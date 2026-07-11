“เจนนี่ ได้หมดฯ” ปล่อยผ่านถูกมองเลอะเทอะ ประทับทรงครูหมอโนราห์ ลั่นเชื่อหมดใจ ใครไม่เจอกับตัวไม่มีวันเข้าใจ

“เจนนี่” ปล่อยผ่านคนดรามาสร้างกระแสประทับทรงครูหมอโนราห์ บอกใครไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ ส่วนตนเชื่อและศรัทธาหมดใจ เล่าตอนที่ครูหมอมาไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรลงไปบ้าง พยายามฝืนต่อต้านที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น แต่ทั้งเหนื่อยและทรมาน
สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากกับคลิป “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ถูกหมอครูมโนราห์จับประทับร่างเป็นครั้งแรก ตามความเชื่อของทางภาคใต้ ซึ่งก็มีชาวเน็ตที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย มองเจนนี่มโน เลอะเทอะ หาแสงไปเรื่อย สร้างกระแสให้กับเพลงหมอครูโนราห์หรือเปล่า บางส่วนก็บอกเชื่อหมดใจ ท่านเลือกเจนนี่แล้ว
ซึ่ง เจนนี่ ได้อัดคลิปเล่าความรู้สึกตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่า….
“เมื่อวานมีพิธีเชื้อเชิญครูหมอโนราห์ ฉันบอกเลยนะว่าเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ ใครไม่เห็นกับตา ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้ และไม่เข้าใจแน่นอน ปกติยิว (ฉัตรมงคล สมแก้ว) ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลย งานเมื่อวานถ้าใครได้สังเกตสีหน้ายิวตอนเริ่มกับตอนหลังคือเป็นตนละคนกันเลย ตอนเริ่มคือยิวไม่เอาอะไรเลย แต่พอตอนหลังคือนั่งไหว้ตาพรานบุญ
เมื่อวานเป็นพิธีเชื้อเชิญครูหมอโนราห์เวลา 1 ทุ่ม แต่สิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับเจนนี่ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นก็คือตอน 4 โมงเย็นแกมาคล้ายๆ ว่าจะเข้ามาในร่างเจนนี่ตอนที่เราไปเซ่นไหว้ครูหมอ ตอนนั้นเจนนี่บอกเลยว่าไม่ได้ตั้งตัวเลย ขอแล้วขออีกครูหมอไปเข้าคนอื่น ไปเข้าแม่เกตุ เพราะว่าเจนนี่กลัวมากเลย ก็พูดอยู่อย่างนั้นว่า กลัวๆๆ จนกระทั่งตอน 4 โมงเย็นเมื่อวานเจนนี่สัมผัสได้เลยว่าเราไม่เหมือนเดิม อาการเดียวกับที่เขากำลังเรียกเชื้อเชิญ ตอนที่เรารู้ว่าเขามาแล้ว เขาอยู่กับเรา เราจะมีความรู้สึกแบบรุ่มๆ ร้อนๆ ภาษาใต้เรียกว่าปัดๆ
เจนนี่ปัดๆ ตั้งแต่ได้ยินกลองโนราห์แล้ว ไม่ใช่ว่าตอนเริ่มพิธีแล้วเพิ่งรู้สึก ไม่ใช่นะ เจนนี่รู้สึกพรือโฉ้ (แปลกๆ) ตั้งแต่โนราห์เริ่มโหมโรง ตั้งแต่ยังไม่เดินเข้าโรงครัวแล้วทุกคน อันนี้เป็นความรู้สึกที่แปลกมาก เราคิดไปเองไหมนะ บ้าไปแล้ว แพนิกแน่เลย ไม่ใช่นะทุกคนบอกเลย ถ้าใครได้ร่วมพิธี เคยผ่านสิ่งนี้ ตอนที่ครูหมอมาทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่าแกมาแล้วจริงด้วย นี่แกอยู่กับเรา แกอยู่ข้างเรา หลังจากนี้เราจะทำยังไงแค่นั้นเอง ซึ่งเจนนี่ไม่มีความรู้ในการปล่อยวาง นั่งสมาธิ หรือปล่อยใจอะไรทั้งนั้น”
