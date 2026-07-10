เพลงแร๊ป “เออร์ลิง ฮาลันด์” สมัยวัยรุ่น ขึ้นอันดับ 1 Spotify ลุ้นเปิดในสนามหากชนะอังกฤษ

ก่อนจะขึ้นเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของทีมชาตินอร์เวย์ ที่นำพาทีมเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรก จนทำให้ “เออร์ลิง ฮาลันด์” เป็นผู้เข้าชิงรสงวัล MVP มีการขุดคลิปเก่าที่เขาเคยร้องเพลงแร๊ปเมื่อปี 2016 กลับมาอีกครั้ง ก่อนจะถูกรีมิกซ์ใหม่และขึ้นอันดับ 1 บน Spotify ของนอร์เวย์
เออร์ลิง ฮาลันด์ ของนอร์เวย์ กลายเป็นดาวเด่นที่น่าจดจำที่สุดของฟุตบอลโลก ไม่ใช่แค่ในฐานะ MVP ของทีมและหนึ่งในผู้ทำประตูสูงสุดของรายการร่วมกับ ลิโอเนล เมสซี และ คีเลียน เอ็มบัปเป้ แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมที่น่ารักและโพสต์บนโซเชียลมีเดียต่างๆของเขาที่สร้างความบันเทิงอีกด้วย
ตอนนี้ นักเตะดาวเด่นของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กำลังเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังมีการนำเพลงแร๊ปของเขาที่เคยทำร่วมกับเพื่อนๆเมื่อสิบปีก่อนกลับมาเปิด
เพลงนี้มีชื่อว่า ‘Kygo jo’ บันทึกเสียงในปี 2016 ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีของฮาลันด์อย่าง เอริค โบไทม์ และ เอริค โทเบียส แซนด์เบิร์ก ซึ่งรู้จักกันในนาม Flow Kingz
ในมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำเองของกลุ่มนี้ ฮาลันด์ ในวัย 15 ปี ใช้ชื่อในการแร็ปว่า Lyng โดยเขาแร็ปไปพร้อมกับทำท่าทางต่างๆ เช่น ปิ้งบาร์บีคิว กระโดดบนแทรมโพลีน และแม้กระทั่งโพสท่าบนรถคันเล็กๆ ตอนนี้มียอดวิวใน YouTube กว่า 21 ล้านวิวแล้ว ซึ่งเนื้อหาชวนขบขันแปลได้ความว่า
“ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ หายไปไหนเหรอ? / ผมกำลังเดินทางไปหาเงินได้เป็นพันล้าน / ว่าแต่ ผมซื้อเตาย่างแก๊สมาด้วยนะ / เผื่อใครสงสัย ผมก็ไปร้านค้ามาด้วย / ไปช้อปปิ้งมา เพราะผมมีเงินเหลือเฟือ / แน่นอน ผมจะแบ่งให้คุณบ้าง เพื่อนเอ๋ย / เพราะผมรู้ว่าคุณเหลือเงินไม่มากแล้ว”
“วันก่อนผมไปกินซีซาร์สลัดมา / คนตัวใหญ่แบบผมต้องกินอาหารดีๆ / แล้วผมก็ไปบาฮามาสเพื่อช้อปปิ้ง / แต่ผมไม่ได้บอกเมีย เมียเลยโกรธนิดหน่อย / แต่ผมสนุกมาก ไม่มีขีดจำกัด / ผมอยากกลับไปที่นั่นอีกตอนนี้เลย / แต่ผมมีงานต้องทำที่ออฟฟิศเยอะ / งั้นเราไปหาอะไรกินกันเถอะ”
เพลงนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในโซเชียลมีเดียและบน Spotify หลังจากที่ดีเจชาวนอร์เวย์ Kygo ได้ปล่อยรีมิกซ์แนวเฮาส์ของเพลงนี้ออกมา โดยดีเจรายนี้เคยให้สัญญาว่าถ้า ฮาลันด์ เอาชนะบราซิลพานอร์เวย์เข้ารอบได้เขาจะรีมิกซ์เพลงแร๊ปของ ฮาลันด์ จนตอนนี้ขึ้นอันดับ 1 Spotify ของนอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อย
แฟนๆ ต่างชื่นชอบ โดยมีคอมเมนต์ใต้คลิปหลากหลาย ตั้งแต่ “เราเสียศิลปินไปเพราะฟุตบอล” ไปจนถึง “การเป็นนักฟุตบอลอาชีพน่าจะเป็นการโปรโมทเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่แร็ปเปอร์เคยทำมา” , “ฮาลันด์คว้าแชมป์โลกและขายเพลงได้ระดับแพลตินัม สุดยอดจริงๆ”, “เพลงนี้ควรเปิดในสนามถ้าหากนอร์เวย์ชนะอังกฤษ” แฟนบอลอีกคนเขียน ขณะที่แฟนบอลอีกคนเสริมว่า “มาทำให้เพลงนี้เป็นเพลงประจำฟีฟ่าอย่างเป็นทางการกันเถอะ มันดีกว่าเพลง Dai Daiอีก”
นอร์เวย์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยการเอาชนะบราซิล 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา...โดยที่ ฮาลันด์ ทำประตูได้ทั้งสองลูก
การแข่งขันเพื่อชิงรางวัลรองเท้าทองคำยังคงดำเนินต่อไป และนอร์เวย์จะพบกับอังกฤษในรอบก่อนรองชนะเลิศในวันเสาร์นี้ อีกไม่นานก็จะรู้แล้วว่าเพลง ‘Kygo jo’ จะถูกเปิดในตอนจบเกมหรือไม่