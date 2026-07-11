“น้องฉัตร” รับยังเกร็งทุกครั้งที่แต่งหน้า “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” เชื่อมากกว่าฝีมือคือความสบายใจ มูฟออนดรามา “โอปอล” กล่าวขอบคุณบนเวที

“น้องฉัตร” ดีใจขึ้นแท่นช่างแต่งหน้านางงามจักรวาล รับยังเกร็งทุกครั้งที่แต่งหน้า “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” เชื่อมากกว่าฝีมือคือความสบายใจ เปิดใจโมเมนต์ “โอปอล” กล่าวขอบคุณบนเวทีอำลาตำแหน่ง ทลายกำแพงความบาดหมางในอดีต
เป็นอีกหนึ่งช่างแต่งหน้า ที่ได้รับความไว้วางใจจากอดีตนางงามจักรวาล อย่าง “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน” ให้ดูแลความสวยทุกครั้งที่กลับเมืองไทย สำหรับ “น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ” ช่างแต่งหน้าอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค.) ได้เจอน้องฉัตรในงาน “LBC BEAUTY FEST Presented by Allergan” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าถึงแม้จะมีโอกาสแต่งหน้าให้ปุ๋ยมาแล้วนับ 10 ครั้ง แต่ก็ยังเกร็งทุกครั้งที่จับแปรง และจะเปิดใช้เครื่องสำอางใหม่ทุกอย่าง เพื่อปุ๋ยโดยเฉพาะ ก่อนจะเปิดใจถึงโมเมนต์ที่ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” กล่าวขอบคุณบนเวทีอำลาตำแหน่ง หลังทั้งคู่เคยมีดรามากัน จากกรณีโพสต์อีโมจิรูปกุญแจ จนถูกโยงว่าเป็นการแซะเรื่องล็อกมง ภายหลังโอปอลคว้าตำแหน่ง MUT 2024
“ก็ดีใจครับ ทุกครั้งที่พี่ปุ๋ย ภรทิพย์ กลับมาเมืองไทย ก็จะเรียกให้น้องฉัตรไปแต่งหน้าน้อง ฟีลเหมือนพี่สาวน้องชายมากกว่า ทุกครั้งที่เจอกัน เราก็คิดถึงกัน ในการไปแต่งหน้าก็ได้พูดคุยกันทุกวันยามเช้า อย่างที่ผ่านมาพี่ปุ๋ยกลับมาก็เป็นอาทิตย์อยู่ครับ ก็เจอกันเกือบทุกวันเลย”
มีความเกร็งทุกครั้งที่ได้แต่ง เปิดใช้เครื่องสำอางใหม่ทั้งหมด
“จริงๆ เกร็งนะครับ ทุกครั้งที่แต่งหน้าพี่ปุ๋ยเนี่ย ทุกวันนี้น้องฉัตรก็ยังเกร็งอยู่ เพราะว่าพี่ปุ๋ยเขาก็จะมีสไตล์ของเขา ทุกครั้งที่แต่งก็จะแยกเครื่องสำอางเลย เป็นเฉพาะของพี่ปุ๋ยโดยเฉพาะ เปิดทุกอย่างเป็นของใหม่หมดเลย สำหรับพี่ปุ๋ย”
ความสวยระดับตำนาน เวลาผ่านมานานขนาดไหนก็ยังสวยคลาสสิก
“พี่ปุ๋ยได้ตำแหน่งในปีที่น้องฉัตรเกิด ได้ดูด้วยตาเนื้อจริงๆ คือสวยมาก ด้วยกิริยา ด้วยคำพูด ทุกอย่างคือเหมือนที่เราเห็นหมดทุกอย่างเลย เขาเป็นคุณแม่ที่น่ารักกับลูกๆ แล้วก็เป็นพี่สาวที่แสนดีสำหรับเรา แล้วไม่ว่าเวลาจะผ่านมาขนาดไหนแล้ว พี่ปุ๋ยก็ยังมีความสวยที่ดูคลาสสิก ผ่านมาเป็นสิบปีก็คือยังเป็นตำนาน”
เกินฝันกับฉายาช่างแต่งหน้านางงามจักรวาล
