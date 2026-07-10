“ก็อต อิทธิพัทธ์” ช็อกกับดรามาจนถอนตัวซีรีส์วาย แจงเคยลั่นวาจาจะไม่เล่นวายเพราะหมดไฟ

“ก็อต อิทธิพัทธ์“ ถอนตัวจากซีรีส์ หลังถูกขุดคลิปเคยลั่นวาจาว่าจะไม่รับงานซีรีส์วายอีกแล้ว แจงที่พูดแบบนั้นเพราะตอนนั้นรู้สึกหมดไฟกับงานแสดง ตนก็หายไป 3 ปี เพิ่งจะกลับมารับงานในวงการ รับถอนตัวจากงานเพราะดรามา ประเมินแล้วมีปัญหาบานปลายแน่ๆ
กลับมารับงานแสดงอีกครั้งหลังห่างหายไปประมาณ 3 ปี สำหรับนักแสดงหนุ่ม “ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์” ที่ประกาศรับงานแสดงซีรีส์วาย “ผู้โดยสารถ่านไฟเก่า” ทันทีที่เปิดตัวก็เจอดรามาส่วนกลับทันที ในทำนอง เล่นวายแต่อายที่จะบอกคนอื่น, พูดว่าจะไม่เล่นซีรีส์วายอีก จนมีการขุดคลิปยืนยันที่ก็อตเคยพูดไว้ว่าจะไม่เล่นซีรีส์วายแล้ว
ซึ่ง ก็อต อิทธิพัทธ์ ก็เผยถึงเรื่องนี้ว่าตนได้ถอนตัวออกจากการเป็นนักแสดงในเรื่องนี้แล้ว เพื่อไม่ให้ดรามาลุกลามบานปลาย
“คือจุดเริ่มต้นทางค่ายเขาติดต่อมา แล้วผมก็มองว่ามันเป็นงาน ก็เลยตอบรับไป เพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ไปไลฟ์ติ๊กต๊อก บางทีแฟนๆ ก็แบบ เฮ้ย อยากเห็น เมื่อไหร่จะกลับมา เราก็โอเค ในระหว่างนั้นผมก็มีถ่ายละครอยู่ครับ เขาก็ติดต่อมา เราก็ลองดู ในบทของเรามันไม่ได้ยาวมาก ผมก็คิดว่าชิลๆ เป็นงานก็เลยรับไป ก็คิดว่าแฟนๆ คงหายอยากเห็นหน้ากันบ้าง
พอเหมือนเปิดตัวไพล็อตออก ในตอนแรกตัวผมเองก็ไม่ได้เห็นดีเทลทั้งหมดนะ คือเห็นผ่านๆ ไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะ แต่ก็งงแล้วก็ตกใจเหมือนกัน ว่าทำไมมันถึงดรามากัน ก็ช็อกอยู่ มันค่อนข้างแรง พอกระแสมันก็แรงๆ ขึ้น เพื่อนๆ พี่ๆ ก็ทักมากันเยอะเหมือนกันมาคุยเรื่องประเด็นนี้สุดท้ายผมก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงดีกับสิ่งนี้
ตัวผมเองเราก็ถ่ายละครอยู่ 1 เรื่องกำลังจะใกล้จะจบ เตรียมออนแอร์ ส่วนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ในอนาคต ก็รู้สึกไม่สบายใจ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่า เราก็ไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อน หรือว่าผิดหวัง ก็เลยคุยกับทางค่าย ก็เลยถอนตัวออกมาจากตัวโปรเจกต์นั้นแล้วครับ”
รับถอนตัวจากงานเพราะดรามา ประเมินแล้วมีปัญหาบานปลายแน่ๆ
“ใช่ครับ เพราะว่าผมเองก็ไม่อะไรครับ เรารับเพราะมันเป็นงาน เราคิดแค่นี้เลย แต่ตอนนี้พอเหมือนกระแสมันค่อนข้างแรง เราก็รู้สึกไม่สบายใจ กลัวว่ามันจะกระทบกับงานที่รับอยู่ด้วย ด้วยแง่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ เราประเมินแล้วว่าถ้าไปต่อมีปัญหาแน่ เพราะว่ามันระยะยาว แล้วเราก็รู้สึกว่าเราฝืนไปมันน่าจะไม่เป็นผลดี แล้วเราก็เกรงใจกอง ผู้จัดด้วยครับ หรือว่างานที่เรากำลังทำอยู่ครับ”
ที่รับเล่นแม้จะเป็นซีรีส์วายแต่ตนไม่ใช่คู่วาย
