สุดปัง “ไฮโซชูชัย” เปิดรันเวย์โชว์เพชรหรู 350 ล้าน ในงาน "Chuchai Influ Diamond Night"

สั่นสะเทือนไปทั้งซอยหลังสวนค่ะคุณน้า! เมื่อค่ำคืนวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม มิวส์ (Hotel Muse) คุณชูชัย ชัยฤทธิเลิศ เจ้าแม่เพชรแห่งสยามเมืองยิ้ม จัดงาน "Chuchai Influ Diamond Night" ปรากฏการณ์รวมพลังเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และนักไลฟ์ตัวท็อประดับประเทศมารวมตัวกัน นำทัพโดยตัวพ่อรันเวย์ คุณพลากร แซ่ตัน (ไบรโอนี่ ไบรอัน ตัน) และ คุณกิฟท์ซ่า ปิยา พงศ์กุลภา มาร่วมผนึกกำลังอัปเกรดวงการไลฟ์คอมเมิร์ซไทยให้ปังปุริเย่ ควบคู่ไปกับการทำบุญมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้เด็กด้อยโอกาสและคนชรา
แต่ที่ทำเอาคนในงานกรี๊ดสลบและฮือฮากันตาค้าง ต้องยกให้ช่วงไฮไลต์แฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชรสุดอลังการ มูลค่ารวมกว่า 350 ล้านบาท! เพราะนอกจากจะมีหนุ่มสุดฮอตอย่าง "ก็อต - อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์" มาร่วมเดินสับบนรันเวย์แล้ว ในจังหวะที่หนุ่ม ๆ ต้องเดินแบบเครื่องเพชร ก็เกิดช็อตหวานเจี๊ยบพีกขั้นสุด เมื่อสองหนุ่ม "ภูมิ - เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์" และ "บ๊อบบี้ - ปณชัย" เสิร์ฟความฟินจัดหนักจัดเต็ม มีทั้งหอม ทั้งจุ๊บ ทั้งอุ้มกันกลางงาน! เล่นเอาแขกเหรื่อและเหล่านักข่าวกรี๊ดคอหอยแทบหลุด ดันเพดานความฟินทะลุฮอลล์ กลายเป็นช็อตจำของค่ำคืนนี้ไปเลย
นอกจากนี้ภายในงานยังแน่นขนัดไปด้วยเซเลบระดับเอลิสต์ ไม่ว่าจะเป็น คุณสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์, คุณหมอกี้ อังคนางค์ ชากีร่า, คุณกิ๊ฟท์ซ่า ปิยา (Miss Universe Rayong 2026), ดีเจมะตูม เตชินท์ และ คุณอิ๋งอ้อย สิทธิวดี โดยมี ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา มารับหน้าที่พิธีกรฝีปากกล้าสร้างสีสันตลอดทั้งงาน พร้อมร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้คุณชูชัยอย่างสุดอบอุ่น
เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่รวมทั้งความลักชูรี ความปัง ความฟินหอมจุ๊บอุ้มกระจาย และอิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า สมมงกุฎเจ้าแม่เพชรพันล้านแห่งเมืองไทยจริงๆ ค่ะคุณน้า!
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