ปิดฉากรัก 4 ปี! “ไอยู–อีจงซอก” ยุติความสัมพันธ์ เหลือสถานะเพื่อนร่วมวงการ

ต้นสังกัดของ ไอยู และ อีจงซอก ยืนยันเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมว่า คู่รักคนดังของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ หลังคบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยมานานประมาณ 4 ปี
ตัวแทนจากต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายระบุว่า ไอยูและอีจงซอกเพิ่งตัดสินใจแยกทางกันไม่นาน แต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และจะสนับสนุนกันในฐานะเพื่อนร่วมวงการต่อไป
ทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อปี 2012 ระหว่างทำหน้าที่พิธีกรร่วมกันในรายการเพลง Inkigayo ทางสถานี SBS ก่อนพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนที่รู้จักกันมานานเกือบ 10 ปี และออกมายืนยันว่ากำลังคบหาดูใจกันช่วงปลายปี 2022
รายงานจากสื่อท้องถิ่นอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า สาเหตุสำคัญของการเลิกรามาจากตารางงานที่แน่นขึ้นของทั้งสองฝ่าย ทำให้มีเวลาให้กันน้อยลง จนนำไปสู่การตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในที่สุด
ด้านไอยูเพิ่งปิดฉากผลงานซีรีส์ Perfect Crown และกำลังมุ่งเตรียมอัลบั้มชุดใหม่ รวมถึงมีแผนจัดคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาโกยางในเดือนกันยายน ขณะที่อีจงซอกกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวซีรีส์ออริจินัลของ Disney+ เรื่อง The Remarried Empress