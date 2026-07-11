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ปลุกชีพความสยองครั้งใหม่ Evil Dead Burn มหกรรมนรกแผดเผาครอบครัวที่จะทำให้คุณกลัวจนลืมหายใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: อภินันท์ บุญเรืองพะเนา



ถ้าคุณคิดว่าภาพความสยองขวัญในตึกสูงของภาคที่แล้วคือที่สุดแห่งความทรมานบันเทิงแล้วละก็ เตรียมใจรับแรงกระแทกครั้งใหม่ที่พร้อมจะทวีคูณความคลั่งให้ระเบิดหนักกว่าเดิมได้เลย เพราะในปี 2026 นี้ แฟรนไชส์หนังสยองขวัญระดับตำนานที่ครองใจแฟน ๆ มานานกว่าสี่ทศวรรษได้กลับมาทวงบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่ในชื่อ Evil Dead Burn หรือชื่อไทยสุดดุดันอย่าง “ผีอมตะแผดเผา”

นี่ไม่ใช่แค่การหยิบเอาตำราความหลอนเก่า ๆ มาหากินซ้ำ ๆ แต่เป็นผลงานที่จะยกระดับความโหด ดิบ และกดดันทางอารมณ์ขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีภาคไหนในจักรวาลผีอมตะเคยทำได้มาก่อน และอาจจะนับได้ว่าเป็นภาคที่โหดร้ายและไร้ความปรานีต่อคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์เลยทีเดียว


หนังภาคนี้ได้ผู้กำกับสายเลือดใหม่ชาวฝรั่งเศสอย่าง “เซบาสเตียน วานิเชก” ชายหนุ่มที่สร้างชื่อกระฉ่อนวงการมาจากหนังสยองขวัญฝูงแมงมุมคลั่งเรื่อง Infested จนฟอร์มไปเข้าตาสองผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์อย่าง “แซม ไรมี” และ “ร็อบ ทาเพิร์ต” เข้าอย่างจัง

การเลือกวานิเชกมารับหน้าที่กุมบังเหียนในครั้งนี้ นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด เพราะเขาสามารถนำเอาลายเซ็นเฉพาะตัวในเรื่องการสร้างบรรยากาศบีบคั้น ความอึดอัดในพื้นที่จำกัด และการเล่นกับจิตวิทยาของมนุษย์ยามหน้าสิ่วหน้าขวาน มาผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายความนองเลือดตามตำราผีอมตะได้อย่างไร้ที่ติ ส่งผลให้ทิศทางของหนังก้าวเข้าสู่ความหม่นหมอง มืดมน และสมจริงยิ่งขึ้น โดยที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณความสะใจของงานสยองขวัญเกรดเอเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน


สิ่งที่ทำให้ Evil Dead Burn แตกต่างและทวีความน่ากลัวขึ้นเป็นกอง คือการวางเส้นเรื่องหลักให้โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยรอยร้าว โดยเล่าเรื่องราวของ “อลิซ” (รับบทโดย ซูเฮย์ลา ยาคูบ) หญิงสาวที่เพิ่งสูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปอย่างกะทันหัน เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปพักใจและแสวงหาความอบอุ่นร่วมกับครอบครัวฝั่งสามีในบ้านพักที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและห่างไกลผู้คน

แต่แทนที่จะได้เยียวยาบาดแผลในใจ การรวมตัวครั้งนี้กลับกลายเป็น “วันรวมญาติจากนรก” เมื่อสมุดปกหนังมนุษย์หรือคัมภีร์มรณะถูกเปิดออกอีกครั้ง และปลดปล่อยวิญญาณร้าย “เดดไดต์” (Deadites) เข้ามาสิงสู่สมาชิกในบ้านไปทีละคน เปลี่ยนคนที่เคยรักให้กลายเป็นอสูรกายกระหายเลือด


