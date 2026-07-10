"Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ กับก้าวสำคัญบนเวที "Thai Film Festival in Vietnam 2026 พร้อมเสิร์ฟความหลอนสู่ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศ"

เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ ที่ซุ่มโปรเจกต์มาตั้งแต่ต้นปี ล่าสุดภาพยนตร์ “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ” 00:00 Midnight Incense ได้ถูกคว้าโปรเจกต์ให้ไปฉายรอบปฐมทัศน์เปิดตัวเป็นเรื่องแรกในงานเทศกาล “Thai Film Festival in Vietnam 2026” ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์และภาพยนตร์ไทยให้เติบโตตามเป้าหมายเชิงรุกของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ในการบุกตลาดอาเซียน การฉายรอบปฐมทัศน์ครั้งนี้สร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมอย่างล้นหลาม โดยผู้ชมต่างยกนิ้วให้กับความสยองขวัญที่ลึกลับและครบรส เรียกว่าลุ้นตามการแสดงของเหล่านักแสดงจนแทบหยุดหายใจ ถึงขั้นเอ่ยปากชมว่าอยากกลับมาดูซ้ำอีกรอบ!!
เบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของ คุณแก๊ปเปอร์-วรฤทธิ์ นิลกลม ผู้กำกับภาพยนตร์ที่ตั้งใจถ่ายทอดความระทึกขวัญในมุมมองที่สดใหม่ พร้อมด้วยทีมนักแสดงรุ่นใหม่ ได้แก่ “ซินเซียร์-สาธิดา ศรีพรหมมา”, “พี-เอกภพ ต๊ะตา” และ “ริว-อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล” ซึ่งทุกคนต่างทุ่มเทให้กับการถ่ายทอดอารมณ์อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อย่างตั้งใจ "สำหรับพวกเรา การที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกให้เป็นตัวเปิดงานที่โฮจิมินห์ และได้รับคำชมที่อบอุ่นขนาดนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอฝีมือคนไทยสู่สายตาผู้ชมในอาเซียน เราตั้งใจว่าจะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการนำเสนอ Soft Power ของไทยผ่านงานภาพยนตร์ให้ดีที่สุด" ตัวแทนนักแสดงกล่าว
นอกจากนี้ “Midnight Incense ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ” ยังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้แฟนๆ หนังสยองขวัญไทยในภูมิภาคต่างๆ ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความระทึกขวัญได้ในเร็วๆ นี้
สำหรับงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026 ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรม Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection และโรงภาพยนตร์ CGV Vincom Center ตึก Landmark 81 ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญระดับโลกของนครโฮจิมินห์ โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP)กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ประกาศความพร้อมครั้งสำคัญในการบุกตลาดอุตสาหกรรมคอนเทนต์และภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน
ผู้ชมชาวไทยเตรียมสยองขวัญ สั่นประสาท พร้อมจุดธูปไปด้วยกันกับภาพยนตร์ “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ” 00:00 Midnight Incense 27 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