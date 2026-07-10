“หมอก้อง สรวิชญ์” เปิดใจนาทีช่วยคนชักกลางห้าง แนะวิธีปฐมพยาบาลที่คนมักเข้าใจผิด

“หมอก้อง สรวิชญ์” เปิดใจเบื้องหลังคลิปไวรัลช่วยคนชักกลางห้าง เผยวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิด ย้ำชัดห้ามเอาช้อนยัดปากเด็ดขาด แนะสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินคือโทร. 1669 ทันที
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกโซเชียล หลังจากที่เพจ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สพฉ.1669 ได้โพสต์ชื่นชม “หมอก้อง พันเอกนพ.สรวิชญ์ สุบุญ” ซึ่งพุ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการชักเกร็ง ล้มศีรษะกระแทกพื้นกลางห้างสรรพสิน้าแห่งหนึ่งได้ทันท่วงที ล่าสุด “หมอก้อง” ได้ออกมาเปิดใจถึงนาทีชีวิตดังกล่าว พร้อมแนะแนวทางปฐมพยาบาลที่ถูกต้องซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิด!
“บังเอิญอยู่ที่ห้างนั้นพอดีครับ จริงๆ กำลังจะไปขึ้นรถกลับบ้านแล้ว แต่ก็เห็นว่าด้วยเขามองอะไรกัน ก็เลยมองตามไป ปรากฏเจอว่ามีคนนอนอยู่ แล้วก็ดูวุ่นวายอยู่ ก็เลยเข้าไปดู คือผมไม่ได้เป็นคนแรกที่เข้าไปเจอคนไข้ ก็เห็นมีน้องผู้ชายคนนึงเขาดูอยู่แล้ว เห็นเขาประคองคออยู่ ก็เลยพอเข้าไปดู เลยได้คุยกันว่าเขาเป็นอะไร ก็ได้ข่าวว่าชัก แล้วก็ล้ม แล้วก็คงล้มกระแทกครับ เลือดเต็มปากเลย
คือจริงๆ แล้วอันดับแรกที่อยากจะให้ทุกคนทำเลยคือโทร 1669 ครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ คือการช่วยคนสำคัญ แต่อย่าลืมว่าเราไม่มีอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือ 1669 เพราะ 1669 ระหว่างที่เรารอเขามา ระหว่างนั้นเราก็ค่อยจัดการคนไข้ ก็ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นอะไร
พอเห็นเขายังชักอยู่ เราก็ต้องทำยังไงไม่ให้เขาแย่ลง ก็คือต้องระวังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่หัวใจหยุดเต้น แล้วก็ถ้าเกิดคนชักก็ต้องระวังเขากัดลิ้น อีกอย่างนึงที่ต้องบอกเพราะว่ามีการเข้าใจผิดกันหลายคน ว่าถ้ามีการชักเกิดขึ้นให้เอาช้อนยัดปาก อันนี้ห้ามทำเลยนะครับ ถ้าเกิดคนชักนี่คือต้องเอียง พยายามเอียงเขา เพื่อไม่ให้เขากัดลิ้น เพราะว่าเขาเกร็ง คราวนี้พอประเมินตอนนั้นแล้ว ถ้าคนไข้ไม่ได้หัวใจหยุดเต้น ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็รอ 1669 แล้วก็โชคดีที่ว่าเขาหยุดชัก พอเขาหยุดชักปุ๊บ เราก็เริ่มที่จะพูดคุยกับคนไข้ครับ
การโทร 1669 คือการช่วยแล้ว เพราะว่าเขาจะมาเร็วมาก แล้วเขามีอุปกรณ์ คราวนี้พอคนไข้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้หัวใจหยุดเต้น เราก็ไม่ต้องไป CPR สิ ก็ดูแค่ทั่วไป คราวนี้เวลาโทร. 1669 ถ้าเกิดใครมีประวัติ มีประสบการณ์นะ เวลาโทร.ไปอย่ารำคาญเขานะ ที่เขาจะถามอะไรเยอะ คือเขาจะถามอะไรเยอะมาก เขาจะถามชื่อที่อยู่คนไข้เป็นยังไง สิทธิ์อะไร ไม่ต้องไปรำคาญเขานะว่า เฮ้ย คนไข้แย่อย่างนี้แล้วยังจะถามอะไรอีก
คือระหว่างที่เขาคุยกับเรา เขาออกมาแล้วครับ เพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่ต้องมีการคอนเฟิร์ม แล้วเดี๋ยวนี้ง่ายมากด้วย เพราะว่าเทคโนโลยี เวลาเราโทร. 1669 เบอร์เรามันจะไปขึ้นที่เขา แล้วเขาจะยิงดาวเทียมรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน คือที่เขาต้องถามว่าคนไข้เป็นอะไร เพื่อเขาจะได้เตรียมรับคนไข้ถูกแล้วคนไข้ใช้สิทธิ์อะไร คนไข้อยู่ที่ไหน เพราะมันต้องไปตามสิทธิ์ ไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราจับส่งคนไข้ทุกคนไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด รับค่าใช้จ่ายได้ไหมล่ะ มันมีปัญหาหลายอย่างครับ”