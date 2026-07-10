“อิงฟ้า” หน้ามืดหลังสัมฯ! เปิดใจรำบวงสรวงองค์ปู่ยังตราตรึง อยากให้ดรามา “หนิง-เป็ก” จบลงด้วยดี เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย

แฟนคลับเป็นห่วง “อิงฟ้า” หน้ามืดหลังสัมภาษณ์จบ เล่ารำบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชกลางฝน ยังคงตราตรึง ขนลุกเป็นอย่างที่ตั้งจิตอธิฐานทุกอย่าง เปิดใจดรามา “หนิง ปัทมา - เป็ก สัณณ์ชัย” เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย อยากให้จบลงด้วยดี แนะวิธีวางตัวในวงการ พูดให้น้อย ต่อยให้หนัก
ยังคงเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในใจทั้งแฟนคลับไทยและต่างประเทศ สำหรับการร่ายรำสุดงดงามท่ามกลางสายฝน ของสาว “อิงฟ้า วราหะ” ในพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชประจำปี 2569 ที่ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค.) ได้เจอสาวอิงฟ้า ในงานบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์ “LADY BEE” เจ้าตัวก็ได้เล่าโมเมนต์ในวันนั้นให้ฟัง พร้อมเปิดใจถึงเรื่องราวดรามาของรุ่นน้องในองค์กรมิสแกรนด์ อย่าง “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” ว่าอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี และส่วนตัวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย
แต่งานนี้หลังอิงฟ้าให้สัมภาษณ์จบ เจ้าตัวก็มีอาการหน้ามืด จนทีมงานต้องเข้ามาช่วยประคอง พร้อมนำพัดลมและน้ำหวานมาให้ โดยเมื่อคลิปสัมภาษณ์ถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันอย่างล้มหลาม ก่อนจะสังเกตว่าเจ้าตัวดูมีอาการตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้ว แต่ยังอดทนเพื่อให้การสัมภาษณ์จบลงอย่างราบรื่น
“เชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะชื่นชอบ แล้วก็มันเป็นภาพที่ตราตรึงเนอะ ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เรามีความรู้สึกว่า ตั้งใจ ทุ่มเทมากๆ เกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ แล้วก็ทุกอย่างมันออกมาเหมือนลิขิตไว้แล้ว แล้วตัวฟ้าเอง ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะแมสขนาดนี้ แต่จิตที่เราตั้งอธิษฐานกับองค์ปู่ไว้ก่อนที่งานจะเริ่ม ตอนที่เราไปถึง ซึ่งเราก็อธิษฐานว่าเราอยากให้งานนี้ เป็นงานที่มันแมส ไม่ใช่แค่คนไทย เราอยากให้แบบอินเตอร์แฟนทั่วโลกหลายๆ คนได้เห็นถึงพลังงาน ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้าน แล้วมันสวยงามมากๆ พูดแล้วขนลุก ตอนเราไปถึงก็คืออยู่ริมแม่น้ำโขง แล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศลาว ซึ่งมวลต่างๆ มันส่งให้เรารู้สึกว่า เหมือนเราใช้อยู่อีกโลกหนึ่งจริงๆ ตอนที่เรารำหรือตอนที่อะไร มันก็เลยทำให้ภาพมันออกมาแบบนั้น ที่สวยงามมากๆ”
บรรยากาศหน้างานขลังมาก เป็นไปตามที่ตั้งจิตอธิษฐานทุกอย่าง
