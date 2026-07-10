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“ดร.ตฤณห์” ชี้ค่านิยมบิดเบี้ยว คลิปนอนกกชู้ฉาว 77 ล้านวิว ชนะเด็กไทยสร้างชื่อให้ชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นที่สังคมต้องกลับมาขบคิดกันอย่างหนัก เมื่อ “ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา” นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มักจะให้แสงและให้โอกาสกับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จนอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนในอนาคต

โดย ดร.ตฤณห์ ได้ระบุข้อความเตือนสติไว้อย่างเจ็บแสบว่า “ถ้าคุณให้โอกาสคนแบบนี้ อย่ามาบ่นถ้าเด็กไทยทำตัวเลียนแบบนะครับ ก็ทำแบบนี้แล้วมันได้เป็นนักร้อง ได้เข้าวงการ จะตั้งใจเรียนไปทำไม”

นอกจากนี้ ดร.ตฤณห์ ยังได้ยกตัวอย่างตัวเลขยอดเข้าชมบนโลกออนไลน์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของความสนใจในสังคมปัจจุบัน ระหว่างคอนเทนต์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ กับคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องอื้อฉาว

“คอนเทนต์น้องเนเน่ เด็กไทยไปโชว์ความสามารถที่ AGT อเมริกา คนดู 4 ล้าน คลิปนอนกกชู้ คนดู 77 ล้าน ก็สะท้อนอะไรเยอะครับ”

“ใครล่ะที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเข้าสู่โซเชียลมีเดีย แล้วมาโทษเด็กติดจอ ก็ในจอมันเจอแต่ตัวอย่างที่เลวๆ ใครอัปโหลดลงไป ใครสนับสนุน ใครแชร์ ใครครับ ก็พวกเรานี่ไง” ดร.ตฤณห์ ระบุทิ้งท้าย

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่รุมวิพากษ์วิจารณ์ว่า สื่อและสังคมควรหยุดให้แสงหรือสร้างพื้นที่ยืนให้กับคนที่ทำตัวผิดศีลธรรม เพราะเป็นการสร้างตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ที่อาจมองว่าไม่จำเป็นต้องตั้งใจเรียนหรือทำความดี ก็สามารถมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในวงการบันเทิงได้เช่นกัน














“ดร.ตฤณห์” ชี้ค่านิยมบิดเบี้ยว คลิปนอนกกชู้ฉาว 77 ล้านวิว ชนะเด็กไทยสร้างชื่อให้ชาติ
“ดร.ตฤณห์” ชี้ค่านิยมบิดเบี้ยว คลิปนอนกกชู้ฉาว 77 ล้านวิว ชนะเด็กไทยสร้างชื่อให้ชาติ
“ดร.ตฤณห์” ชี้ค่านิยมบิดเบี้ยว คลิปนอนกกชู้ฉาว 77 ล้านวิว ชนะเด็กไทยสร้างชื่อให้ชาติ
“ดร.ตฤณห์” ชี้ค่านิยมบิดเบี้ยว คลิปนอนกกชู้ฉาว 77 ล้านวิว ชนะเด็กไทยสร้างชื่อให้ชาติ
“ดร.ตฤณห์” ชี้ค่านิยมบิดเบี้ยว คลิปนอนกกชู้ฉาว 77 ล้านวิว ชนะเด็กไทยสร้างชื่อให้ชาติ
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