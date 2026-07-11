“เบเบ้ ธันย์ชนก” เจ้าแม่ท่ายาก ปลื้มแอโรบิกฟีเวอร์ ชี้ปักปากกาลดน้ำหนักไม่ผิด หากอยู่ในการดูแลของแพทย์

“เบเบ้ ธันย์ชนก” แฮปปี้กระแสแอโรบิกฟีเวอร์! สนุกได้ครีเอตท่าเต้นใหม่ มองปักปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องผิด หากอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และออกกำลังกายควบคู่กัน อัปเดตรัก “พิชญ์ กาไชย” คบกันแบบผู้ใหญ่ ไร้โมเมนต์หวานผ่านโซเชียล
เป็นอีกหนึ่งไอดอลของคนรักสุขภาพ สำหรับสาว “เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา” ที่แฮปปี้ไม่น้อย หลังเทรนด์ออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกกำลังมาแรง โดยล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค.) เจ้าตัวเปิดใจกับสื่อมวลชน หลังมาร่วมงาน “LBC BEAUTY FEST Presented by Allergan” เผยว่าช่วงนี้กำลังสนุกกับการเดินสายสอนแอโรบิก จนทำให้กลับมามีแพสชันในการทำงานอีกครั้ง พร้อมเล่าถึงท่าออกกำลังกายสุดฮิตอย่าง “ไฟฉายย่อส่วน” ที่ทำเอาหลายคนถึงกับร้องโอดโอยไปตามๆ กัน
“มีหลายท่า เพราะว่าช่วงนี้เดินสายแอโรบิกหลายๆ ที่เลย ไปหลายจังหวัดด้วย ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราเฝ้ารอมาก คือเราทำงานเรื่องออกกำลังกายมาหลายปีมาก ประมาณ 7-8 ปี แต่ละวันมันก็มีความแพสชันที่มันลดลง แต่ว่าช่วงนี้มันเยอะมากขึ้น คือเราเฝ้ารอว่าจะมีงานไหนติดต่อให้เราไปสอนแอโรบิก เราตื่นเต้นแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ไปเจอคนเยอะๆ ได้เอาท่าไปให้เขาเต้น”
ต้องทำการบ้านทุกครั้งก่อนไปสอน
“ก็ทำการบ้านเหมือนกัน เพราะว่าเราจะมีท่าเซ็ตที่เราคิดเอาไว้แล้ว อย่างพวกแบบท่าย่อสควอตแล้วพัลส์ ตอนแรกๆ ก็จะเป็นท่าซักผ้า หลังๆ ก็จะมีไปเปลี่ยนยางรถบ้างตามงานลูกค้า ล่าสุดก็คือไปเป็นออฟฟิศภายใน แล้วให้เป็นงาน I love my job ย่อแล้วก็พิมพ์ คือเราก็ปรับไปเรื่อยๆ ค่ะ”
สนุกกับการได้ครีเอตท่าออกกำลังกายใหม่ๆ เหมือนได้ชาเลนจ์ตัวเอง
“มันก็สนุกดีเหมือนกัน ก็เป็นชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกัน ล่าสุดก็มีท่าไฟฉายย่อส่วน ของโดเรมอนไง โดเรมอนมาถูกไหม เราก็มีไฟฉายย่อส่วน เพราะว่าคนส่วนมากเวลาเจอเรา ชอบพูดว่าอยากตัวเล็กเหมือนพี่เบ เราก็บอกอยากตัวเล็กใช่ไหมคะ ก็ต้องเจอท่าไฟฉายย่อส่วน ตอนนี้ก็ทุกคนแห่ถอนคำพูดกันหมดแล้ว”
ดีใจเทรนด์ออกกำลังกายกำลังมา คนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น
“ก็ดีใจ คือเราอยู่ในวงการที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว แล้วทุกวันนี้คนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น แล้วการออกกำลังกายมันเป็นอะไรที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง ชาเลนจ์อย่างหนึ่งเลยคือกลัวว่าคนจะเบื่อ ทำอะไรซ้ำๆ แล้วจะเบื่อ พอเรามีอะไรใหม่ๆ มาแบบนี้ มันทำให้คนชวนเพื่อนมา แทนที่จะไปปาร์ตี้ ก็เป็นมาออกกำลังกายด้วยกัน แล้วปาร์ตี้ต่อก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็เป็นการบาลานซ์ชีวิต”
