคดีต่อคือการบอกล้างนิติกรรมนั้นให้ไม่มีผล ก็ไปว่ากันในชั้นศาล
แล้วที่เขาโดนตบในรถ จิกหัว โดนทุ่ม?
ทนายตุ๋ย : อันนั้นเป็นแค่ส่วนนึง จิกหัวเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายอาจไม่ถึงกับได้รับอันตรายทั้งกายและจิตใจ แต่แก้วหูทะลุนั่นแหละสำคัญกว่า ซึ่งคดียังไม่ได้ขาดอายุความ แต่เวลาตร.ลงความเห็นคดีจะเข้าไกล่เกลี่ยได้มั้ย คดีจะตั้งข้อหาอะไร ต้องตรวจสอบบาดแผล ถ้าเราจะดำเนินคดี ก็เอาเวชระเบียนตรงนั้นไป รวมทั้งวันที่ 6 ที่ถูกทำร้าย ตร.จะมีสอบถามความเห็นแพทย์แล้วเอามาตั้งข้อกล่าวหา
น้องเขากังวลจากบันทึกฉบับนี้ว่าเขาจะไปต่อไม่ได้ แต่เขาอยากดำเนินคดี ผมได้คุยกับผกก. ผกก.น่ารักมาก เขาบอกว่าให้มาหาเลยบ่ายสาม เดี๋ยวเขาจัดการเอง เดี๋ยวจบรายการให้รถพาไปเลย อยู่ในสายกับ “พ.ต.อ.มนต์ชัย อรุณส่องแสงดี” ผู้กำกับการ สน.ตลิ่งชัน ใบนี้เป็นลักษณะตัวน้องได้ไปตกลงไกล่เกลี่ย แต่น้องเขาบอกเขาไม่อยากไกล่เกลี่ย แต่เขากลัวตรงร้อยเวรบอกว่าสู้ไปก็แพ้ ยอมๆ ไปเถอะ เขาเลยต้องยอมเซ็นไป เขาบอกเขาไม่อยากยอม ตอนนี้เอาไงดี?
พ.ต.อ.มนต์ชัย : จากที่คุยกันเมื่อคืน น่าจะเป็นความผิดทางอาญาเรื่องทำร้ายร่างกาย อาจไม่ใช่ความผิดที่ยอมความได้ กรณีน้องเขาประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจนถึงที่สุดก็สามารถดำเนินคดีต่อได้เลยครับ ไม่มีปัญหา เรื่องบันทึกเยียวยาค่าเสียหาย ชดใช้ค่าสินไหม อันนั้นอาจเป็นเรื่องในทางแพ่ง แต่คดีอาญาเดินหน้าได้ปกติเลยครับ
ผู้เสียหายเคยโดนตบบ้องหู แก้วหูทะลุรักษาตัว 30 วัน สามารถเอาเข้าไปด้วยเลยได้มั้ย?
พ.ต.อ.มนต์ชัย : ถ้ามองแล้วอาจเป็นคนละกรรม แต่ถ้ากรรมแรกไม่เคยมีการร้องทุกข์ แล้วอยู่ในเขตสน.ตลิ่งชัน สามารถร้องทุกข์เป็นอีกกรรมเป็นอีกคดีนึงได้ครับ เราก็ดำเนินคดีควบคู่กันไปเลยไม่มีปัญหาครับ
ทนายตุ๋ย : เหมือนพนักงานสอบสวนไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงชัดเจนในการแจ้งข้อกล่าวหา ถ้าบางฐานความผิดต้องชัดเจนก่อนว่าเข้าข่ายสาหัสหรือเปล่า กรณีพนักงานสอบสวนทำไม่เป็นไปตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตรงนี้ท่านมองยังไงครับ
พ.ต.อ.มนต์ชัย : ผมมองว่าบันทึกฉบับประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหม อาจไม่ได้เข้าหลักพรบ.ไกล่เกลี่ยปี 62 ซะเลยทีเดียว อาจเป็นลักษณะคู่กรณีคงมาเจรจากันเอง แล้วพนักงานสอบสวนคงทำบันทึกให้ในเรื่องการเยียวยา คงเป็นแบบนั้นมากกว่านะพี่ตุ๋ยนะ ถึงบันทึกอย่างนั้นถ้าเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ เราก็เดินหน้าดำเนินคดีได้ต่อปกติเลยครับ
ได้คุยกับร้อยเวรหรือยัง?
