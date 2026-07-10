พูดครั้งแรกแล้วเลิกเลย! “พิ้งกี้” รับช็อก เลิก “ตุ้ย ธีรภัทร์” ไม่รู้สาเหตุ อยู่ในโหมดประกอบร่าง ให้เวลาหัวใจ (คลิป)

“พิ้งกี้ สาวิกา” เสียงสั่นเลิก “ตุ้ย ธีรภัทร์” ไม่รู้เหตุผลยุติความสัมพันธ์ แต่จบกันด้วยดี แฮปปี้ทุกคน สภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว หลังประกอบร่างมาระยะหนึ่ง
ทำเอาช็อกอยู่ไม่น้อย เมื่อสาว “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช”เปิดใจถึงเรื่องความรักกับหนุ่ม “ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล” เป็นครั้งแรก ด้วยการยอมรับว่าตอนนี้อยู่ในสถานะโสดมาสักพักแล้ว โดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ในงานบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์ “LADY BEE” เผยว่าส่วนตัวก็ยังไม่ทราบเหตุผลในการเลิกรา แต่ก็จบกันด้วยดี แฮปปี้ทุกคน
“โสดอยู่ค่ะ โสด โสดจริงๆ โสดแบบโหมดให้เวลาเลยล่ะ จริงๆ ค่ะ (เพิ่งถอยความสัมพันธ์?) เพิ่งโสดสักพักค่ะ(หลักเดือนหรือยัง?) จำไม่ได้ เพราะว่า ประกอบร่างมาก็สักระยะหนึ่งแล้วค่ะ ได้อยู่”
ส่วนตัวก็ยังไม่ทราบเหตุผล ว่าที่ไปต่อไม่ได้เพราะอะไร
“ไม่ทราบเหตุผลค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ว่าเราต้องประกอบร่าง เขาเรียกว่าอะไรนะ โหมดที่ให้เวลาหัวใจ แล้วก็ให้เพื่อน ให้งานเป็นตัวซัปพอร์ตเราแทน ให้เรายังยิ้มได้ค่ะ”
สภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว แต่ยังร้องเพลงเศร้าอยู่
“ดีแล้วค่ะ ใจดีแล้ว ใจปกติแล้วค่ะ คือถ้าเกิดตอนนี้ก็ร้องเพลงเป็นเพลงเศร้า แต่ว่าก็ไม่ร้องแล้ว คือตอนนี้ขอขอบคุณงานที่เข้ามา(ก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างหนักเหมือนกัน มีร้องไห้?) จริงๆ ทุกคนก็น่าจะผ่านเวลานั้น ก็คงความรู้สึกเดียวกันล่ะค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่อง เรื่องธรรมดา”
เผยก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์กำลังไปได้ดี เพราะคบกันมาหลายปีแล้ว
“ใช่ค่ะ จริงๆ เราก็อยู่ไปเรื่อยๆ ของเราแบบนี้นะ แล้วก็ใช้ชีวิตของเราแบบเงียบๆ จริงๆ เราก็ไม่ต้องบอกใครให้มากเนาะ เราไม่อยากป่าวประกาศแหละจริงๆ ก็อยู่แบบนี้ได้ แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะ ความโสดมันก็ดีเหมือนกัน เพราะว่าบางทีคนเราก็จะต้องใช้ชีวิตคนเดียวต่อไป”
ทำเอาช็อก เพราะดูคบกันแบบผู้ใหญ่ ราบรื่น และไปได้ดี
“ช็อก (หัวเราะ) ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่ามันก็เป็นชีวิตแหละ มีพบ มีจาก ธรรมดาอยู่แล้ว มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนก็คงเคยผ่านแหละ มันก็ไม่ได้มีอะไรถาวร ไม่เป็นไรค่ะ โอเค”
จบกันด้วยดี ทุกคนแฮปปี้ แต่ยังไม่ได้พูดคุยกันหลังเลิกรา
“ดีค่ะ แฮปปี้ๆ ทุกคนแฮปปี้ เราแฮปปี้ (ยังพูดคุยกัน เป็นพี่น้องได้เหมือนเดิม?) ไม่ได้พูดคุยค่ะ ไม่ได้คุย”
อยู่ในช่วงดูแลหัวใจตัวเอง
”ต้องเอาความรักให้ตัวเองก่อน (เหมือนเรากำลังกลั้นน้ำตาอยู่หรือเปล่า?) หนูไม่กลั้น (หัวเราะ) (เพลงเศร้ายังทำให้มีน้ำตาอยู่ไหม?) ต้องร้องเพลงอะไร (หัวเราะ)”
มูฟออนแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์
“มูฟออน 99 แล้วค่ะ แต่ก็ร้อยนะคะ ร้อยแล้วมั้ง ร้อยแล้ว”
เชื่อทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้ว หลังโดนถามเสียดายความสัมพันธ์ไหม
“ไม่รู้ว่าจะ… ตอนนี้คือถามว่าทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้วล่ะ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนเราหรือว่า… เอาจริงๆ นะ ซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าถูกจัดสรรในเวลาที่ใช่ คือมันเป็นเรื่องของการถูกกำหนดค่ะ เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว เราก็…ต้องทำ (เสียงสั่น) วันนี้ ตอนนี้ ให้รู้สึกว่าเราทำดีที่สุด”
เปรียบความรักครั้งนี้เหมือนอยู่ในเพลงเพลงหนึ่ง
“เหมือนเพลงเลย ความสัมพันธ์ทุกอย่าง ทุกอย่างในชีวิตของคนเรา เหมือนเราดูเพลงหนึ่งเนาะ เราเลือกเพลงไหน เอ็มวีไหน ชีวิตเราก็อาจจะต้องเป็นเพลงร็อก เพลงเศร้า เพลงรัก เพลงสนุก ชีวิตมันขึ้นลง บางทีมันอาจจะดีก็ได้ หรือบางทีมันอาจจะได้พบกันในวันที่เนาะ ไม่รู้ ดีแล้วค่ะ ไม่เป็นไร ถ้าหนูโอเค พี่ก็โอเคแหละ”
ปัดตอบไม่เข็ดความรัก
“ขอเป็นเหมือนคุณวาด เดี๋ยวไปดูคุณวาดสิ คุณวาดเขาเป็นยังไง จริงๆ คุณวาดอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวนะ แต่ว่าคุณวาดก็จะต้องมีความแข็งแกร่ง แล้วก็เป็นคนที่ต้องเก็บความรู้สึก แต่ทุกอย่างก็คือ รู้สึกทั้งหมด แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้อง… เหมือนคุณวาดเลยค่ะ หนูโอเค”