“ใช่ แล้วมันมีช็อตหนึ่งที่ฟ้าได้เห็นย้อนหลัง ขนลุกค่ะ คือช็อตที่ควันปล่อย ที่สโมคปล่อยมา มันก็ขึ้นเงาต่างๆ แล้วเงาที่มันสะท้อนตัวเรามันเยอะมากๆ เพราะตอนที่เราพนมมือก่อนที่เราจะเริ่มรำ เราก็บอกว่าถ้าฝนจะตกเนี่ย ก็คือขอให้ตกสักเพลงที่ 3 ที่ 4 นะ เพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราเปียกจะเป็นยังไง ขอให้ลูกได้สวย ให้เขาได้เก็บภาพก่อนนะ สรุปก็คือมันก็เป็นไปตามที่ขอ พอเพลงที่สามเริ่มมาแล้ว แต่จิตฟ้าตอนแรก ฟ้าก็อธิษฐานว่าฟ้าอยากเป็นนางรำคนแรก ที่รำกลางสายฝนนะ เราอธิษฐานแบบนั้น
แต่ตอนแรกคือทุกคนกังวลกันมากในวันแรกที่เรามาถึง เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ 3 วันพายุเข้า ถ้าพายุมันเข้าแล้วลมมันแรง แน่นอนว่ายังไงงานก็จัดไม่ได้ แต่ว่าตลอดระยะเวลาที่เราจัดงานกันมา ช่วงเวลาที่ฟ้าออกมาคือฝนมันหยุด หยุดตั้งแต่วันมาถึงตอนเย็น แล้วก็หยุดตอนที่เรารำรอบบ่าย เพราะหนูบอกว่า พ่อถ้าตกตอนบ่ายเนี่ย งานยากเลยนะ เพราะว่าเราไม่มีเวลาซับหน้า เพราะเราต้องมาเปลี่ยนทั้งหมด วันนั้นมีทั้งหมดสามลุคถ้าได้เห็น ก็คือจะมีชุดบวงสรวงตอนเช้า แล้วก็ชุดรำตอนบ่าย ปากแดงภูไท แล้วก็ชุดสีทองที่ทุกคนได้เห็นกัน เราบอกถ้าจะตกขอเลย ซีนสุดท้ายเลย ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆ
แล้วตอนที่ฝนตก นางรำเขาจะมีที่เรียกว่าแม่ไก่ เป็นนางรำข้างหน้า เผื่อใครที่ลืมจำท่าไม่ได้ คือตาฟ้าตอนนั้นคือมองไม่เห็นแล้ว เพราะว่าด้วยสโมคและเราใส่คอนแทคเลนส์ และก็ฝน มันทำให้มองไม่เห็นแล้ว แล้วเราก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าอยากให้ลูกรำแบบไหน ให้ภาพมันแวบเข้ามาเลย แล้วหลายๆ ช็อตคือมันแวบมาแล้วมันตรงกับแม่ไก่ด้านหน้า เราเองเราก็ไม่รู้ แล้วก็มีช็อตสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าโอเค ถ้าเราหันไปแต่องค์ปู่ ก็จะมีแฟนๆ ที่ยืนตากฝนกันอยู่ข้างหลัง เราเลยหันหลังแล้วก็รำ เป็นท่าประจำตัวของเราแล้วกัน ที่เวลาเราชอบรำถวาย เขาก็เลยว้าวกันว่าเฮ้ยท่านี้มันไม่ได้มีอยู่ในที่เราจะต้องรำ ก็เลยเป็นที่พูดถึงกันว่าท่ารำสุดแขนของเรา”
ขนลุกกับสิ่งที่เกิดขึ้น โต้ค่าตัวหลักล้าน ไปด้วยจิตศรัทธาจริงๆ
“ขนลุกนะ จริงๆ อีเวนต์นี้ การโชว์ตัวของฟ้ามีแค่ 2 รอบ แต่เราทำเกิน เราไป 4 รอบ แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของค่าจ้าง ก็ไม่ได้ถึงหลักล้านอย่างที่ทุกคนคิด คือมันไปด้วยจิตศรัทธาของเรา แล้วทุกอย่างมันออกมาเป๊ะๆ เแม้กระทั่งเลขธูปที่เราจุด ก็มีหลายๆ คนที่ถูกสลากกินแบ่งของทางฝั่งเพื่อนบ้าน แล้วเขาก็ได้โชคได้ลาภกันไปถ้วนหน้า เราก็รู้สึกว่าอุ้ย ทริปนี้มันประทับจิตประทับใจหลายๆ อย่างมากๆ แล้วก็ดูตัวเองว่าปกติเวลาเราไปงานหรือเราไปอะไร เวลาเราเปียกขนตามันต้องไปแล้วเนอะ เราก็ไม่คาดคิดว่าทุกอย่างมันจะออกมาสวยขนาดนี้”
ออร่าฉ่ำ สวยทะลุฝน จนคนขอ How to