พ.ต.อ.มนต์ชัย : เรียกมาคุยตั้งแต่เช้า เบื้องต้นร้อยเวรยืนยันว่าเรื่องการไกล่เกลี่ย เขาประมาณว่าครอบครัวสองฝ่ายคุยกันเอง เขาเป็นคนทำบันทึกให้ ตอนมาเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้ปกครองสองฝ่ายมาด้วยกัน เขาคุยกันเอง ประมาณนั้นครับ
เดี๋ยวส่งผู้เสียหายไปเลยดีกว่า ลูกน้องอาจรายงานอย่างนึง อยากให้ฟังข้อเท็จจริงอีกมุมนึง จะได้แชร์ๆ ความรู้สึกสองฝ่าย ทางนี้เขาบอกถ้าไม่มีคำพูดจากตร.ว่าสู้ไปก็แพ้ เขาคงไม่ถอดใจ?
พ.ต.อ.มนต์ชัย : ได้ครับ เดี๋ยวผมดำเนินคดีให้ตามกฎหมายเลยครับ
ทนายตุ๋ย : กรณีพนักงานสอบสวนไม่ทำตามพรบ.ไกล่เกลี่ย ท่านพิจารณายังไง ผมเคยไปสน.นี้ มีห้องไกล่เกลี่ยจริง โดยไม่มีตร.มาเกี่ยวข้องเลยนะครับ
พ.ต.อ.มนต์ชัย : เคสนี้ขออนุญาตดูจากบันทึกไกล่เกลี่ยที่เขาทำก่อนนะครับพี่ตุ๋ย แล้วจะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีครับ
เรายืนยันข้อเท็จจริงว่า?
นุ้งนิ้ง : ตร.เป็นคนเข้ามาคุยเรื่องให้ยอมรับ ยังไงเราก็แพ้อยู่ดี แต่เขามีแต่ แล้วแต่หนู
ทนายตุ๋ย : พูดขนาดนี้ผมไม่รู้กฎหมายผมก็เอาวะ ทำไงดี ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
นอกเหนือจากเรื่องนี้ มีอีกประเด็นนึง 24 ก.พ.62 มีผู้เสียหายอีกคน ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าปอ อ้างว่าโดนกระทำจากผู้ชายคนเดียวกันของคุณ เท็จจริงประการใดไม่ทราบ แต่เขาส่งเข้าไปร้องที่เพจของซ้อ ต่อสายหาเลย เพราะเห็นแค่ภาพยังยืนยันไม่ได้ว่าใครทำเธอ ต้องถามเจ้าตัว “คุณปอ” อยู่ในสาย คุณถูกทำร้ายร่างกาย?
ปอ : ใช่ค่ะ
สมมติผู้ชายชื่อ “บี” คุณโดนบีทำร้ายร่างกายจริงหรือเปล่า?
ปอ : จริงค่ะ
บีเคยคบหานุ้งนิ้งที่นั่งอยู่ในรายการ?
ปอ : ใช่ค่ะคนเดียวกันค่ะ
คุณจำได้?
ปอ : ตอนเห็นคลิปแรกคุณนุ้งนิ้ง เห็นว่าห้องมันคุ้นๆ ก็เลยลองดูค่ะ แล้วก็มั่นใจว่าใช่เพราะห้องนอนนี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเองเหมือนกัน เคยอยู่ที่ห้องนี้บ้านของเขาค่ะ คบกันตอนปลายปี 2018 ค่ะ คบกัน 1 ปี 2 เดือน
คุณโดนอะไรบ้าง?
