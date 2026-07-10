พ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บ!!เปิดครัวครั้งแรก.. กดดัน สุดหายนะ “เชฟแพม-เชฟต้น-เชฟอาร์ต” หัวร้อน..ลูกทีมต้วมเตี้ยมไม่ได้ดั่ง

กลับมาสร้างความมันส์กับ Restaurant War Street King Thailand ศึกพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บ รายการเรียลลิตี้การแข่งขันทำอาหารมิติใหม่ของบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัดกับการเฟ้นหา KING OF STREET FOOD ที่มีความรอบรู้ในเรื่องอาหารสตรีตฟูดไทย ภายใต้การควบคุมของครูใหญ่ เชฟวิลเมนต์ ลีออง และ 3 เฮดเชฟเทรนเนอร์ เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์,เชฟแพม พิชญา สุนทรญาณกิจ, เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เพื่อชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท โดยมี เชฟกอล์ฟ สัญญา ธาดาธนวงศ์ รับหน้าที่พิธีกร
ยังคงร้อนระอุอย่างเนื่องสำหรับสัปดาห์นี้เมื่อบรรดาพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บ..ต้องรวมตัวเพื่อเปิดครัวกันครั้งแรกกับการแข่งขันแบบทีม แม้จะผ่านการแข่งขันมาแล้วหลายแบบแต่เมื่อต้องมาแข่งเป็นทีมครั้งแรกก็ทำเอาพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บดูจะตื่นเต้นกันสุดๆเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าการแข่งขันแบบทีมค่อนข้างที่จะกดดันอย่างมาก เมื่อถึงเวลาแข่งจริงแต่ละทีมต่างก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องของการทำเมนูต่างๆที่เฮดเชฟวางแผนไว้ให้กันอย่างเต็มที่เพื่อให้เมนูออกมาตามที่เฮดเชฟต้องการและทันเสิร์ฟให้กรรมการชิม แต่การแข่งทีมครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ทำเอาเกิดความสับสนวุ่นวายสุดอลหม่านจนถึงขั้นจุดเดือด โดยเฉพาะจาก 3 เฮดเชฟที่พยายามเรียกลูกทีมมาปรับพร้อมแนะวิธีการทำงานเพื่อให้งานเสร็จตามแผน แต่ก็ยังรู้สึกว่าลูกทีมยังทำงานไม่ได้ดั่งใจจนเกิดอาการสติแตก อารมณ์ขึ้น ส่งเสียงโวยวายเร่งลูกทีมตัวเองอย่างหนัก จนทำให้บรรยากาศการแข่งเต็มไปด้วยความกดดันและความตึงเครียด ซึ่งการเปิดครัวครั้งแรกของพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บแต่ละทีมจะดีไซน์อาหารกันออกมาได้ดีเพียงใด ทีมไหนจะทำได้ดีและทีมไหนทำได้น่าผิดหวัง ความหายนะในห้องครัวจะรุนแรงจนส่งผลให้ทีมไหนต้องกลับบ้าน
ติดตามชมความสนุกสนานของรายการ Restaurant War Street King Thailand ศึกพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บ ได้วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 18.00 น.ทางช่อง 7HD และรับชมย้อนหลังทาง Netflix