“ก็ต้องชื่นชมทีมเมกอัป เสื้อผ้าหน้าผมค่ะ พี่ท็อฟฟี่เแล้วก็น้องเจด้า ที่เราช่วยกันเตรียมตัวมาอย่างดี แต่ก็ไม่รู้ทำไมของจริงฝนมันหนักมากๆ จริงๆ นะ แต่ในกล้องมันไม่ได้ดูหนักขนาดนั้น แต่ของจริงก็คือตาเรามันหนักขนตามาก (หัวเราะ) แล้วขนตา ยังอยู่ครบค่ะ ยังอยู่ครบทุกอย่าง ไม่มีหลุดเลย ก็ถือซะว่าเป็นเรื่องที่มันมันมหัศจรรย์ใจ แล้วเราเองก็คงหาคำตอบไม่ได้”
ได้ใจชาวนครพนมไปเต็มๆ
“จริงๆ มันไม่ได้มีแค่เราเนอะที่ยืนอยู่ตรงนั้น หันหลังไปก็ยังเห็นอีกหลายพันชีวิต ที่ยังสู้ไปด้วยกัน แม้กระทั่งคนดูที่ยืนอยู่ข้างๆ กางร่ม เขาก็ยังสู้ แล้วเราจะถอยทำไมล่ะ เราก็ต้องสู้เหมือนกัน มันก็เลยกลายเป็นว่าภาพที่ส่งพลังให้แก่กันและกัน”
ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปรำอีก
“ทางเจ้าภาพเขาก็ดีใจมากๆ งานมันออกมาดีมากๆ ถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะเชิญเราไปอีก ถ้าคิวได้หรือทุกอย่างมันลงตัว ก็อยากไป มันว้าวเนาะ มันเกินไว้กว่าที่คิดมากๆ”
ในฐานะพี่ในองค์กรมิสแกรนด์ของ “หนิง ปัทมา” อยากให้ประเด็นดรามากับ “เป็ก สัณณ์ชัย” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” จบลงด้วยดี
“ในฐานะพี่ในองค์กร ก็อยากให้เรื่องราวมันจบไปด้วยดี มันควรจะจบได้แล้วเนอะ มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นประเด็นเลยด้วยซ้ำ แต่ว่ารายละเอียดลึกๆ อะไรยังไง เราก็ยังไม่ได้ไปทราบ ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับน้อง ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายค่ะ ก็อยากให้จบลงด้วยดี เพราะเราอยู่ในวงการบันเทิง การทำงานต่างๆ เรื่องความสบายใจ มันมาอันดับหนึ่ง แล้วก็ตัวน้องหนิงเองก็ยังต้องอยู่ในวงการ ในเส้นทางการเป็นศิลปินยังอีกยาวไกล ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายค่ะ”
เผยวิธีการวางตัวในแบบฉบับของตัวเอง คือการพูดน้อยต่อยหนัก
“พูดยากเลยเนอะ จริงๆ ฟ้าว่า เราดูกันที่การกระทำดีกว่า บางอย่างถ้าเราพูดเยอะ แล้วเราทำได้น้อย มันก็จะทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเรามันค่อนข้างที่จะน้อยไปด้วย ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ตรงนี้มา ฟ้าเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยให้หนักอย่างเดียว ทำให้ทุกคนเห็น ไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้น คนจะเชื่อมั่นในตัวเรา ว่าเราเป็นแบบไหน เขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นค่ะ (การกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดใช่ไหม?) ใช่”
รับห่วงภาพลักษณ์องค์กร ถ้ามีเรื่องผิดพลาด ก็แก้ไขปรับปรุงกันไป
“ก็เป็นห่วงค่ะ เราเองก็อยากให้ภาพลักษณ์องค์กรมันออกมาดีอยู่แล้วเนอะ ไม่อยากให้มีภาพอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วอะไร แต่อะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มัน ผิดพลาดก็แก้ไขปรับปรุงกันไป เชื่อว่าคนจะเห็นเองค่ะ”
ถ้ามีโอกาสเจอกับ “หนิง” ก็คงให้กำลังใจ
“ยังไม่ได้เจอเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสได้เจอก็คงให้กำลังใจแหละ”