“คือผมอ่านเรื่องย่อทั้งหมดนะ ผมก็ถามเขาว่าน้ำหนักหรือว่าเนื้อหามันประมาณไหน เขาก็บอกว่าฟีลเหมือนเป็นสีสันของเรื่องเฉยๆ เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ ตัวละครนี้มันจะมาทำอะไร แล้วตัวเอกของเขาจะเดินทางไปทางไหน มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องยังไง คือแค่นั้นเลย (คือเราเล่นแค่ซีรีส์วาย แต่เราไม่ได้เล่นเป็นคู่วาย?) ใช่ ในเรื่องผมไม่ได้มีคู่ครับ มันคือซีรีส์ปกติ เราแค่มาเป็นหนึ่งตัวละครแล้วกัน ก็เลยรับไป”
แจงคลิปที่ถูดขุดที่บอกว่าจะไม่เล่นไม่เล่นซีรีส์วายเพราะตอนนั้นตนเบิร์นเอาต์ (ภาวะหมดไฟ) จากงานแสดง นี่ก็เพิ่งจะกลับมารับงาน
“เรื่องไอ้แผลเก่าๆ เอาจริงๆ ผมเองก็ไม่ได้…อย่างที่บอกไม่ได้ไปอ่านดีเทลเยอะขนาดนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรื่องนั้นเราก็ไม่ทราบจริงๆ ส่วนไอ้ที่เคยพูดไป คือตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวผมเอง ค่อนข้างเหมือนกับว่ามีความเบิร์นเอาต์ในงานแล้วกัน ใช้คำนี้ดีกว่า ช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรจริงๆ
อย่างที่ทุกคนทราบผมเองก็หยุดงานในวงการไปน่าจะ 2-3 ปี นี่เพิ่งกลับมาปีนี้ปีแรก เพิ่งกลับมารับละคร และเล่นไปแล้ว 1 เรื่อง แล้วอีกเรื่องหนึ่งกำลังถ่ายทำอยู่ แต่ไทม์มิ่งตอนนั้นที่เราตอบไปแบบนั้นเพราะว่าเราเบิร์นเอาต์กับงาน แค่นั้นเอง เหตุผลคือแค่นั้นเลย มันก็เป็นช่วง เป็นปัญหาส่วนตัวของผมเองแล้วกันครับ”
กับคอมเมนต์ต่างๆ ไม่ได้อ่านเยอะ แต่เพราะมันขึ้นฟีดตนก็เลยได้เห็น จึงตัดสินใจตัดจบปัญหาด้วยการถอนตัวเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลาย
“ผมตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมา เรื่องของคอมเมนต์ผมคิดว่ามันเป็นของคู่กันกับอาชีพนี้ เราก็ไม่ได้ไปใส่ใจมันเยอะใช้คำนี้ดีกว่า เพราะว่าบางเรื่องมันก็ดูเหมือนถ้าอ่านเยอะมันก็จิตตก เราก็คนทำงานแล้วกัน เป็นคนทำงานคนหนึ่ง ทุกอย่างมันก็คืองานทั้งหมด เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ แต่ก็เข้าใจได้ เอาเป็นว่าไม่ได้เข้าใจทั้งหมด แต่เข้าใจในสิ่งที่คนมองหรือว่าคิดหรือว่าพูดขึ้นมาครับ
คือเราโอเคอย่างที่บอกไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะ แต่ฟีดมันจะขึ้น พอเห็นเฮ้ย ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเว้ย กับการแค่เราไปรับงานตรงนี้ ก็กลัวไปกระทบกับผู้จัด ไม่ว่าจะงานที่เราทำอยู่หรืองานในอนาคต หรือนักแสดงร่วม หรืออะไรก็แล้วแต่ เรารู้สึกว่า มันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับ
ผมก็เป็นนักแสดงคนหนึ่ง ยังไงถ้าผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรติดต่อมาถ้าคิวยังได้อยู่สายตรงมาเลยครับ ผมคิดว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นดรามาเราเข้าใจได้ ผมก็คิดว่าเราก็ไม่อยากให้มันลาม บานปลายไปมากกว่านี้ เราก็เลยจบประเด็นนี้ไปครับ”