ปอ : ครั้งแรกทะเลาะกัน เพราะจับได้ว่าเขาไปอาบอบนวด เขาเถียงเราไม่ได้ หลักฐานมัดตัว เขาเลยทำร้ายร่างกายเรา ครั้งแรกเขาบีบคอ เอาหมอนอุดหน้าค่ะ เราไม่ได้สู้เพราะตกใจ ก็เลยร้องไห้ เขาก็เลยหยุดไป แล้วบอกว่าอย่าพูดเรื่องเขาไปอาบอบนวดอีก เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไป เขาจำไม่ได้ แต่เรามีหลักฐานแชตที่เขาคุยกับเพื่อนด้วย ที่เขาไปมา จากนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ให้เราไปเรียน เขาขับรถไปส่งจะถึงหน้ามหาวิทยาลัยแล้ว อยู่ๆ ก็บอกว่ากูไม่ให้มึงไปเรียน พาขับกลับมาบ้าน แต่เราจะเรียน เพราะเราเรียนใกล้จะจบแล้ว เขาโมโห เอาหัวเราโขกกับคอนโทรลหน้ารถ จิกหัวเราลากขึ้นบ้านไปเลย ที่บ้านเขามีแม่บ้าน คนงาน เขาเห็นหมด เราร้องไห้ คิดว่าจะมีคนมาช่วย แต่ก็ไม่มี วันนั้นเขาเอาโทรศัพท์กับกระเป๋าเงินเราไป แล้วขังเราไว้ในห้องนอนเขา
ทนายตุ๋ย : พ่อแม่เขารู้มั้ย
ปอ : รู้ค่ะ หนูเคยบอกแม่เขาค่ะ หนูเคยไปอยู่บ้านเขา ไปช่วยงานพ่อแม่เขา 7 วัน 24 ชม. อยู่ในสายตาคนในบ้านเขาตลอด หนูบอกว่าม้าหนูโดนแบบนี้ๆ นะ เขาบอกจะให้ทำไง คนเก่าๆ มันก็ซ้อม เขาบอกทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็เลิกไป หนูจำได้ขึ้นใจ เอาคำนี้บอกเพื่อนๆ หนูกับครอบครัวหมดเลย ทุกคนบอกให้เลิก หนูไม่ได้ไปหาหมอเลยเพราะหนูอยู่บ้านเขาตลอด หนูไม่สามารถละสายตาเขาได้เลย หลังเลิกก็ไม่ได้ลงบันทึกประจำวันอะไรเลย วันสุดท้ายที่ตัดสินใจเลิก เพราะเขาผลักหนูลงสระน้ำที่บ้าน กดน้ำหนู หนูเพิ่งทำจมูกมาได้ไม่นาน ก็รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ ก็ไม่กล้าไปมีปัญหากับเขาอีก เขาผลักหนูลงสระ แล้วตามลงมากดน้ำค่ะ หนูก็บอกกเขาว่าขอกลับบ้านได้มั้ย อยากกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เพราะเสื้อผ้าเปียก เขาเลยพามาที่บ้านหนูค่ะ พอมาถึงหนูก็ตัดสินใจบอกเลิก แล้ววิ่งเข้าบ้าน ตอนวิ่งเข้าบ้าน เขาถอยรถมาเฉี่ยวหนูแล้วก็ขับออกไปเลย
แสดงว่ามีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้?
ปอ : ใช่ค่ะ เหมือนเขาเครียดอะไรมาก็มาลงที่หนู เหมือนเขาสอบเลขไม่ผ่านก็มาซ้อมหนู เขาบอกกูหงุดหงิดมากเลย กูสอบไม่ผ่าน เอาหัวหนูโขกกับมุมเตียงเลยค่ะ
ลูกกูโดนแบบนี้นะมึง?
ทนายตุ๋ย : เขาไม่ทำกับคนในบ้านเขาเหรอ
ปอ : ไม่ค่ะ เขาไม่ทำกับคนในบ้านค่ะ เคยมีที่เขาตื่นสาย เพราะหนูตื่นก่อนต้องไปช่วยงานที่บ้านเขา หนูเห็นสายแล้วก็ไปปลุก ตื่นมาปุ๊บเขาจับโทรศัพท์ดูเวลาบอกว่าทำไมมึงไม่ปลุกกู กูไปสายแน่ แล้วเอาหัวหนูกระแทกมุมเตียงเลย
น้องไม่ถามเป็นเฮียอะไรทำแบบนี้?
ปอ : หนูเคยลองสู้เขาครั้งนึงค่ะ แต่เขาโมโหกว่าเดิม ยิ่งสู้เขาจะยิ่งโมโห ก็อยู่นิ่งๆ แล้วร้องไห้ ถ้าเขาเห็นหนูร้องเขาจะหยุด แล้วพูดว่ามึงเป็นคนยั่วโมโหกูเองนะ มึงทำให้กูทำมึงเองนะ
ถ้ามีการต่อสู้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล น้องยินดีไปเป็นพยานมั้ย เพื่อให้ผู้พิพากษาเห็นว่าคนๆ นี้เคยทำแบบนี้มาแล้วจริงๆ?
