WE Society ยกระดับสู่ Wellness Community เปิดตัว “WE Pilates by WE Society” พรีเมียมพิลาทิสสตูดิโอแห่งแรก ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพยุคใหม่

WE Society เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย สู่การเป็น Wellness Community สำหรับคนรักสุขภาพยุคใหม่ ล่าสุดเปิดตัว “WE Pilates by WE Society” สตูดิโอพิลาทิสรูปแบบใหม่แห่งแรกที่ ชั้น 4 อเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ซึ่งเชื่อมโยงการออกกำลังกายเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “A Better Life Through Better Movement” สะท้อนความเชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่ดี คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ มุ่งตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ผ่านคลาส พิลาทิสแบบ 1-ON-1 ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเทรนเนอร์พิลาทิสชั้นนำพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางครบครัน
อภิรดี จังจุติกุล ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยว่า ฟิตเนสในปัจจุบันไม่ใด้เป็นแค่พื้นที่ออกกำลังกาย แต่คือคอมมูนิตี้ที่ช่วยดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาว เทรนด์ของคนรุ่นใหม่ในตอนนี้ให้ความสำคัญกับ Holistic Wellness ทั้งการดูแลรูปร่าง ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ และความมั่นใจในการเคลื่อนไหว เราจึงพัฒนา WE Pilates by WE Society ขึ้นมาภายใต้แนวคิด “A Better Life Through Better Movement" เพราะเชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้น
WE Pilates by WE Society ให้บริการคลาสพิลาทิสแบบ 1-ON-1 โดยมีอุปกรณ์เฉพาะทางครบครัน เช่น Reformer, Cadillac, Combo Chair และ Ladder Barrel เพื่อให้ผู้สอนสามารถออกแบบการฝึกให้เหมาะกับพื้นฐานร่างกายและเป้าหมายของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการปรับ posture เสริม core strength เพิ่ม body control ฟื้นฟูร่างกาย หรือพัฒนาคุณภาพการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องและปลอดภัย
หนึ่งในความแตกต่างสำคัญของ WE Pilates by WE Society คือ การวาง “มาตรฐานผู้สอน” เป็นรากฐานของแบรนด์ ไม่ใช่เพียงการออกแบบสตูดิโอหรือการใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเท่านั้น ทีมผู้สอนของ WE Pilates by WE Society ทุกคนได้รับการคัดเลือกผ่านการอบรม และมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลสมาชิกในแต่ละ session เป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการสอนในระยะยาว WE Pilates by WE Society ยังเตรียมพัฒนาโปรแกรมอบรมผู้สอนอย่างต่อเนื่องร่วมกัน แองเจิล ชาน ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของวงการพิลาทิส โดยอ้างอิงหลักสูตรสากลของ Balanced Body ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาผู้สอนพิลาทิสที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
“สำหรับ WE Pilates by WE Society มาตรฐานของผู้สอนคือหัวใจสำคัญของแบรนด์ เราให้ความสำคัญกับการสร้างทีมที่มีความรู้ มีใบรับรอง และมีระบบพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะพิลาทิสไม่ใช่เพียงการทำท่าตาม แต่คือการเข้าใจร่างกาย การจัดแนวการเคลื่อนไหว และการดูแลผู้ฝึกอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล” อภิรดีกล่าวเสริม
การเปิดตัว WE Pilates ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ WE Society ในการขยายบริการสู่ตลาดเวลเนสที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสะท้อนการปรับบทบาทจากผู้ให้บริการฟิตเนส สู่ผู้สร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ที่เชื่อมโยงการออกกำลังกาย การดูแลตนเอง การฟื้นฟูร่างกาย และไลฟ์สไตล์ของสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ระบบนิเวศของ WE Society
สำหรับผู้ที่สนใจ WE Society จัดแพ็คเกจพิเศษฉลองการเปิดตัว “WE Pilates by WE Society” ในราคาเพียง 1,790 บาทสำหรับ 2 Sessions สัมผัสประสบการณ์การเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ณ WE Pilates by WE Society ชั้น 4 อเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @WEPILATES.SYUDIO