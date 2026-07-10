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สุดปัง “ไฮโซชูชัย” เปิดรันเวย์โชว์เพชรหรู 350 ล้าน ในงาน "Chuchai Influ Diamond Night"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สั่นสะเทือนไปทั้งซอยหลังสวนค่ะคุณน้า! เมื่อค่ำคืนวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม มิวส์ (Hotel Muse) คุณชูชัย ชัยฤทธิเลิศ เจ้าแม่เพชรแห่งสยามเมืองยิ้ม จัดงาน "Chuchai Influ Diamond Night" ปรากฏการณ์รวมพลังเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และนักไลฟ์ตัวท็อประดับประเทศมารวมตัวกัน นำทัพโดยตัวพ่อรันเวย์ คุณพลากร แซ่ตัน (ไบรโอนี่ ไบรอัน ตัน) และ คุณกิฟท์ซ่า ปิยา พงศ์กุลภา มาร่วมผนึกกำลังอัปเกรดวงการไลฟ์คอมเมิร์ซไทยให้ปังปุริเย่ ควบคู่ไปกับการทำบุญมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้เด็กด้อยโอกาสและคนชรา

แต่ที่ทำเอาคนในงานกรี๊ดสลบและฮือฮากันตาค้าง ต้องยกให้ช่วงไฮไลต์แฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชรสุดอลังการ มูลค่ารวมกว่า 350 ล้านบาท! เพราะนอกจากจะมีหนุ่มสุดฮอตอย่าง "ก็อต - อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์" มาร่วมเดินสับบนรันเวย์แล้ว ในจังหวะที่หนุ่ม ๆ ต้องเดินแบบเครื่องเพชร ก็เกิดช็อตหวานเจี๊ยบพีกขั้นสุด เมื่อสองหนุ่ม "ภูมิ - เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์" และ "บ๊อบบี้ - ปณชัย" เสิร์ฟความฟินจัดหนักจัดเต็ม มีทั้งหอม ทั้งจุ๊บ ทั้งอุ้มกันกลางงาน! เล่นเอาแขกเหรื่อและเหล่านักข่าวกรี๊ดคอหอยแทบหลุด ดันเพดานความฟินทะลุฮอลล์ กลายเป็นช็อตจำของค่ำคืนนี้ไปเลย

นอกจากนี้ภายในงานยังแน่นขนัดไปด้วยเซเลบระดับเอลิสต์ ไม่ว่าจะเป็น คุณสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์, คุณหมอกี้ อังคนางค์ ชากีร่า, คุณกิ๊ฟท์ซ่า ปิยา (Miss Universe Rayong 2026), ดีเจมะตูม เตชินท์ และ คุณอิ๋งอ้อย สิทธิวดี โดยมี ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา มารับหน้าที่พิธีกรฝีปากกล้าสร้างสีสันตลอดทั้งงาน พร้อมร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้คุณชูชัยอย่างสุดอบอุ่น

เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่รวมทั้งความลักชูรี ความปัง ความฟินหอมจุ๊บอุ้มกระจาย และอิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า สมมงกุฎเจ้าแม่เพชรพันล้านแห่งเมืองไทยจริงๆ ค่ะคุณน้า!
#ChuchaiInfluDiamondNight #ชูชัยชัยฤทธิเลิศ #ภูมิเกียรติภูมิ #บ๊อบบี้ปณชัย #ChuchaiDiamond #InfluencerTH #LiveCommerceTH #รวมพลังทำบุญ #แฟชั่นโชว์เพชร350ล้าน













สุดปัง “ไฮโซชูชัย” เปิดรันเวย์โชว์เพชรหรู 350 ล้าน ในงาน "Chuchai Influ Diamond Night"
สุดปัง “ไฮโซชูชัย” เปิดรันเวย์โชว์เพชรหรู 350 ล้าน ในงาน "Chuchai Influ Diamond Night"
สุดปัง “ไฮโซชูชัย” เปิดรันเวย์โชว์เพชรหรู 350 ล้าน ในงาน "Chuchai Influ Diamond Night"
สุดปัง “ไฮโซชูชัย” เปิดรันเวย์โชว์เพชรหรู 350 ล้าน ในงาน "Chuchai Influ Diamond Night"
สุดปัง “ไฮโซชูชัย” เปิดรันเวย์โชว์เพชรหรู 350 ล้าน ในงาน "Chuchai Influ Diamond Night"
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