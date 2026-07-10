"พีพี กฤษฏ์" เตรียมเผยเคล็ดลับหน้าเป๊ะ! รับตำแหน่งพรีเซนเตอร์ Oligio X ชวนแฟน ๆ เช็กอินงานใหญ่กลางเซ็นทรัลเวิลด์

ช่วงนี้ไม่ว่าจะออกงานไหน ก็โดนแฟน ๆ ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า ออร่าพุ่ง หน้าเป๊ะ ดูละมุนขึ้นทุกอีเวนต์ จนหลายคนแอบสงสัยว่าไปดูแลตัวเองที่ไหนมา สำหรับ "พีพี–กฤษฏ์ อำนวยเดชกร" เรียกว่าเรื่องหัวใจจะเป็นยังไงไม่รู้ แต่เรื่องความเป๊ะ...ไม่มีดรอปแน่นอน! เตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟน ๆ อีกครั้ง กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะพรีเซนเตอร์ Oligio X นวัตกรรมเทคโนโลยียกกระชับผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียว รุ่นอัปเกรดล่าสุด ในงาน eXtra Lift In Your Own Way กับการเปิดตัวโปรแกรม Oligio X The X-MODE ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 18.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเผยเทรนด์ความงามแห่งยุคที่กำลังมาแรงและการดูแลตัวเองฉบับพีพี งานนี้บอกได้เลยว่าแฟน ๆ เตรียมฟินกันได้แบบเต็มอิ่ม ทั้งโมเมนต์บนเวที และมินิคอนเสิร์ต แล้วมาร่วมสัมผัสประสบการณ์เย็นกระชับ ผลลัพธ์ในแบบคุณไปพร้อมกัน
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