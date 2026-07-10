10 ปี มีครั้งเดียว คอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่ต้องห้ามพลาด “ TEN:CORE0110 – 10th Anniversary Concert ” กับการฉลองครบรอบ 10 ปี บนเส้นทางสายศิลปิน ของ ‘TEN LEE’

10 ปี มีครั้งเดียว! “TEN LEE (เตนล์)” เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการคอนเสิร์ตไทย กับโชว์เดี่ยวที่ถูกจับตาว่าเป็นหนึ่งใน Live Performance ที่ไม่ควรพลาดที่สุดแห่งปี หลังทุ่มสุดตัวกับ Performance ระดับ World Class ทั้งการร้องและการเต้น ผสาน Production แสง สี เสียงสุดอลังการ พร้อมยก Live Band ขึ้นแสดงสดเต็มรูปแบบ เพื่อมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตที่ครบทุกมิติ
ความพิเศษไม่ได้หยุดอยู่แค่โปรดักชัน เพราะนี่คือการเปิดประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กับการร่วมงานครั้งแรกของ TEN LEE และศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยกว่า 9 ชีวิต บนเวทีเดียว จนหลายฝ่ายยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่ “ไม่มาถือว่าพลาดมาก” และ “คุ้มค่า” กับทุกโมเมนต์ที่ผู้ชมจะได้รับตลอดทั้ง 3 รอบการแสดง
ตลอดวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ณ BITEC Live, Bangna ผู้ชมจะได้พบกับเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน เมื่อ TEN LEE ร่วมโชว์กับแขกรับเชิญคนพิเศษ ทั้ง Jeff Satur, PP Krit, NONT TANONT, The Toys, NuNew, PiXXiE, URBOYTJ, Jaylerr และ SIN SINGULAR โดยแต่ละรอบจะมีไลน์อัพแขกรับเชิญไม่ซ้ำกัน พร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบขึ้นเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะ สร้างโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเพียง “ครั้งเดียว” บนเวทีแห่งนี้