โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งนำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายลิขิต ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บเศษกิ่งไม้ และสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลอง RMC บ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริเวณคันคลองส่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเสริมประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
สำหรับพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ได้มอบหมายให้ นายวิฑูร โยทะคง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชคลอง LMC ช่วง กม.74+000 - 75+500 บริเวณตรงจุดบ้านเขื่อน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับการส่งน้ำฤดูนาปีที่จะถึงนี้ และเพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น และป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก ปี พ.ศ. 2569 นี้ด้วย