ผู้บริหาร “เนื้อแท้” แจงปมค้างเงินเดือนพนักงานจนเปิดร้านไม่ได้ รับคำนวณต้นทุนพลาด “โต ซิลลี่ ฟูลส์” ขอโทษ

จากกรณีข่าวสะเทือนโลกออนไลน์ที่มีการระบุว่า ร้านอาหารชื่อดังอย่าง “เนื้อแท้” กำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก ถึงขั้นค้างจ่ายเงินเดือนพนักงาน จนเปิดร้านไม่ได้ โดยมีการให้ข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินเดือนพนักงานแค่เพียง 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ขณะที่ชาวเน็ตชี้เป้าว่าหลายสาขาไม่เปิดให้บริการเหมือนเดิม
ล่าสุด “นายนภศูล รามบุตร” หรือ “ตาล” ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท ซึ่งร่วมบุกเบิกธุรกิจมากับ “นายวีรชน ศรัทธายิ่ง” หรือ “โต อดีตรักร้องนำวง ซิลลี่ ฟูลส์” ได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าว News1 ชี้แจงทุกประเด็นสงสัยแบบหมดเปลือก ยอมรับกระแสเงินสดตึงตัว เหตุระบบ “คำนวณต้นทุนผิดพลาด”
นายนภศูล ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า บริษัทกำลังประสบปัญหาด้านกระแสเงินสดจริงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือปัญหาไม่ได้เกิดจาก “ยอดขายตกต่ำ” เพราะร้านเนื้อแท้ยังคงมียอดขายที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่ชนวนเหตุสำคัญมาจาก “การคำนวณและบันทึกต้นทุนที่ผิดพลาด” ทั้งในส่วนของร้านอาหารและธุรกิจขายเนื้อในห้างสรรพสินค้า ทำให้ต้นทุนจริงสูงกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้บริษัทเกิดการขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานโดยไม่รู้ตัว
ขณะนี้ทางบริษัทได้เร่งปรับปรุงระบบบัญชีต้นทุน ปรับโครงสร้างการบริหาร และชะลอการดำเนินงานบางส่วนเพื่ออุดรอยรั่ว จึงทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เกิดภาวะเงินสดตึงตัวและกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
ผู้บริหารเนื้อแท้ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง ไม่เคยจ่ายเงินเดือนล่าช้าหรือขาดตกบกพร่อง แม้กระทั่งช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่มีรายได้ ก็ยังหาเงินกว่า 60 ล้านบาทมาจ่ายพนักงานตรงเวลา ซ้ำยังเคยควักเงินส่วนตัวหลักแสนช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่เดือดร้อนเพราะรักเหมือนคนในครอบครัว
“ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเนื่องจากมีเงินทุนใหม่เข้ามาเสริมสภาพคล่อง และบริษัทขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะทยอยชำระเงินเดือนที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้ครบถ้วนภายในสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน”
ทั้งนี้ นายนภศูล และ โต วีรชน ได้กล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยพนักงานทุกคนรวมถึงครอบครัวที่ต้องได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอโทษลูกค้าที่ทำให้ความเชื่อมั่นและการบริการในบางสาขาสะดุดลง
โดยตั้งใจจะเร่งแก้ปัญหาทุกอย่างให้จบไวที่สุด เพื่อให้ร้าน “เนื้อแท้” กลับมาส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและการบริการที่คุ้มค่าสมกับที่ได้รับความไว้วางใจมาตลอด พร้อมทิ้งท้ายด้วยความหวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว