“เต้ย พงศกร" ชวน "หมอก้อง" ล่องใต้เช็คอินสตูล สัมผัสวิถีสองนํ้าสุดมหัศจรรย์พร้อมพิสูจน์งานหัตถศิลป์ "กะลาเต่า" มรดกภูมิปัญญาแห่งกะลาบารา ใน “หอมแผ่นดินฯ”

“เต้ย พงศกร” พิธีกร "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" แท็กทีมแขกรับเชิญคู่หูสายลุยอย่าง “หมอก้อง สรวิชญ์” เดินทางต่อเนื่องลงใต้เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองสองนํ้า ณ จังหวัดสตูล เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยวิถีสโลว์ไลฟ์ที่ "ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย" เรียนรู้วิธีการทําของว่างโบราณชื่อ “ขนมตายยากตายเย็น" ที่สะท้อนถึงความอดทนของชาวบ้าน ก่อนจะลงเรือหัวโทงมุ่งหน้าสู่สันหลังมังกรเกล็ดทองคํา เพื่อชมความมหัศจรรย์ของสันทราย ที่ระยิบระยับราวกับเกล็ดมังกร ท่ามกลางฝูงเหยี่ยวแดงที่บินโฉบอย่างสง่างามพร้อมลิ้มรสผลผลิตเลื่องชื่ออย่าง "ปลากะพงสองนํ้า" ที่เลี้ยงในบ่อดินแต่เนื้อหวานนุ่มไร้กลิ่นโคลน และสัมผัสวิถีการแกะปูดําที่ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับสัตว์นํ้า
ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด!!การเดินทางเจาะลึกอาณาจักร "กะลาบารา" ค้นหาคําตอบว่า "กะลามะพร้าวไร้ค่า"ถูกชุบชีวิตให้กลายเป็นงานแฮนด์เมดระดับพรีเมียมอย่าง "กะลาเต่า" ที่โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศได้อย่างไร พบกับความสนุกของการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับแรงบันดาลใจ และนวัตกรรมการแปรรูปที่เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยภายใต้การสนับสนุนของ ธ.ก.ส. ผ่านโครงการ "ชุมชนอุดมสุข" ที่เข้ามาช่วยเติมองค์ความรู้ด้าน Storytelling และขยายช่องทางตลาด เพื่อยกระดับรายได้ให้ชุมชน อย่างยั่งยืน
ติดตามการเดินทางที่เต็มไปด้วยสาระและความบันเทิง พร้อมชมสินค้าแฟชั่น Agri-Glamสวยๆ ได้ในรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 9 MCOTกด 30