พยายามฝืนต่อต้านที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเอง จนมีโนราห์ใหญ่มากระซิบให้ปล่อยแล้วจะไม่เหนื่อย ไม่ทรมาน จากนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรบ้าง
“สิ่งเดียวที่เจนนี่ทำเมื่อวานแล้วมันทำให้เจนนี่เหนื่อยมากๆ เลยคือการต่อต้าน เจนนี่พยายามบอกตัวเองว่าอย่าๆ แล้วก็ต่อต้าน แล้วก็เหนื่อย จนกระทั่งโนราห์ใหญ่มากระซิบเจนนี่ว่าถ้าน้องไม่ปล่อย น้องจะเหนื่อยมาก แล้วน้องก็จะทรมาน น้องต้องปล่อย เจนนี่ก็เลยหลับตานั่งสมาธิ ไม่นานเลยทุกคนเชื่อไหม เจนนี่รู้ตัวทุกอย่างแต่บังคับตัวเองไม่ได้ เจนนี่ไม่รู้เลยว่าเจนนี่พูดอย่างนั้นได้ยังไง ไม่รู้เลยว่าเดินไปตรงนั้นทำไม ไม่รู้เลยว่าตัวเองลุกขึ้นรำ สิ่งที่งงคือคิดว่าจะรำสวยๆ แต่กลับรำแบบผู้ชาย จนกระทั่งได้มารู้ทีหลังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาพรานบุญหน้าทอง (ตัวละครในตำนานชาดกเรื่องพระสุธน-มโนราห์ และเป็นสุดยอดเครื่องรางทางคติความเชื่อของชาวปักษ์ใต้)
เจนนี่ก็ไม่เคยมีความรู้เหมือนกัน เพิ่งจะไปหาข้อมูลตาพรานบุญหน้าทอง แกเด่นในเรื่องเมตตามหานิยม บารมี อำนาจ ของแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ถ้าเราไม่ประพฤติดี ไม่เจตนาดี ก็คงไม่ได้รับ ในหัวสมองเจนนี่ตอนนี้ตั้งใจว่าจะทำโรงครูทุกปี แล้วบ้านที่กรุงเทพฯ ก็ต้องมีหิ้ง มีหน้าพรานบุญไปอยู่ด้วย มันทำให้เจนนี่คิดเลยนะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามัวทำอะไรอยู่ เราไปเติบโตที่กรุงเทพฯ ตั้งกี่ปี ไปทำงานตั้งนาน ทำไมอยู่ๆ มันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เราได้กลับมารับร่างทรงตรงนี้
พีกไปกว่านั้นตอนตาพรานบุญออก เจนนี่ไม่รู้สึกตัวเลย มารู้เพราะยิวเล่าให้ฟังว่าแม่ศรีมาลา (ครูต้นโนราห์) มาขอดูชุดมโนราห์ แล้วแกก็พูดอะไรไม่รู้ เจนนี่ก็เลยจะรำถวายแม่ศรีมาลา”
ปล่อยผ่านคอมเมนต์ที่บอกว่าตนมโน สร้างกระแส ลั่นใครไม่เจอกับตัวก็ไม่มีวันเข้าใจ
“เจนนี่ไม่รู้จริงๆ ว่าใครมาเข้า ใครไม่เจอกับตัวเขาก็ไม่เชื่อหรอก ถ้าใครไปเจอคอมเมนต์ไม่ดีปล่อยผ่านไปได้เลยนะ เพราะของแบบนี้ถ้าเขาไม่เจอกับตัวเขาก็ไม่เชื่อหรอก เราจะไปบังคับให้คนมาคิดมาเชื่อแบบเราไม่ได้ ของแบบนี้ทุกคนเลือกได้ ไม่ต้องไปสนใจ ตอบโต้
คนที่เจอกับตัวเท่านั้นถึงจะรู้ เราจะไปนั่งพูดให้เขาฟังก็จะเหมือนเรางมงาย เจนนี่ว่าไม่ต้องไปอธิบายอะไรทั้งนั้น ของแบบนี้ต้องรู้ด้วยตัวเอง ใครจะศรัทธาอะไรก็ศรัทธาไป จะให้มานั่งอธิบายยังไงเขาไม่ได้มาเห็นกับมา มารู้สึกตอนที่ครูหมอมาจับ แล้วจะให้ไปนั่งเล่าเหรอ เจนนี่ว่าปล่อยไปได้เลย เจนนี่ไม่สนใจเลย ตอนนี้เจนนี่มีความสุข เจนนี่ศรัทธาก็คือจบ
ความสุขใครความสุขมัน ปล่อยผ่าน ภาคใต้คือครูหมอมโนราห์ ภาคอีสานคือพญานาค แต่ละที่เขาบูชาไม่เหมือนกัน คนเชื่อก็เชื่อได้เลย ส่วนคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องไปสนใจ ห้ามฝนไม่ให้ตกห้ามได้เหรอ ไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายด้วยกับใครที่เขาไม่ได้มาเห็นแบบเรา กับคนในบ้านเจนนี่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังมาก เพราะมันอธิบายไม่ถูก”