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โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันอังคารที่ 1  กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจิรศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งนำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายลิขิต ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ และสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริเวณคันคลองส่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเสริมประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

สำหรับพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7  ได้มอบหมายให้ นายวิฑูร  โยทะคง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7  พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7  นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชคลอง LMC ช่วง กม.74+000 - 75+500 บริเวณตรงจุดบ้านเขื่อน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อรองรับการส่งน้ำฤดูนาปีที่จะถึงนี้  และเพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น และป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก ปี พ.ศ. 2569 นี้ด้วย










โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น