ปอ : ยินดีช่วยค่ะ เพราะไม่อยากให้ใครโดนอีกแล้ว ตอนหนูเห็นเหมือนตัวหนูในอดีตเลยที่เคยโดนแบบนี้
ทนายตุ๋ย : ถ้ามีหลักฐานก็ยังดำเนินคดีได้อยู่ เพราะสิ่งที่เขาทำมันถึงตายได้จริงๆ อย่างเรื่องกดน้ำ ถ้าเขาไปต่อ คุณคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว
พ่อแม่จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่าง เพราะลูกคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ วันนึงจะไปฆ่าลูกเขาตาย แล้วจะเดือดร้อน จะบอกให้เลย วันนี้อย่าไปให้ท้าย ถ้าไม่ให้ท้าย คุณต้องให้ดำเนินคดีไปเลย พ่อต้องทำอย่างนี้ อย่างน้อยลูกจะได้เข็ด ไม่งั้นเขาจะคิดว่าพ่ออุ้ม จะไปตีใครก็ได้ พ่อแม่ไม่เคยว่าเลย สุดท้ายไปเดือดร้อนคนอื่นเขา แล้วคุณเองจะเสียใจภายหลัง ผมบอกเลย ลูกคุณพฤติกรรมไม่ปกติ ผมงงมากทำไมลูกเป็นแบบนี้ ผมว่าคุณไม่ได้ดูแล และไม่ได้เอาใจใส่จริงจังกับสิ่งที่ลูกคุณทำ ปอหลุดมาได้ยังไง?
ปอ : วันที่เขากดน้ำนั่นแหละค่ะ หนูขอกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า พอหนูลงจากรถมา มันหน้าบ้านหนูแล้ว หนูก็บอกเลิกเขาเลย เขาบอกแล้วแต่มึง หนูก็ลงจากรถวิ่งเข้าบ้าน เขาก็ถอยรถมาเฉี่ยวขาหลังหนูแล้วขับออกไปเลย ผ่านไปสองอาทิตย์เขามาง้อ แต่หนูไม่เอาแล้ว ผ่านไปเกือบปีเขาก็กลับมาง้ออีก แต่หนูก็ไม่เอา
ปีไหนที่เขากลับไปอีก?
ปอ : หนูเลิกกันต้นปี 2020 ประมาณ 7-8 เดือนเขาก็กลับมาค่ะ
มีใครโดนแบบน้องอีกบ้าง?
ปอ : ทราบจากน้องชายเขาว่าคนก่อนหน้าหนูก็โดนคนเก่าๆ เขาก็ทำ แต่ทำมากทำน้อยหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
นุ้งนิ้ง : ตอนหนูขาเคล็ดที่เขาทุ่มหนู เดินไม่ได้สองอาทิตย์ น้องเขามาถามว่าเป็นไงบ้าง คนก่อนโดนหนักกว่าพี่อีก หนูก็ไม่เข็ดนะ ก็งงตัวเองเหมือนกัน
ปอ : เขาจะพูดหลังทำร้ายเสร็จว่าจะไม่ทำแล้ว พาเราไปช้อปปิ้ง ไปกินของ ทั้งที่เราไม่ต้องการ เราต้องการให้คุณไม่ทำกับเราแบบนี้แล้ว แต่เขาจะซื้อของให้ พาไปกินของแพงๆ เพื่อลบล้างสิ่งที่เขาทำค่ะ เขาสัญญาจะไม่ทำแล้วนะ แต่ก็ทำอยู่ดี
นุ้งนิ้ง : เราคุยกันแล้วค่ะกับคุณปอ
ปอ : หนูทักหาคุณนุ้งนิ้งเองค่ะ ไม่อยากให้เขากลับไปอีก มั่นใจว่าถ้ากลับไปเขาจะโดนอีก แล้วโดนหนักกว่านี้ก็ได้ ตอนที่หนูคบเขาเด็กอยู่ ตอนนี้เขาโตแล้ว พลังความรุนแรงในร่างกายเขาต้องมากขึ้นแน่ๆ อยู่แล้วค่ะ ตอนหนูคบเขาเพิ่ง 18 เองค่ะ ตอนนี้เขาจะ 30 แล้ว หนูคิดว่าเขาคงรุนแรงกว่านี้
นุ้งนิ้ง พี่และแฟนรายการโหนกระแสอีกหลายคนมาก มีความคิดเห็นตรงกันว่า หนูห่วงเงิน 7.5 หมื่นมั้ย?
นุ้งนิ้ง : ไม่ค่ะ
ถ้าไม่ห่วงอยากให้โอนคืนเขากลับไปได้มั้ย?
นุ้งนิ้ง : ได้ค่ะ
ทุกคนอยากให้โอนเงินคืนไปซะ เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการเงินของคุณแล้วไปเริ่มต้นใหม่?
ทนายตุ๋ย : แต่ในคดีที่เข้าระบบหลังจากนี้ไป คุณก็มีสิทธิ์ของคุณเหมือนเดิมในการไปใช้สิทธิ์
พอมีปัญหาเอาเงินจ่ายเพื่อให้จบ เขารับมาเพราะไม่มีทางเลือก แต่นี่คือคนจริง รับแล้วไง รับแล้วไม่ยอม เอาเงินคืนมึงได้ แล้วดำเนินคดีด้วย พ่อก็อย่าไปช่วยอุ้มลูกคุณ คุณอุ้มแบบนี้อีกหน่อยเขาทำกับคนอื่นอีก ลูกหลานคนอื่นตายจะทำยังไง?
ปอ : เคยมีเพื่อนเขาเตือนเขาว่าอย่าทำตัวแบบนี้เลย เดี๋ยวผู้หญิงก็ทิ้ง เขาบอกกูไม่สนใจหรอก กูมีเงิน ผู้หญิงที่ไหนก็ชอบกู กูหาใหม่ได้เสมอ วันนั้นหนูอยู่ในเหตุการณ์เลยเพราะคบอยู่
งงเลยกู อะไรวะ?
ปอ : เขาคงคิดว่าเงินซื้อใจผู้หญิงได้ เพราะเหมือนที่ฟังคุณนุ้งนิ้งเล่า วิธีการจีบเหมือนหนูเปี๊ยบเลย แรกๆ เขาจะดีมาก เขาจะทำทุกอย่างเพื่อเรา พอชวนเราไปอยู่บ้านปุ๊บเหมือนเป็นที่ของเขาแล้ว เขาจะออกนิสัยเลย
นุ้งนิ้ง : จะบงการ
ปอ : จะไม่ให้เรามีเพื่อน มีสังคม เพื่อนที่คบอยู่ให้เลิกคบให้หมดเลย เขาบอกไม่ชอบแม่หนู ไม่อยากให้หนูอยู่บ้าน เวลาเขามาจะไม่สวัสดีแม่หนู หนูก็ไม่อยากให้แม่รู้สึกไม่ดีไปด้วย
เวลาเจอแม่เขาทักยังไง?
ปอ : เขาเห็นแม่เป็นอากาศค่ะ เขาเห็นแม่จะเฉยๆ เดินมาหาหนูเลย บอกว่ากูไม่ชอบแม่มึง แล้วเป็นคนเรียกมึงกูเองค่ะ ไม่ชอบให้เรียกเขา ตัวเอง เธอ เขาไมชอบ เขาบอกมึงมาอยู่บ้านกูเลย กูไม่ชอบแม่มึง กูไม่อยากเจอ
มีคนแบบนี้จริงๆ เหรอ?
นุ้งนิ้ง : แล้วชอบทวงบุญคุณด้วย ตัวเองโดนมั้ย
ปอ : โดนค่ะ เขาพาหนูไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วแม่หนูป่วย หนูบอกว่าถ้าเครื่องลงที่ไทยแล้ว หนูขอไปเยี่ยมแม่ได้มั้ย แม่เข้ารพ. เขาบอกแม่มึงไม่ตายหรอก แค่มันเดียว ถ้าแม่มึงจะตาย แม่มึงตายไปนานแล้ว กูไม่ให้มึงไป แล้วเขายึดทุกอย่าง กระเป๋าเดินทางโทรศัพท์แล้วลากหนูขึ้นรถกลับบ้านเขาเลย แล้วพูดทวงบุญคุณว่าถ้าอยู่กับแม่ทั้งชีวิตมึงไม่ได้ไปหรอกต่างประเทศ ไม่ได้กินหรอกของอร่อย มึงไม่มีแบรนด์เนมใช้หรอก ทั้งที่ทุกอย่างเขาให้เราเอง เราไม่เคยขอเลย
ทนายตุ๋ย : คุณไม่ได้เป็นแฟนแล้วล่ะ คุณเป็นทาสแล้ว
คุณได้แบรนด์เนมด้วยเหรอ?
