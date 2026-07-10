“ณวัฒน์” เมินคนไม่เกี่ยวแทรกดรามา ลั่น “เป็ก” ให้ ค. ก็รับกันไปทุกคนแล้วกัน! ผิดหวัง “ราคี” ไม่สำเร็จตามเป้า ทั้งที่เปลืองตัว

“ณวัฒน์” มองดรามา “หนิง ปัทมา - เป็ก สัณณ์ชัย” น่าจะจบแล้ว เมินคนไม่ใช่คู่กรณีแทรกหน้าร่วมวง ลั่นไม่อยากให้เสียงในหัวรุนแรง จนสตอรี่ส้มพุ่งพล่าน พร้อมเซฟเลิฟซีน “อิงฟ้า” ใน “LADY BEE” ยันจะไม่หวือหวาแบบเรื่องก่อน ยอมรับผิดหวัง “ราคี” ไม่สำเร็จตามเป้า ทั้งที่ลงทุนลงแรงและเปลืองตัว
ดูเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบ สำหรับประเด็นความสัมพันธ์ของ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 กับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” หลัง “ไมร่า” น้องสาวของ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ออกมาโพสต์ฟาดลอยๆ ว่าทำไมพูดไม่หมด พูดแต่พี่สาวขอโทษ ทั้งที่เป็นตัวการทำให้เป็กและธัญญ่าลดสถานะกัน ก่อนจะมีคลิปที่หนิงนำพวงมาลัยไปไหว้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” และบอสร้องเพลง “กลับไปถามเมียดูก่อน” จนหลายคนมองว่าเป็นการแซะหรือไม่ กระทั่งเป็กออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า “ต่างคนต่างอยู่เถอะนะ ทำมาหากินกันไป อย่าเสืxกกันเลอะเทอะ kวย”
ล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค.) ได้เจอ ณวัฒน์ ในงานบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์ “LADY BEE” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมพูดถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ “อิงฟ้า วราหะ” โดยยืนยันว่าจะไม่มีฉากหวือหวาหรือเลิฟซีนดุเดือด เหมือนกีบผลงานเรื่องก่อนอย่างแน่นอน
“จริงๆ แล้ว ผมว่ามันก็คงจบแหละ แต่มันก็มีกระสานซ่านเซ็น เพราะหนิงก็บอกแล้วว่าไม่รับทุกอย่างจากพี่เป็กแล้ว งานการก็ไม่รับแล้วนะครับ แล้วทางธัญญ่าเขาก็ส่งข้อความมาขอโทษ ผมก็เห็นแล้ว เดี๋ยวให้ดูคนเดียวก็ได้ เอาไหม (หัวเราะ) ก็น่าจะจบไปแล้วนะ แต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่เราเฮฮาปาร์ตี้กันน่ะ มันก็เป็นเรื่องสนุกสนาน เราก็ไม่คิดว่าบางคนก็แทรกหน้าขึ้นมา ที่ไม่ใช่คู่กรณี ไม่ใช่ผัวเมีย ไม่ใช่บุคคลที่สามที่ถูกกล่าวถึง ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ผ่านไปได้ ผมไม่อยากสนใจมาก ผมไม่ค่อยได้อ่านด้วยซ้ำ เพราะว่ากลัวอ่านแล้วขึ้น เดี๋ยวสตอรี่ส้มมันพุ่งพล่าน ก็ไม่อยากให้เสียงในหัวมันรุนแรงนัก เอาจริงๆ นะครับ มีคนส่งมาให้ผมก็ไม่ได้อ่าน แต่ผมเพิ่งมาอ่านเมื่อวานนี้เอง ค่อยๆ อ่าน“
“หนิง” ยังเครียดตามประสา แต่ก็ดีขึ้นตามลำดับ
“ก็เขาก็เครียดตามประสาของเขาอยู่แล้ว อยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่เมื่อวานซืนนี้ จนถึงวันนี้ก็ ก็ดีขึ้นเป็นลำดับ ก็บอกแล้วไม่ต้องตอบโต้ ก็ขอให้ยุติ อย่างที่พี่เป็กเขียนละกันนะ ต่างคนต่างทำมาหากิน แล้วก็มี ค ควาย อะไรนะ ตัว X ก็นั่นแหละ ไม่รู้แจกใครบ้าง ก็รับกันไปทุกคนละกันนะ จริงๆ แล้วเรื่องนี้มันไม่เกิด ถ้ามันไม่เริ่ม แต่ว่าเมื่อเริ่มแล้ว มันจะหนวกหูหน่อย มันต้องอดทน เพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีฟีดแบ็ก เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่สังคมชอบ สังคมรับรู้ แล้วก็สังคมต้องการขยี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอะไรที่เริ่มมาแล้วเนี่ย ก็จงทำใจยอมรับมัน แล้วก็เสียงนกเสียงกา คุณต้องทนต่อไป สิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ทำ”
