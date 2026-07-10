“พาเวล นเรศ” แท็กทีม “มีน พีรวิชญ์” เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว “Hidden Destination” กับแคมเปญ “Amazing Thailand in ZEEKR Luxury Way” โดนใจนักเดินทางรุ่นใหม่

สมกับเป็นตัวตึงด้านไลฟ์สไตล์และนำเทรนด์เสมอ พาเวล-นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ พระเอกหนุ่มมาดเท่ เลยถูกชวนมาร่วมงานเปิดตัว แคมเปญ “Amazing Thailand in ZEEKR Luxury Way” ประสบการณ์ท่องเที่ยวเส้นทางใหม่แบบลักชูรีของไทยที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง ZEEKR Thailand แบรนด์รถยนต์อีวีพรีเมียม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชิญชวนให้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดประทับใจในประเทศไทยในมุมที่ยังไม่ถูกเล่า โดยเฉพาะสถานที่ยังคงเป็น “Hidden” โดยมี ศิลปินหนุ่ม มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร พร้อมด้วย สิงห์-วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล อินฟลูเอนเซอร์คนดังด้านการท่องเที่ยว ร่วมสร้างสีสันในงาน
ภายใต้แคมเปญนี้ ททท. ร่วมกับ ZEEKR ในการสร้างคอนเทนต์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการค้นหาเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานที่ยังคงเป็น “Hidden” ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดหมายที่นักเดินทางรุ่นใหม่ให้ความสนใจ ผ่านซีรีส์คอนเทนต์ “Travel the ZEEKR Way” เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพการเดินทางที่มีความหมายมากกว่าการไปถึงจุดหมาย โดยนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 4 ภูมิภาค โดย ททท. จะทำหน้าที่คัดสรรเส้นทางและประสบการณ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ พร้อมนำเสนอผ่านการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า ZEEKR ซึ่งความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพระดับภูมิภาค โดยผสานเทคโนโลยีการเดินทางเข้ากับคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่เลือกใช้ยานยนต์คุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมการนำเสนอผ่านสื่อของทั้งสององค์กร เพื่อส่งต่อเรื่องราวของประเทศไทยไปยังผู้คนทั้งในประเทศและทั่วโลกอย่างงดงามและทรงพลังยิ่งขึ้น
เมื่อให้ทั้ง 3 หนุ่มเลือกจังหวัดที่เป็น Hidden Destination หรือสถานที่ท่องเที่ยวลับสำหรับตัวเอง พาเวล นเรศ บอกว่า “ผมเลือกกรุงเทพมหานคร แต่อาจจะไม่ลับสำหรับคนอื่น (หัวเราะ) เพราะผมมองว่าเป็นเมืองที่ครบทุกอย่าง สำหรับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะสถานที่สำคัญ แหล่งอาหารที่หลากหลาย ยังมีอะไรให้น่าค้นหา แต่ที่อยากพาคนพิเศษไปเที่ยวด้วยคือ ลพบุรี อยากจากพาไปดูลิง (หัวเราะ) นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมด้วย”
ด้านหนุ่ม มีน พีรวิชญ์ เลือก “ฉะเชิงเทรา เพราะเป็นจังหวัดบ้านเกิด และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีวัด อาหารก็อร่อย มีอะไรที่น่าสนใจอีกมาก ส่วนกิจกรรมที่อยากชวนคนพิเศษไปทำด้วยคือลอยโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
ส่วน สิงห์ วรรณสิงห์ ได้แนะนำ “จังหวัดอุทัยธานี เป็นเมืองรองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นจังหวัดที่ผมเพิ่งไปเที่ยวกลับมาแล้วรู้สึกประทับใจมาก อยากชวนทุกคนให้ลองไปเที่ยวครับ”
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