ความโหดร้ายของภาคนี้จึงไม่ใช่แค่ความสยองทางกายภาพ แต่เป็นการทำลายล้างความผูกพันทางสายเลือดและจิตใจ ตัวหนังจงใจขยี้ประเด็นคำสัตย์ปฏิญาณในวันแต่งงานที่ว่า 'จะรักกันจนกว่าความตายจะพรากจาก' ให้กลายเป็นเรื่องตลกร้าย เพราะในหนังเรื่องนี้ แม้ความตายจะมาเยือนแล้ว แต่ความสยองและพันธนาการเหล่านั้นกลับยังตามมาหลอกหลอนไม่ยอมจบสิ้น

นอกจากเนื้อเรื่องที่กดดันอารมณ์แล้ว จุดขายที่แฟนพันธุ์แท้ตั้งตารอคอยมากที่สุดอย่างงานเทคนิคพิเศษและฉากนองเลือดในภาคนี้ก็ได้รับการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้น โดยทีมงานยังคงยึดมั่นในการใช้ “เอฟเฟกต์ทำมือ” หรือ Practical Effects เป็นหลัก เพื่อให้ได้ภาพบาดแผลและการชำแหละที่ดูสดและสมจริงที่สุด


คำว่า Burn หรือ “แผดเผา” ในชื่อหนัง ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเก๋ ๆ เท่านั้น แต่มันสื่อถึงแกนหลักของภาพสยองในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับไฟ การแผดเผา และอสูรกายเดดไดต์ตัวใหม่ที่ก้าวออกมาจากกองเพลิงด้วยความคลั่ง ซึ่งภาพของเนื้อหนังที่ถูกไฟลวกและหลอมละลาย ผนวกกับเสียงกรีดร้องอันแหลมสูงของนักแสดงที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดออกมาได้อย่างทรงพลัง จะเป็นภาพจำบทใหม่ที่จะติดตาคนดูไปอีกนานแสนนาน

เรียกได้ว่า Evil Dead Burn (2026) คือโปรเจกต์หนังสยองขวัญที่ทะเยอทะยานและทำถึงในทุกมิติ มันไม่ใช่แค่หนังที่ขายฉากแหวะเพื่อความสะใจไปวัน ๆ แต่เป็นภาพยนตร์ที่ผสมผสานทั้งศิลปะการแสดงที่เข้มข้น ดนตรีประกอบที่คอยบีบหัวใจ และการกำกับภาพที่ชาญฉลาดจนสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับการลุ้นระทึกได้ตลอดความยาวเกือบสองชั่วโมงเต็ม

หากคุณเป็นคอหนังสยองขวัญที่โหยหาความระทึกใจแบบสดใหม่ แต่ยังคงหลงใหลในความคลาสสิกของตระกูลผีอมตะ นี่คือผลงานที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เตรียมตัวเตรียมใจไปพิสูจน์ร่วมกันว่า เมื่อความรักและความตายถูกแผดเผาด้วยไฟนรก ผลลัพธ์ที่ได้จะสยดสยองและทรมานจิตใจได้มากขนาดไหน










ปลุกชีพความสยองครั้งใหม่ Evil Dead Burn มหกรรมนรกแผดเผาครอบครัวที่จะทำให้คุณกลัวจนลืมหายใจ
ปลุกชีพความสยองครั้งใหม่ Evil Dead Burn มหกรรมนรกแผดเผาครอบครัวที่จะทำให้คุณกลัวจนลืมหายใจ
ปลุกชีพความสยองครั้งใหม่ Evil Dead Burn มหกรรมนรกแผดเผาครอบครัวที่จะทำให้คุณกลัวจนลืมหายใจ
ปลุกชีพความสยองครั้งใหม่ Evil Dead Burn มหกรรมนรกแผดเผาครอบครัวที่จะทำให้คุณกลัวจนลืมหายใจ
ปลุกชีพความสยองครั้งใหม่ Evil Dead Burn มหกรรมนรกแผดเผาครอบครัวที่จะทำให้คุณกลัวจนลืมหายใจ
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