ไม่กลัวคนติดภาพลักษณ์ “หนิง” จากเรื่องนี้ เพราะไม่ได้ใส่ใจ
“ไม่เป็นไรหรอกครับ ติดก็ได้ ไม่ใช่ปัญหา ติดก็ได้ ไม่มีปัญหาครับ ไม่มีปัญหาเลย เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจ และก็ไม่ได้มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ”
เผยเป้าหมายภาพยนตร์ “LADY BEE” อยากประสบความสำเร็จแบบ “วิมานหนาม”
“เอาจริงๆ นะครับ ต้องขอเรฟเฟอร์เรนซ์นิดหนึ่ง เพราะว่าของอิงฟ้าเนี่ย ผมเรฟเฟอร์เรนซ์วิมานหนามไว้ตลอด ว่าวิมานหนามนี่คือภาพยนตร์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมเข้าไปหลายๆ จุด แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราพึงพอใจ เราอยากได้ประมาณวิมานหนาม แต่ว่าเรื่อง มันจะซีเรียสคล้ายๆ วิมานหนามแหละ แต่มันซีเรียสมากกว่านั้นอีก โดยเฉพาะเรื่องของเลิฟซีนมันเยอะมาก เราก็คอยดูว่าจะถูน้ำแข็งกันท่าไหน แล้วมันมีความซับซ้อนของเรื่อง เพราะเราดึงปฐมบทของมาดามบุญเลื่องออกมาคนเดียว เพื่อมาขยายความ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์หนึ่งของตัวละครนี้ ซึ่งอิงฟ้าน่าจะเล่นได้เหมาะสม พูดง่ายๆ อิงฟ้าก็จะเข้มข้นมาก โดยเฉพาะเรื่องของบนเตียง ทั้งผู้ชาย ทั้งผู้หญิง อะไรใดๆ มากมายไปหมด แล้วก็มีเป็นบทที่เล่นตั้งแต่สาววัยรุ่น จนอายุกลางคน”
ยืนยันเซฟเรื่องเลิฟซีน คงไม่หวือหวาเท่าภาพยนตร์เรื่อง “ราคี”
“ก็เผอิญว่าพระเอกก็เป็นพระเอกของเรานะครับ ก็คุยกันได้อยู่แล้ว ก็คือจริงจังมากๆ ขนาด ทะลุทะลวงก็คงไม่ คงไม่ทำแบบภาพยนตร์เรื่องล่าสุดแล้วแน่ๆ ต่อให้มีสแตนด์อินเราก็ไม่อยากให้มีภาพนั้นออกมา อันนี้ต้องกล่าวไปตรงๆ นะครับ อย่างเรื่องที่ผ่านมาล่าสุด มันค่อนข้างจะหวือหวาไปนิดหนึ่ง กับทางเรื่องของอาโป (ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์) ถึงแม้จะใช้สแตนด์อิน แต่ภาพที่สื่อออกมา พอหลุดไปสแตนด์อินปั๊บ ทุกคนก็ยังคิดว่าเป็นอิงฟ้า มันก็รุนแรงเกินไปสำหรับท่าทางที่มันไม่เหมาะสม แล้วเดี๋ยวจะพาไปเรต 18+ เกินไป
เราก็ต้องพูดตรงๆ นะครับ ว่าเรารู้สึกอย่างไร ผมเป็นคนไม่แอ๊บ ผมก็รู้สึกว่าผิดเป้าหมาย แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ไปนิดหนึ่ง ด้วยการเล่าเรื่อง แล้วก็ด้วยความสำเร็จของตัวเงิน ทุกอย่างผมก็เป็นห่วงทางทีม เพราะทีมเราก็พอรู้จัก ก็ถือว่าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งความหวังไว้ในตอนแรก เพราะว่าลงทุนลงแรงกันหนัก แล้วก็เปลืองตัวกันเยอะครับ
ส่วนเรื่อง LADY BEE คำว่าหวือหวาเนี่ย มันไม่ได้หวือหวาแบบสื่อสารไปทางเซ็กซ์ 100% นะ แต่เรื่องที่ผ่านมามันสื่อสารแบบนั้น ลีลา ท่าทาง อารมณ์ วิธีการ การจิก การยก การทำทุกอย่าง แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนกับ ถ้าทุกคนย้อนไปก็แรงสุดก็แค่ประมาณตั๊ก บงกช คงมาลัย ก็คือภาพอีโรติกนิดๆ แต่ไม่มีการแบบ โอ้โห กระแทกกระทั้น หรือจูบชนิดที่เรียกว่า โคลสอัปปากไปชนปาก แล้วก็ไม่ไปทำอย่างอื่นบนร่างกายที่มันดูหื่นจนเกินไป อย่างนั้นมันคงไม่เหมาะครับ”