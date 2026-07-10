xs
xsm
sm
md
lg

"Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ กับก้าวสำคัญบนเวที "Thai Film Festival in Vietnam 2026 พร้อมเสิร์ฟความหลอนสู่ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ ที่ซุ่มโปรเจกต์มาตั้งแต่ต้นปี ล่าสุดภาพยนตร์ “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ” 00:00 Midnight Incense ได้ถูกคว้าโปรเจกต์ให้ไปฉายรอบปฐมทัศน์เปิดตัวเป็นเรื่องแรกในงานเทศกาล “Thai Film Festival in Vietnam 2026” ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์และภาพยนตร์ไทยให้เติบโตตามเป้าหมายเชิงรุกของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ในการบุกตลาดอาเซียน การฉายรอบปฐมทัศน์ครั้งนี้สร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมอย่างล้นหลาม โดยผู้ชมต่างยกนิ้วให้กับความสยองขวัญที่ลึกลับและครบรส เรียกว่าลุ้นตามการแสดงของเหล่านักแสดงจนแทบหยุดหายใจ ถึงขั้นเอ่ยปากชมว่าอยากกลับมาดูซ้ำอีกรอบ!!

เบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของ คุณแก๊ปเปอร์-วรฤทธิ์ นิลกลม ผู้กำกับภาพยนตร์ที่ตั้งใจถ่ายทอดความระทึกขวัญในมุมมองที่สดใหม่ พร้อมด้วยทีมนักแสดงรุ่นใหม่ ได้แก่ “ซินเซียร์-สาธิดา ศรีพรหมมา”, “พี-เอกภพ ต๊ะตา” และ “ริว-อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล” ซึ่งทุกคนต่างทุ่มเทให้กับการถ่ายทอดอารมณ์อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อย่างตั้งใจ "สำหรับพวกเรา การที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกให้เป็นตัวเปิดงานที่โฮจิมินห์ และได้รับคำชมที่อบอุ่นขนาดนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอฝีมือคนไทยสู่สายตาผู้ชมในอาเซียน เราตั้งใจว่าจะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการนำเสนอ Soft Power ของไทยผ่านงานภาพยนตร์ให้ดีที่สุด" ตัวแทนนักแสดงกล่าว

นอกจากนี้ “Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ” ยังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้แฟนๆ หนังสยองขวัญไทยในภูมิภาคต่างๆ ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความระทึกขวัญได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026 ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรม Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection และโรงภาพยนตร์ CGV Vincom Center ตึก Landmark 81 ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญระดับโลกของนครโฮจิมินห์ โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP)กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ประกาศความพร้อมครั้งสำคัญในการบุกตลาดอุตสาหกรรมคอนเทนต์และภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน

ผู้ชมชาวไทยเตรียมสยองขวัญ สั่นประสาท พร้อมจุดธูปไปด้วยกันกับภาพยนตร์ “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ” 00:00 Midnight Incense 27 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ












"Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ กับก้าวสำคัญบนเวที "Thai Film Festival in Vietnam 2026 พร้อมเสิร์ฟความหลอนสู่ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ"
"Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ กับก้าวสำคัญบนเวที "Thai Film Festival in Vietnam 2026 พร้อมเสิร์ฟความหลอนสู่ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ"
"Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ กับก้าวสำคัญบนเวที "Thai Film Festival in Vietnam 2026 พร้อมเสิร์ฟความหลอนสู่ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ"
"Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ กับก้าวสำคัญบนเวที "Thai Film Festival in Vietnam 2026 พร้อมเสิร์ฟความหลอนสู่ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ"
"Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ กับก้าวสำคัญบนเวที "Thai Film Festival in Vietnam 2026 พร้อมเสิร์ฟความหลอนสู่ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ"
+1