นุ้งนิ้ง : หนูก็ได้
ปอ : เขาให้เพราะว่าพาหนูไปเจอรุ่นพี่ รุ่นพี่แซวว่ารวยขนาดนี้ทำไมให้แฟนใช้กระเป๋าไม่มีแบรนด์ เขาโมโหเลยค่ะ คืนนั้นเขาหงุดหงิดมาก แล้วบอกพรุ่งนี้จะพากูไปซื้อ แล้วพามาเจอรุ่นพี่
คุณได้แบรนด์เนมเหมือนกัน?
นุ้งนิ้ง : ได้ค่ะ
ปอ : ได้ใบเดียวแต่โดนกระทืบก็ไม่คุ้มค่ะ
ที่แปลกใจเพราะตัวนุ้งนิ้งเขาถ่ายแบบเซ็กซี่มาก่อน เขาไปเจอคุณเขาชอบตรงนั้น แต่พอคบปุ๊บจะให้เขาเลิกเซ็กซี่ มันได้ยังไง ก็ต้องรักในตัวตนแบบนั้น หรือจะบอกว่าคบกันแล้ว อันไหนเบาได้ก็เบานะ เป็นแฟนกันแล้ว ไม่อยากให้เพื่อนเห็นหน้าอกหน้าใจแบบนี้ ผมหวง?
นุ้งนิ้ง : ใช่ เขาหึงหนูยันเพื่อนผู้หญิง จะไปอาบน้ำด้วยกัน เขาบอกจะไปเปิดให้ดูทำไม
มันชุดว่ายน้ำ เบลอทำไม เพื่ออะไร เอาที่ไม่เบลอมา เดี๋ยวคนจะหาว่าปิดบังความจริง บ้าหรือเปล่าทีมงาน นี่ชุดว่ายน้ำ จะให้เขาตีโป่งลงไปว่ายน้ำหรือไง?
นุ้งนิ้ง : (หัวเราะ)
ทนายตุ๋ย : พี่หนุ่มว่าทีมงาน ทำไมอมยิ้มครับ (หัวเราะ)
เอาไงต่อ?
นุ้งนิ้ง : สู้ต่อค่ะ จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด พอฟังปอหนักกว่าหนูอีก จะสู้เพื่อเขาด้วย
ปอยินดีไปเป็นพยาน?
ปอ : ยินดีค่ะ แค่เขาเสยผมหนูสะดุ้งเลยค่ะ เพราะหนูไม่รู้ว่ามือนั้นจะมาจิกหัวหนูเมื่อไหร่ บางทีหนูสะดุ้งเขาก็จะพูดว่ามึงกลัวอะไรกู ทุกวันนี้ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหน ถ้ามีเสียงผู้ชายเรียกจากข้างหลัง หนูก็จะสะดุ้งไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เป็นเสียงผู้ชายลอยมาหนูก็สะดุ้งแล้ว เพราะเขาเรียกหนู พอหนูหันไปเขาปึ้กเลย
ล่าสุดมีคนจ่ายเงินแล้วบอกทำไมต้องเบลอ ใครๆ ก็ใส่ เขาสนับสนุนมาแล้ว 10 เหรียญ ให้เห็นกันไป ชุดว่ายน้ำแปลกตรงไหน น้องสักอะไร?
นุ้งนิ้ง : หนูสักชื่อหนูค่ะ
ปอ : มีเรื่องสักด้วยค่ะ เขาบอกหนูดูไม่รักเขาเลย ให้หนูไปสักรูปรถกูที่หลังมึง จริงๆ ค่ะ (หัวเราะ)
อันนี้พีก หมายความว่าคุณคบหากับเขา ผู้ชายคนนี้บอกไม่รักกูเลย ถ้ารักจริงต้องไปสักรูปรถของกูที่หลังของมึง บ้าไปแล้ว ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยในชีวิต?
ปอ : เขาพาหนูไปสักเลย เขาไปนั่งเฝ้าเลย
เหี้x หลังหนูมีรถมันอยู่เหรอเนี่ย มันพาไปสักเนี่ยนะ?
