“ดร.ตฤณห์” ชี้ค่านิยมบิดเบี้ยว คลิปนอนกกชู้ฉาว 77 ล้านวิว ชนะเด็กไทยสร้างชื่อให้ชาติ

กลายเป็นประเด็นที่สังคมต้องกลับมาขบคิดกันอย่างหนัก เมื่อ “ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา” นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มักจะให้แสงและให้โอกาสกับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จนอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนในอนาคต
โดย ดร.ตฤณห์ ได้ระบุข้อความเตือนสติไว้อย่างเจ็บแสบว่า “ถ้าคุณให้โอกาสคนแบบนี้ อย่ามาบ่นถ้าเด็กไทยทำตัวเลียนแบบนะครับ ก็ทำแบบนี้แล้วมันได้เป็นนักร้อง ได้เข้าวงการ จะตั้งใจเรียนไปทำไม”
นอกจากนี้ ดร.ตฤณห์ ยังได้ยกตัวอย่างตัวเลขยอดเข้าชมบนโลกออนไลน์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของความสนใจในสังคมปัจจุบัน ระหว่างคอนเทนต์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ กับคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องอื้อฉาว
“คอนเทนต์น้องเนเน่ เด็กไทยไปโชว์ความสามารถที่ AGT อเมริกา คนดู 4 ล้าน คลิปนอนกกชู้ คนดู 77 ล้าน ก็สะท้อนอะไรเยอะครับ”
“ใครล่ะที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเข้าสู่โซเชียลมีเดีย แล้วมาโทษเด็กติดจอ ก็ในจอมันเจอแต่ตัวอย่างที่เลวๆ ใครอัปโหลดลงไป ใครสนับสนุน ใครแชร์ ใครครับ ก็พวกเรานี่ไง” ดร.ตฤณห์ ระบุทิ้งท้าย
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่รุมวิพากษ์วิจารณ์ว่า สื่อและสังคมควรหยุดให้แสงหรือสร้างพื้นที่ยืนให้กับคนที่ทำตัวผิดศีลธรรม เพราะเป็นการสร้างตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ที่อาจมองว่าไม่จำเป็นต้องตั้งใจเรียนหรือทำความดี ก็สามารถมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในวงการบันเทิงได้เช่นกัน