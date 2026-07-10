“พชร์ อานนท์” เข็ด! ประกาศเลิกปั้นคนในกระแส บอกเจอสันดานเก่าทำกระอักเลือด

กำลังถูกสังคมวิจารณ์หนัก กรณีหญิงในคลิปที่นอนเน่า ที่กำลังถูกดึงตัวไปเป็นนักร้อง งานนี้ “พชร์ อานนท์”ในฐานะผู้กำกับที่มักจกตัวคนที่เป็นข่าวดังมาร่วมแสดงภาพยนตร์ด้วย ได้เผยถึงเรื่องนี้ ยอมรับเลิกทำแล้ว โดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เคยเอาคนในกระแสมาทำงานด้วย บอกเลยเข็ดขยาด ถ้าไม่รู้จัก หัวนอนปลายตีx สันดานออก!”
“เคยเจอมากับตัวเอง หยุดเลย!! เมื่อก่อนอ่ะใช่หลังๆพอเลย เจอแต่ละคนแล้วเข็ดขยาดจริงๆ เมื่อก่อนเราคิดว่าให้โอกาสเขาแต่พอเอาเขามาทำงานด้วย ‘สันดานเก่า’ ออกแต่ละคนทำเอาปวดแตxเหมือนที่เขาบอกกันว่าถ้าไม่รู้จัก ‘หัวนอนปลายตีxดี’ อย่าเอามาทำงานด้วยเด็ดขาด เพราะสันดานแต่ละคนไม่เหมือนกัน เมื่อก่อนเคยเอามาเล่นหนังด้วยยอมรับ หลังๆ นี่ไม่เลย ลองสังเกตดู ตอนนั้นเราอยากช่วยเขาบอกตรงๆ ใครดีใครชั่วเรามองออก ไม่ใช่ทุกคนไปถ้าคนทำอะไรผิดๆ ที่ อยู่ในกระแสสังคม เราจะไม่ยุ่งเด็ดขาด อะไรดีอะไรชั่วเราคิดได้ เรามองออก ส่วนถ้าคนอื่นเขาจะเอามาทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขา ขอร้องอย่าพาดพิงพชร์ อานนท์อีกเพราะเลิกเอาคนในกระแสมาทำงานนานแล้วเพราะเจอสันดานจริงๆ เข้าไปบอกตรงๆ กระอักเลือด !! เข้าใจนะ อะไรๆ ก็ส่งให้พชร์ อานนท์ ดูด้วยว่าเรื่องในกระแสเขามันดีหรือไม่ดี มันน่าจะคิดอออกนะ”