เรื่องการปักปากกาเป็นทางเลือกของแต่ละคน แต่สุดท้ายคุณหมอก็ต้องแนะนำให้ออกกำลังกายอยู่ดี
“ถ้าตัวของเบแล้วเราก็จะยืนอยู่ฝั่งออกกำลังกายอยู่แล้ว แต่ว่าก็แล้วแต่ช้อยส์ของแต่ละคน ซึ่งคนที่เขาเลือกที่จะดูแลตัวเองด้วยทำแบบนั้น สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาออกกำลังกายอยู่ดี เพราะว่าคุณหมอเขาก็แนะนำอยู่แล้ว ในเรื่องว่าอยากจะให้คงเรื่องของน้ำหนัก เรื่องของสุขภาพไปได้ ก็ต้องเลือกการออกกำลังกายด้วยค่ะ”
มีโพสต์หนึ่งบอกว่า พวกแอนตี้คนปักปากกาแล้วผอม ก็กินไข่ต้มแล้ววิ่งวนไป อย่ามาวิจารณ์คนปัก เพราะฉันรวย
“อุ้ย แรง จริงๆ มันเป็นแบบ… เหมือนเป็นเรื่องของคาบเกี่ยว เพราะว่าคนปักก็ออกกำลังกายเหมือนกัน คือเบก็รู้จักหลายคนเหมือนกัน มันก็เป็นวิธีการดูแลตัวเอง น้ำหนักก็อาจจะเป็นเรื่องของกำลังใจในการที่จะให้ไปต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกวิธีนี้แล้วมันช่วยให้เราได้ปรับไลฟ์สไตล์จริงๆ ก็ไม่ขัดใจ ไม่ขัดอะไรเลย ก็สนับสนุนเต็มที่ แค่สุดท้ายแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วย”
การปักปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องผิด แต่อยากให้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอ ควบคู่กับกาาออกกำลังกาย
“มันไม่ผิดอะไรเลย แต่ระยะยาวก็อยากจะให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย จะได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องของปากกา มันจะเกิดมันแพงเนาะ ก็อาจจะไม่ได้ปักกันบ่อย ก็หันมาออกกำลังกายด้วย แต่ก็เป็นถ้าใครอยากจะเลือกให้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามีกำลังใจในการเริ่มออก ก็คือ good choice แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ให้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอ ให้แพทย์เป็นคนสั่ง ให้แพทย์เป็นคนจัดการ เพื่อความปลอดภัยในระยะยาว”
ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด ส่วนตัวก็เคยกดดันตัวเองในวันที่หุ่นไม่ฟิต
“สำคัญที่สุดเลย เพราะอย่างแต่ก่อนน่ะ เบก็จะคำนึงแต่เรื่องของอิมเมจว่าหุ่นเราวันนี้เป็นยังไง แบบกล้ามเราชัดไหม บางทีก็มีความเครียด กดดันตัวเองเหมือนกัน เราคิดว่าแบบวันนี้ดูบวมไม่กล้าออกจากบ้าน ทั้งๆ ที่มันไม่ได้มีใครสนใจอะไรเราเลยอะไร เหมือนเวลาที่ไปเจอใครหลายๆ คน เจอคนที่ยิมหรือว่าเจอแฟนคลับ อยู่ดีๆ เขาก็จะมาจับท้องเราเลย แล้วบางทีเรารู้สึกว่าอุ้ย ตายละ วันนี้ไม่ฟิต เราก็รู้สึกแบบกังวลไปเอง แต่จริงๆ แล้วคนไม่ได้สนใจเราขนาดนั้น คือเบก็จะมีวันแบบนั้นอยู่แล้ว แต่แค่เราก็บาลานซ์มากขึ้น แล้วก็ไม่เครียดกับเรื่องของรูปร่างมากเกินไป ให้รู้สึกว่าเราสุขภาพดี ทั้งกายและใจ”
ทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง แต่ก็ต้องดูแลรักษาความสะอาด และดูแลผิวพรรณด้วย