“เกินฝันนะครับ เคยฝันไว้เมื่อตอนเด็กๆ ตั้งแต่ตอนที่ตัวเองอยากเป็นช่างแต่งหน้า ว่าอยากแต่งหน้าให้กับนางงามจักรวาล ก็ไม่คิดว่าโลกจะส่งมอบพี่ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ มาให้ ตอนแรกเราคิดว่าแต่งหน้ากันครั้งหนึ่งก็สำเร็จแล้ว แต่ก็ไม่คิดว่า ณ วันนี้นี้มันมากกว่าการแต่งหน้า คือการที่เราได้คุยอินบอกซ์กัน พูดคุยกัน พี่ปุ๋ยก็จะมีการ say hello มาในอินสตาแกรม ว่า miss you นะคะ ก็จะมีการคุยกันตลอด”
ได้แต่งหน้าให้เป็น 10 ครั้งแล้ว
“ก็น่าจะเป็นสิบได้แล้วครับ เพราะว่าพี่ปุ๋ยกลับมาก็ครั้งนี้ก็คือครั้งที่สาม จากที่เราได้แต่ง ย้อนกลับไปครั้งแรกพี่ปุ๋ยมาถ่ายหนังสือ อีกครั้งหนึ่งมางานรับปริญญาลูกชาย แล้วครั้งนี้มากราบพระบรมศพด้วย มาทำกิจกรรมที่ประเทศไทยด้วย”
เชื่ออาจจะเป็นพรหมลิขิต ที่ได้มาแต่งหน้าให้
“นั่นน่ะสิ ทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นพรหมลิขิตไหมครับ เพราะจริงๆ ฉัตรก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกนะ ที่คนเราไม่รู้กี่พันล้านคนบนโลกใบนี้ แล้วได้มาเจอกับคนๆ หนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยที่เราได้เจอกันมันเกิดจากอะไร แต่พอวันนี้เราได้เจอกันแล้ว ก็เลยอยากที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ก็อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เราเจอพี่ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ก็จะเป็นฟีลอารมณ์เหมือนพี่สาวน้องชาย ที่นอกจากการแต่งหน้า เราก็จะมีการพูดคุยกัน พี่ปุ๋ยก็จะมีการถามถึงว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็จะมีการอัปเดตกันตลอดครับ”
ส่วนตัวยังไม่เคยถาม ทำไมถึงเลือกตนมาแต่งหน้าให้
“ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองถามดูเหมือนกันครับ จริงๆ จะบอกว่าก่อนหน้านี้ พี่ปุ๋ยก็มีช่างแต่งหน้าหลายๆ ท่านที่แต่งหน้าให้พี่ปุ๋ย คิดว่ามันน่าจะเป็นความสบายใจมากกว่า เหมือนช่วงหลังๆ พอพี่ปุ๋ยกลับมาเจอเรา อาจจะเป็นฟีลเหมือนเราแมตช์กัน แล้วก็เป็นพื้นที่สบายใจ จริงๆ ถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือ ฉัตรเชื่อว่าช่างแต่งหน้าหลายๆ คนในประเทศเนี่ยมีฝีมือที่ ที่เก่งๆ เยอะ ซึ่งจริงๆ พี่ปุ๋ยจะหยิบใช้ใครก็ได้ แต่ฉัตรว่ามากกว่าการแต่งหน้า มันคือความสบายใจ”
ขอบคุณ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” พูดชื่อขอบคุณบนเวทีตอนอำลาตำแหน่ง
“คือจริงๆ ต้องบอกว่าขอบคุณน้องนะครับ ที่น้องก็ยังนึกถึง แล้วก็กล่าวถึงชื่อเรา ซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่อเราด้วยหรือเปล่า แต่เราก็รับว่าเป็นของเรา (หัวเราะ) ก็ขอบคุณนะครับ จริงๆ มันก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว สำหรับตัวน้องฉัตรเอง น้องฉัตรคิดว่าทุกคนต่างมีเส้นทางในการเติบโต ถ้าสมมติว่าแฟนคลับน้องโอปอลบางคนที่ไม่พอใจเรา ในการลงโพสต์อะไรก็แล้วแต่ คือจริงๆ อยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ครับในการทำแบบนั้น เพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะ จริงๆ มันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะ แต่ว่า ณ วันนี้เราขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งกับตำแหน่งที่น้องได้ ก็อยากจะฝากว่าให้ช่วยติดตามในเส้นทางชีวิตของพวกเราดีกว่าครับ”
