“เป็กกี้ ศรีธัญญา” ฟาดเดือด “สังคมอุบาทว์ นิยมคนชั่ว”

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ทันที เมื่อพิธีกรและศิลปินสาวอารมณ์ดีอย่าง “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยข้อความสุดเดือดที่ทำเอาสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพข้อความระบุเอาไว้ว่า “สังคมอุบาทว์ นิยมคนชั่ว คนทำดีไม่มีแสง คนทำอัปรีย์ยินดีชื่นชม”
งานนี้ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างหลั่งไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดไลก์กดแชร์กันอย่างถล่มทลาย โดยโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากภายในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งหลายคนต่างคาดเดาและเชื่อมโยงไปถึงกระแสข่าวดังในสังคม ณ ช่วงเวลานี้ ที่ดูเหมือนว่าสปอตไลต์มักจะไปส่องให้กับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้ง