“คำว่าทุกคนมีความสวยในแบบตัวเอง ถูกต้องอยู่แล้ว แค่อาจจะต้องกรูมมิ่งนิดหนึ่ง จัดแต่งทรงอะไรให้มีความมั่นใจ สะอาด ดูแลเรื่องของผิว เรื่องรูปร่างจริงๆ สวยทุกแบบ แค่ดูแลเรื่องของความสะอาด เรื่องของการแต่งตัว รูปร่างของเราจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญเลย แต่การที่ทำให้ร่างกายของเรามันเฟิร์มขึ้น แข็งแรงขึ้น ก็จะช่วยทำให้เราดูดีขึ้น”
ยอมรับเมื่อก่อนกดดันกับรูปร่างตัวเอง กลัวคนมาเจอแล้วไม่เหมือนในรูป
“ถ้าเป็นแต่ก่อนจะกดดัน อย่างที่บอกคือมีความรู้สึกว่าทุกคนคาดหวังว่าจะเจอเราแบบในรูป ซึ่งในรูปที่เราถ่ายอาจจะเป็นรูปตอนเช้าที่ยังไม่ได้กินอะไรเลย แล้วเข้าห้องน้ำเสร็จ (หัวเราะ) แต่พอไปเรื่อยๆ เราก็รู้สึกว่า ยิ่งคนเข้าวงการออกกำลังกาย เขาจะเริ่มเข้าใจมากขึ้น เรื่องของธรรมชาติ เรื่องของแบบความสวยของรูปร่าง กว่าที่จะได้กล้ามเนื้อมาเป็นยังไง การที่จะคงกล้ามเนื้อไว้อยู่ตลอดไป โดยเฉพาะไซเคิลของผู้หญิง มันยากแบบไหน พอคนได้มาลองเขาก็จะเข้าใจมากขึ้น ว่าแต่ละอย่างมันต้องพยายาม ถึงจะได้มา แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไป แต่แค่ถ้าเกิดเราคงให้มันเป็นสภาพนี้ได้ ตามวันเวลาที่มันมากขึ้น ก็คือแปลว่าเราดูแลตัวเองอย่างเป็นประจำ”
จะแก่ไปกับร่างนี้ แต่คงไม่ออกหนักเหมือนเมื่อก่อน เพราะอยากถนอมร่างกาย
“ไม่ปล่อยตัว จะดูแลตัวเองมากขึ้น แต่ก็ไม่ออกหนักเหมือนแต่ก่อน เพราะมีความรู้สึกว่าต้องถนอมร่างกายของเราด้วย แล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณ เรื่องความกระชับอะไรของใบหน้าต่างๆ ด้วย ซึ่งมันก็อาจจะมีความสวนทางกันนิดหนึ่งว่า ถ้าเราออกหนักๆ คาร์ดิโอเยอะๆ โดยที่ไขมันในร่างกายเราลดลง ผู้หญิงเราก็อยากจะได้หน้าที่มันมีคอลลาเจน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ ว่าขอไขมันท้องลงนะ แต่หน้ายังอยู่ มันกำหนดไม่ได้ไง ก็เลยรู้สึกว่าต้องบาลานซ์มากขึ้น ไม่ออกหนักจนเกินไป แล้วก็ดูแลตัวเอง”
อัปเดตความรัก “พิชญ์ กาไชย” คบกันแบบผู้ใหญ่ ไม่หวือหวา ต่างคนต่างโฟกัสงานของตัวเอง
“เหมือนเดิม ก็ดีเหมือนเดิมเลยค่ะ ไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนไปจากเดิม ค่อนข้างที่จะอยู่ตัว คงที่ ผู้ใหญ่คบกัน คุยกันรู้เรื่อง ต่างคนต่างโฟกัสกับงานของตัวเอง คือโดยส่วนตัวของเราไม่ได้เป็นคนที่เน้นความหวือหวาอยู่แล้ว แล้วเขาก็เป็นคนแบบเฉยๆ มาก ซึ่งเราโอเคค่ะ น่ารัก เราก็สนุกกับงาน คือตอนนี้สนุกกับงานมาก จริงๆ คู่เราจะคุยกันเยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทำงานเยอะๆ ก็เน้นคุยกันมากกว่า”
ไม่มีโมเมนต์หวานลงโซเชียล เพราะไม่ชอบแชร์เรื่องส่วนตัว
“ไม่มีค่ะ (หัวเราะ) รูปคู่น้อยมาก แทบไม่ได้ถ่ายเลยค่ะ คือเขาก็เป็นทางนั้นอยู่แล้ว ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาแชร์ แต่ว่าใช้ชีวิตปกติเลย ถ้ามีทริปก็อาจจะมีเก็บภาพอะไรมีนิดหน่อย แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะ แฮปปี้ดี ดีค่ะ มีความสุขมากๆ ค่ะ”