ยอมรับรู้สึกเซอร์ไพรส์ หลังได้เห็นเพราะมีคนแท็กมาให้ดู
“ก็เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งครับ คือมีคนแท็กมา ก็จะมีคอมเมนต์บ้าง จริงๆ อ่านทุกคอมเมนต์นะครับ คืออยากให้ทุกท่านคอมเมนต์กันแบบพอหอมปากหอมคอ ฉัตรเชื่อว่าทุกคนรักคนที่เรารักได้เต็มที่ แต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าในสตอรี่ของคนแต่ละคนที่เขาได้พบเจอ เขามีสตอรี่อะไรบ้าง ณ วันนี้ฉัตรว่าทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้ว ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น้องฉัตรได้เจอแล้ว วันนี้เราต่างคนก็ต่างมีงานที่เราต้องรับผิดชอบกัน ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันมากกว่า”
ตอบไม่ได้จะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกไหม
“อุ้ย ไม่แน่ใจเลยครับ อันนี้ไม่สามารถตอบได้ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคต”
ความไม่เข้าใจกันบางอย่างในอดีต มันถูกทลายลงแล้ว เพราะเติบโตมากขึ้น
“ทลายเพราะว่าวันนี้เราโตขึ้น ทุกคนโตขึ้นหมดครับ เราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดใครได้เลย สุดท้ายแล้วจบที่ตัวเองเบาที่สุดครับ คือเราก็ต้องจัดการตัวเอง เพราะว่าจริงๆ แล้วอย่างตัวน้องฉัตรเอง เรายังมีภาระหน้าที่อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำซีรีส์ การทำผลิตภัณฑ์ขาย หรือว่าการที่เรามีลูกน้องหลายๆ คนที่เราต้องดูแล ซึ่งฉัตรคิดว่าเราเอาเวลามาโฟกัสในสิ่งข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้น มากกว่าเราจะเอาโฟกัสมาคิดแต่ในเรื่องของอดีต เพราะอดีตมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับ แต่ว่าอนาคตเนี่ย เราสามารถไปต่อได้ครับ”
ยันไม่ฟ้องแฟนนางงามแน่นอน
“ไม่ฟ้องครับ จริงๆ จะบอกว่าขอบคุณด้วยซ้ำ ที่ทุกคนยังเมนต์แล้วก็นึกถึง อย่างที่บอกเลยว่าทุกคนสามารถมีสิทธิ์ในการคอมเมนต์ได้ครับ คอมเมนต์ได้เต็มที่ด้วย คือสำหรับตัวน้องฉัตรเองนะ เพราะเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทุกคนคอมเมนต์ แล้วทำให้เขาสบายใจ เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร เพราะว่าน้องฉัตรก็ผ่านหลายๆ เหตุการณ์มาอยู่แล้ว แต่ถามว่าเคยมีโมเมนต์ที่เสียใจไหมเวลาอ่าน มี เสียใจที่คนอาจจะไม่ได้เข้าใจเราทั้งหมด แต่ว่า ณ วันนี้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะพูดไป มันได้อะไร ซึ่งเราเลือกที่จะมูฟออน แล้วไปข้างหน้าต่อดีกว่าครับ”