ความลับของ “เวียดนาม” … พิกัดลับซัมเมอร์ที่จะทำให้คุณฟิน สวรรค์พักผ่อนใกล้บ้านที่คาดไม่ถึง

ซัมเมอร์นี้ เวียดนามพร้อมแล้วที่จะยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนของครอบครัวชาวไทย สู่จุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ น่าจดจำ และเดินทางง่าย กับขั้นตอนการเตรียมตัวที่ไม่ยุ่งยาก พบกับการผสมผสานที่ลงตัวของท้องทะเลสีคราม กิจกรรมความบันเทิงระดับโลก และอากาศอันเย็นสบายบนยอดเขาสูง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและความสุขของสมาชิกในครอบครัวได้ครบทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง
เริ่มต้นทริปแห่งความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการเดินทางจากอ่าวมรดกโลกสู่เกาะสวรรค์แห่งซัมเมอร์ ณ เมืองฮาลอง (Ha Long) พื้นที่ที่รวบรวมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและความบันเทิงไว้ด้วยกัน โดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้สัมผัสความโรแมนติกแบบตระการตาผ่านการนั่งกระเช้าลอยฟ้าQueen Cable Car ข้ามอ่าวเกื๋อลุก สู่อาณาจักรบาเดโอ เพื่อชมวิวพาโนรามายามพระอาทิตย์ตกดินบนชิงช้าสวรรค์ซันวีล (Sun Wheel) ที่ความสูง 215 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเมื่อถึงเวลาค่ำคืน พบกัลเทศกาลความบันเทิง VUI-Fest Ha Long คึกคักด้วยแสงสี การแสดง 3D Mapping ชุด Long Van Khanh Hoi ตลอดจนการแสดงพลุไฟสุดอลังการเหนือท้องทะเล ก่อนจะปิดท้ายความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่มที่สวนน้ำและสวนสนุกดราก้อนปาร์คภายใน Sun World Ha Long
ในขณะเดียวกัน เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc) ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม โดยตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป สายการบิน Sun PhuQuoc Airways จะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทาง กรุงเทพฯ–ฟูก๊วก โดยใช้เวลาบินเพียงชั่วโมงเศษ ช่วยให้การพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณได้ไปเช็กอินสัมผัสผืนทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีมรกตที่ Kem Beach ท่องเที่ยวสู่เกาะ Hon Thom ด้วยกระเช้าลอยฟ้า 3 สายที่ยาวที่สุดในโลก สนุกไปกับสวนน้ำ Aquatopia และสไลเดอร์รุ่นใหม่ล่าสุด Wavy Whirl Tropical Twister จากดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกดินอันเลื่องชื่อ ณ Sunset Town เมืองสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และปิดท้ายค่ำคืนอันมีชีวิตชีวาด้วยการแสดงระดับโลก Symphony of the Sea และ Kiss of the Sea ที่เต็มไปด้วย แสง สี เสียงอย่างยิ่งใหญ่
นอกจากความสุขริมชายหาดแล้ว เวียดนามยังพร้อมพาทุกครอบครัวปักหมุดยอดเขาสุดฟินเพื่อหลบร้อนไปอินกับบรรยากาศสุดคูล โดยที่บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) จุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งเมืองดานัง จะนำพาทุกคนไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนความสูงกว่า 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านฝรั่งเศสและสถาปัตยกรรมราวกับหลุดมาจากเทพนิยาย ตื่นตาตื่นใจกับการเดินชม Golden Bridge ท่ามกลางทะเลหมอก และทุ่งทานตะวันสีทองรับซัมเมอร์ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเทศกาล Sun Fest 2026 และ Lumiere Light Art พื้นที่ศิลปะดิจิทัลอินเทอร์แอกทีฟขนาดใหญ่เกือบ 800 ตารางเมตร โดยมี Fantasy Park เป็นพื้นที่ปล่อยพลังสำหรับเด็กๆได้ตลอดทั้งวัน
สำหรับครอบครัวที่มองหาความเย็นสบายอย่างแท้จริง ฟานซิปัน (Fansipan) หรือหลังคาแห่งอินโดจีน ณ เมืองซาปา คือคำตอบสุดท้ายด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยเพียง 18–22 องศาเซลเซียสตลอดปี โดยซัมเมอร์นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุด เนื่องจากดอกกุหลาบซาปาโบราณนับล้านดอกและทุ่งไฮเดรนเยียจะพากันบานสะพรั่งทั่วฐานเขา มอบฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับการถ่ายภาพครอบครัว ทั้งยังสามารถร่วมสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ณ May Village และนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามหุบเขาเมือง ฮวาเพื่อชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดอันเขียวขจี ยิ่งไปกว่านั้น ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ของ Sun World Fansipan Legend คุณจะได้พบกับจุดเช็กอินใหม่ๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วทั้งบริเวณ
เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ขึ้นไปสักการะมหาพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางม่านหมอก แวะเช็กอินที่ร้าน Starbucks Fansipan ซึ่งเป็นสาขาที่อยู่สูงที่สุดในเอเชีย และลิ้มลองเมนูพื้นเมืองรสเลิศที่ Van Sam Restaurant เป็นการปิดท้ายวันอย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นอ่าวมรดกโลก เกาะสวรรค์เขตร้อน เมืองสไตล์ยุโรปบนยอดเขา หรือทะเลหมอกแห่งอินโดจีน เวียดนามในซัมเมอร์นี้มีความหลากหลายที่พร้อมจะยกระดับให้ทริปเดินทางระยะสั้น กลายเป็นความทรงจำอันล้ำค่าตลอดไป