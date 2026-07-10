Thailand only! คนดังในวงการเพลงรวมพลังจวกค่ายเพลงจ่อปั้น “สาวโรงงานในคลิปชู้ 77 ล้านวิว”

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงลุกลามใหญ่โตในวงการบันเทิงและโซเชียลมีเดีย จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีค่ายเพลงแห่งหนึ่งเตรียมดึงตัว “สาวโรงงาน”จากคลิปข่าวฉาวจับชู้ยอดวิวทะลุ 77 ล้านครั้งมาปั้นเป็นนักร้องหน้าใหม่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าสังคมกำลังให้แสงและมอบพื้นที่ยืนให้กับคนทำผิดศีลธรรม
ล่าสุดคนในวงการเพลงอย่าง โดม ปกรณ์ ลัม, ดัง พันกร, แคนดี้ รากแก่น และ เนสกาแฟ ศรีนคร, ปู แบล็คเฮด, นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความฟาดเดือดถึงประเด็นนี้
“โดม ปกรณ์ ลัม” ประชดเจ็บ... เพิ่งรู้ว่าเป็นนักร้องมันง่ายขนาดนี้!
หล่อขั้นเทพอย่าง โดม-ปกรณ์ ลัม ถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยความประชดประชันถึงเกณฑ์การคัดเลือกคนเข้าสู่วงการบันเทิงในปัจจุบัน โดยระบุว่า “เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้การจะเป็นนักร้องมันเป็นง่ายขนาดนี้ ขยันทำคลิปกันนะครับทุกคน”
“ดัง พันกร” โพสต์ล้อเลียน แซะชื่อเพลงใหม่สุดแสบทรวง
ทางด้านนักร้องเสียงดีระดับตำนาน ดัง พันกร บุณยะจินดา ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแกมหยิกแกมหยอก แซะถึงกระแสข่าวดังกล่าวด้วยการสมมติตนเองเป็นศิลปินหน้าใหม่ พร้อมเผยชื่อซิงเกิลที่ฟังแล้วทำเอาชาวเน็ตถึงกับสะดุ้ง “ศิลปินหน้าใหม่ เตรียมออก 3 ซิงเกิล เร็วๆ นี้ ฟูกชมพูรูระบำ, ปลวกแดงตะแคงรอ, โดเรม่อนร่อนรัก”
“เนสกาแฟ ศรีนคร” ลั่น! ใครๆ ก็อยากได้โอกาส แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักร้องได้
ขณะที่นักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวชื่อดัง เนสกาแฟ ศรีนคร ออกมาโพสต์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในฐานะคนในวงการเพลง โดยเธอขอปฏิเสธค่านิยมที่บิดเบี้ยวนี้อย่างตรงไปตรงมา “สร้างค่านิยมผิดๆ ให้วงการเพลง ขออนุญาตไม่เห็นด้วยนะคะ ทุกคนควรได้รับโอกาส ใครก็อยากได้โอกาส ใช่ค่ะ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักร้องได้”
“แคนดี้ รากแก่น” บอก ฟารีดา รับได้ แต่อีกคนคิดดีๆ สังคมเป็นอะไร?
ขณะที่ “แคนดี้ รากแก่น” เป็นอีกคนที่ออกมาเผยว่า “ฟารีดา (ฟารีดา เอลิซ่าเบธ) รับได้ น้องเป็นนักร้อง น้องสวย น้องพลาดแต่น้องไม่ได้ทำอะไรผิด ดันด้ อีกคน คิดอะไรดีๆ ไม่ได้เลยอ่ะ สังคมเราเป็นอะไร”
นักร้องวงร็อคยุค 90 “ปู แบล็คเฮด” มองเรื่องนี้ โคตรจะ Thailand only
“#Thailandonly ที่น่าคิด สังวาสเพาเวอร์ สร้างปรากฏการณ์เหลือจะเชื่อ เมียที่1 ได้งานโฆษณา เมียที่2ได้เป็นนักร้อง ที่นอนสีชมพู ขาดตลาด หมอนโดเรมอนวินเทจเป็นที่ตามหาของนักสะสม ( ยิ่งซีดยิ่งแพง)“
นายห้างค่ายเพลง “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ผู้ที่กำลังปั้น “ฟารีดา”จากข่าวฉาวให้กลับมาเป็นนักร้อง ก็ไม่ไหวกับเคสนี้
“ฟารีดา ผมโชคดีนิดหนึ่งที่เอาคนที่ออกโหนกระเเสมาปั้นเเล้วร้องเพลงได้มีความสามารถทางร้องอยู่บ้าง(ผมก็ดูทรง ดูความเป็นไปได้ ดูความเหมาะสม)ถ้าจะเอาแต่เเสงเก็บตกจากโหน นักร้องไหคงเป็นร้อย…ไม่นะ…ไม่นะ ไม่ทำครับ”
การออกมาเคลื่อนไหวของคนในวงการเพลงครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความอึดอัดใจของคนทำงานในวงการเพลงไทย ที่มองว่าการเป็นศิลปินควรวัดกันที่ “ความสามารถ” และ “คุณภาพ” ไม่ใช่การหยิบฉวยเอากระแสจากเรื่องอื้อฉาวผิดศีลธรรมมาสร้างมูลค่า ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างตัวอย่างและค่านิยมที่ผิดพลาดให้แก่เยาวชนในสังคมต่อไป