ปอ : ใช่ค่ะ นั่งกำกับเลย ต้องไซซ์นี้ ไม่เอาเล็กๆ
นี่แสดงความรัก เขาบอกนุ้งนิ้งมั้ยให้ไปสักรูปรถเขา?
นุ้งนิ้ง : ไม่ค่ะ
ทุกวันนี้รูปรถเขายังอยู่ที่หลังหรือเปล่า?
ปอ : หนูสักทับแล้วค่ะ หนูอายเขา รูปรถเล็กครึ่งนึงของฝ่ามือค่ะ เป็นรถอาร์เอ็กซ์ 7 ค่ะ ตอนนั้นเขาขับรถสีแดง แต่ของหนูเป็นงานขาวดำ
เป็นอาร์เอ็กซ์วิ่งอยู่หลังหนู ชีวิตพี่ยังเจอเรื่องแปลกไม่พอ ต้องการเสพเรื่องแปลกเยอะๆ วันก่อนผู้หญิงนอนแก้ผ้าอยู่กับผัวชาวบ้าน วันนี้ไปเป็นนักร้องแล้ว ชีวิตแปลกมั้ยล่ะ วงการนี้ดูสิ เป็นแบบนั้นได้ไง เดี๋ยวเด็กก็เลียนแบบ มาเจออันนี้อีก น้องไม่แจ้งความอะไรเลยเหรอ?
ปอ : ไม่มีค่ะ เพราะหนูอยู่มา พอรู้ว่าที่บ้านเขามีเงิน มีอำนาจ ไม่อยากยุ่ง ตอนนั้นทั้งรักทั้งกลัวด้วยค่ะ แรกๆ เขาก็ทำหลายๆ อย่างที่เราไม่เคยได้ค่ะ อาจเป็นเพราะเขามีเงินด้วย มันเลยสามารถให้ตรงนี้ได้ค่ะ แต่ถามว่าเราอยากได้มั้ย เราไม่ได้อยาก แต่เขาให้อะไรที่เกิดมาเราไม่เคยเห็นค่ะ
ตอนผู้เสียหายเขาโดนเขาไม่ตลก แต่วันนี้เหตุการณ์ผ่านไปหลายปี เขามองย้อนกลับไปมันเป็นเรื่องตลก แต่รู้มั้ยวันนั้นที่เกิดกับเขามันเป็นแผลในใจเขาเลย มันถึงจำฝังใจเขาอยู่ทุกวันนี้ นุ้งนิ้งก็เหมือนกัน เหตุการณ์วันนี้รุนแรง แต่ถ้ามองย้อนกลับไปจะหัวเราะว่าชีวิตไม่น่าเจอผู้ชายแบบนี้เลย ถ้าหนูเอาชีวิตออกมาได้นะ แต่ถ้ายังเอาชีวิตออกมาไม่ได้นะ ชีวิตหนูจะไม่หัวเราะอีกเลย เพราะไม่รู้จะเจออะไรในแต่ละวัน ถ้าเป็นพี่ จะเลือกมองไปข้างหน้า แล้วย้อนกลับมาหัวเราะ จะไม่เลือกอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วไม่หัวเราะ เชื่อพี่?
นุ้งนิ้ง : เขาโรคจิตค่ะ
พ่อแม่ต้องดูแลจริงๆ นะ เขาโตมาด้วยความรุนแรง พ่อแม่ยังโอบอุ้ม?
ทนายตุ๋ย : อนาคตเขาผิดพลาดใครเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายหนักกว่านี้ เวลาขึ้นโรงขึ้นศาล มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับ คู่กรณีไปสุดทางเขาจะได้รับความทุกข์ใจเวลาไปดำเนินคดีในศาล
นุ้งนิ้งต้องทำตั้งแต่วันนี้คือไปหาตร. เรื่องนี้เป็นอาญาแผ่นดิน ต้องแจ้งความ เงินออกจากรายการไป โอนคืนเขาเลย อย่างน้อยการันตีให้อย่างนึงว่าหนูไม่ได้ต้องการเงิน ไม่งั้นทุกคนจะมองว่าหนูไกล่เกลี่ยเพราะต้องการเงิน ถ้าต้องการให้เป็นบทเรียนสำหรับเขา คืนเงินเขาไปเถอะให้รู้ว่าเงินซื้อกูไม่ได้ แต่มึงต้องได้รับผลกรรมที่มึงทำ เป็นการช่วยพ่อแม่เขาทางอ้อมด้วย เป็นการดัดนิสัยว่าคุณต้องเจอคดีอย่างนี้บ้าง จะได้ไม่ต้องทำแบบนี้กับคนอื่นอีก เขาอาจไม่เคยโดนแจ้งความหรือมีคดีความ ก็จะเป็นบรรทัดฐานให้ตัวเขาด้วย ถ้าวันนึงไปทำกับคนอื่นอีก เรื่องนี้จะย้อนเข้าสู่กระบวนการอีก เขาจะกลัวเลยว่าถ้าทำอีกเรื่องนี้จะโดนหยิบขึ้นมาอีกแล้ว?
