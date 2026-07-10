สวยรอดทุกกิจกรรม เปิดลิสต์ 8 ไอเทม J/K Beauty กันน้ำ ทนเหงื่อ ที่สาย Outdoor หยิบใช้ซ้ำทุกซีซัน

แดดก็แรง ฝนก็ตกแบบไม่ทันตั้งตัว! ช่วงนี้อากาศเมืองไทยเดาใจยากสุด ๆ ออกจากบ้านเจอแดดจัด พอตกบ่ายกลับมีฝนโปรย ไหนจะอากาศร้อนชื้นที่ทำให้เหงื่อออกง่าย จนเมกอัปหลุด หน้าเยิ้ม หรือสีสันบนใบหน้าดรอประหว่างวันได้แบบไม่รู้ตัว
สำหรับสาย Outdoor ที่ชอบใช้ชีวิตนอกบ้าน ไม่ว่าจะวิ่งในสวน ออกกำลังกาย เดินเที่ยวคาเฟ่ แคมป์ปิ้ง หรือไปสนุกกับมิวสิคเฟสติวัล การเลือกบิวตี้ไอเทมที่ “กันน้ำ ทนเหงื่อ” จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลุคสวยยังคงเป๊ะได้ แม้ต้องเจอทั้งแดดและฝนในวันเดียว
วันนี้ found & found คัดมาให้แล้วกับ 8 ไอเทมลูกรักจาก J-Beauty และ K-Beauty ที่ตอบโจทย์อากาศร้อนชื้นของเมืองไทย ทั้งกันแดด เมกอัป และไอเทมเสริมลุคที่โดดเด่นเรื่องความติดทน พร้อมช่วยให้คุณรับมือทุกกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแค่ไหนก็ตาม
เริ่มกันที่ งานปกป้องผิว ด่านหน้าสำคัญที่ขาดไม่ได้:
Dr.G GREEN MILD UP SUN+ SPF50+ PA++++
กันแดดสาย Physical ที่ยืนหนึ่งในใจชาวบิวตี้ เนื้อสัมผัสบางเบา เกลี่ยง่ายซึมไว แต่กันแดดกันยูวีโหดมาก แถมบล็อกทั้งแสงสีฟ้าและมลภาวะ ตัวนี้ กันน้ำ กันเหงื่อขั้นสุด ใครมีแพลนออกไปเผชิญทั้งแดด และฝน พกแล้วรอดแน่นอน
Bioheal BOH Probioderm Collagen Essence Sun Cream
สายกันแดดสกินแคร์ ต้องมีติดไว้ ฟีลดีเหมือนทาเอสเซนส์บำรุงผิวหน้า ไม่มีความเหนอะหนะกวนใจ ซึมไวสุด แถมมีคอลลาเจนเน้นๆ ช่วยให้ผิวอิ่มฟูดูสุขภาพดีไม่มีดรอปตลอดวัน
KISSME MOMMY UV AQUA MILK
ตัวเลือกสำหรับคนผิวบอบบางแพ้ง่าย ด้วยสูตรอ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำหอม และสี แถมกันน้ำกันเหงื่อได้แบบอยู่หมัด จะเด็กหรือผู้ใหญ่ผิวบอบบางแค่ไหน ก็สัมผัสความสบายผิวได้ตลอดวัน
KOSE SEKKISEI Skincare UV Defense Essence Gel N
โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ฟิล์มปกป้องยูวีทำงานได้ดีขึ้นเมื่อสัมผัสน้ำหรือเหงื่อ ยิ่งร้อนยิ่งเหงื่อไหล ยิ่งล็อกผิวให้เป๊ะ เหมาะมากสำหรับทริปที่ต้องเจอกับความชื้นหรือไอแดด พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้หน้าฉ่ำสดใสไม่โทรม
เมื่อผิวได้รับการปกป้องแล้ว ก็ถึงเวลาเติมความมั่นใจให้ลุคดูสดใสยิ่งขึ้น:
Canmake Marshmallow Finish Powder SPF50 PA+++
แป้งในตำนานที่หลายคนต้องมีติดกระเป๋า ด้วยเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนเหมือนมาร์ชเมลโลว์ ช่วยเบลอรูขุมขนและควบคุมความมัน พร้อมปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วย SPF50 PA+++ จึงเหมาะสำหรับเติมระหว่างวันเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วยให้ผิวดูเนียนสวยเป็นธรรมชาติ ไม่หนักหน้าและไม่เป็นคราบง่าย
LB Smudge Gel Eyeliner Pearl Choco
ฝนจะตก แดดจะร้อนจนละลาย อายไลเนอร์ก็ห้ามไหล ที่สุดของงานเจลไลน์เนอร์ เขียนง่ายลื่นปรื๊ด แถมเซตตัวเร็ว ทนทั้งน้ำ ทั้งเหงื่อ และความมันที่ทำให้ตาเยิ้ม บอกเลยว่าตัวนี้คือไม้ตายที่ทำให้ดวงตาคมสวย
Laka Sun Shield Glowy Cheek SPF50+ PA++++
ไอเทมมัลติยูสที่ช่วยเติมสีสันให้สวยจบในแท่งเดียว ใช้ได้ทั้งแก้มและปาก สีสวยละมุนแบบตะโกน แถมยังช่วยปกป้องผิวด้วย SPF50+ ใครอยากได้ฟินิชผิวฉ่ำโกลว์สุขภาพดีแบบสาวเกาหลี ต้องพกไว้เติมความสดใส
Wakemake Waterful Glow Tint
ปิดท้ายลุคด้วยทินท์เนื้อน้ำที่มอบริมฝีปากฉ่ำโกลว์อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมสเตนสีติดทน ช่วยให้สีปากยังดูสดใสแม้ต้องเผชิญอากาศร้อนหรือทำกิจกรรมตลอดวัน ลดความกังวลเรื่องสีหลุดง่าย ให้ลุคสวยพร้อมลุยได้ยาวนาน
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