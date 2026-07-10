คนบันเทิงร่วมกุศล “ก้าวด้วยธรรม” ครั้งที่ 10 เพื่อ 19 โรงพยาบาล โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน ห่างไกล การให้จึงไม่สิ้นสุด

กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สืบสานพระปณิธานด้วยการด้วยการสร้างสรรค์ กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสมทบทุน
ปีนี้ “ก้าวด้วยธรรม” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล 19แห่ง นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษากรณีเร่งด่วน อันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ที่ขาดแคลน รอคอยการเยียวยารักษา โดยงานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการจัดกิจกรรม บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน ตัวแทนโรงพยาบาล พร้อมทัพพลังบุญคนบันเทิง เชอรี่ เข็มอัปสร, อแมนด้า ออบดัม, แพนเค้ก เขมนิจ, ทอย ปฐมพงศ์, บิว จักรพันธ์, แม้ก กรธัสส์, เอส กันตพงศ์, หมอก้อง สรวิชญ์, อัพ ภูมิพัฒน์, แชป วรากร, บิว ณัฐพล, ก้อง ปิยะ, บูม สุภาพร, ป้าแจ๋ว ยุทธนา, จีน่า อภัสสรา, ฮัท เดอะสตาร์, ปู ปริศนา, ท็อป ดารณีนุชฯ จิตอาสาร่วมเปิดตัวเสื้อวิ่ง "ก้าวด้วยธรรม” ชมการขับร้องเพลงจาก ปาน ธนพร โดยมี ได๋ ไดอาน่า รับหน้าที่พิธีกร
กิจกรรม “ก้าวด้วยธรรม” ครั้งที่ 10 เปิดรับสมัครเดิน - วิ่ง ในระยะ 5 กิโลเมตร และ 10.5กิโลเมตร นักวิ่งจะได้วิ่งผ่านสถานที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นอกจากวิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ขอเชิญชวนนักวิ่งมาถ่ายภาพกับมุมพระปรางค์ 8 องค์ ของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่เป็นภาพชนะรางวัลอันดับ 1 จากเวทีประกวดภาพถ่ายระดับโลกที่ผ่านมา กิจกรรมครั้งนี้ มีการปล่อยตัวและเข้าเส้นชัย ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร และที่พิเศษสุดๆ เสื้อวิ่ง “ก้าวด้วยธรรม” ครั้งที่ 10 มาพร้อมลวดลายสวยงาม ทันสมัย น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น รองรับกับสรีระนักวิ่งเป็นอย่างดี
โดยกำหนดการวิ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2570ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างพลังกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะยังมีผู้ป่วยอีกมากมาย การให้จึงไม่สิ้นสุด ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งที่แนบนี้ https://liff.line.me/1656404333-XmDp4d6p/register/KDT10Online หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
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