ทนายตุ๋ย : ตร.เขาจะมีประวัติ ถ้าเขาเคยถูกดำเนินคดี จะมีประวัติอาชญากรรมอยู่เคยถูกดำเนินคดี ถูกต้องโทษอะไรมั้ย
อีกทางนะ คุณพ่อ ม้า จ่ายน้องสัก 5 แสนสิ จะได้จบๆ ไป เอามั้ยล่ะ?
ทนายตุ๋ย : น้องไปต่อ จะไปจบในชั้นศาล 5 แสนก็ได้
5 แสนผมว่าเขาจบ 7.5 หมื่นไม่จบ น้องไม่ได้เรียก ผมเรียกแทน ส่วนน้องเอาไม่เอาแล้วแต่น้อง?
ทนายตุ๋ย : อันนี้เป็นสิทธิ์อยู่แล้ว ไปในชั้นศาลก็ใช้สิทธิ์เรียกร้องได้อยู่ดี ศาลท่านจะพิจารณาให้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึง
ถ้ากลัวว่าเขาจะมาคุกคาม เดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการ?
ทนายตุ๋ย : แจ้งพนักงานสอบสวนถ้าเขาคุกคาม ถ้าเข้าเงื่อนไขคุ้มครองพยาน เราก็ไปเข้ากระบวนการนั้น
มีคนส่งมาว่า 5 แสนน้อยไป ขอล้านนึง ส่งมาเต็มไปหมดเลย?
ทนายตุ๋ย : จริงๆ ถ้าบ้านรวย ใจเขาใหญ่ การจ่ายล้านนึงก็ไม่น่ามีปัญหามั้ยครับ
นุ้งนิ้ง : ตอนแรกตร.เข้าข้าง บอกว่าเรียก 5 แสนเหมาะสม จากที่ดูเป็นคลิป
มีคนสนับสนุน 100 เหรียญออสเตรเลีย 3 พันกว่าบาท โอนมาสนับสนุนในยูทูป 100 ออสเตรเลีย แล้วบอกว่า 7.5 หมื่นพี่หนุ่มจะจ่าย หรือผมจ่ายเองดีครับ เดี๋ยวส่งเบอร์ไปให้ บอกเมียข้างๆ ด้วยนะ ใจถึงมาก?
นุ้งนิ้ง : ป๋ามาก (หัวเราะ) สบายใจขึ้นค่ะ
เมื่อคืนร้องไห้ไม่หยุด กลัว?
นุ้งนิ้ง : ใช่ค่ะ ร้องไห้หนักมาก
คุณไม่กลับไปนะ?
นุ้งนิ้ง : ไม่กลับไปแล้วค่ะ
ถ้าคุณกลับไป ข้างหน้าจะเป็นรอยสักอาร์เอ็กซ์ 7?
นุ้งนิ้ง : (หัวเราะ) เขามีรถอีกคันนึงนะคะ
ทนายตุ๋ย : นี่คือสิ่งที่คุณกำลังสอนคนๆ นึงที่กระทำรุนแรง แล้วต้องได้รับการเข้าสู่กระบวนการ
วันนี้ทำรายการไป ถ้าไม่ถูกใจใคร กราบขออภัยด้วย มันเป็นงานก็ต้องทำแบบนี้แหละ เดือนนึงต้องทำ 22 เทป แขกก็หายากเหลือเกิน บางวันอาจไม่ถูกใจคุณบ้างก็กราบขออภัยจริงๆ พยายามแล้ว เต็มที่แล้ว แต่เรื่องการเมืองไม่อยากไปแตะ ขออภัยด้วยจริงๆ?