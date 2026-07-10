“แพนเค้ก” เผยเปลี่ยนเรื่องดีกว่า! ลั่นดรามา “พี่หมี” ตบหน้า “ลินคอล์น” จบนานแล้ว

“แพนเค้ก” เปิดปากเคลียร์! ดรามาสามีตบหน้า “ลินคอล์น เดอะเฟซ” ลั่นคุยผู้ใหญ่จบไปนานแล้ว ขอเปลี่ยนเรื่องหลังโดนจี้ถามสภาพจิตใจ แย้ม “เพลิงพระนาง” ตีความใหม่ ยิ่งใหญ่ระดับปี คาดได้ชมสิ้นปีนี้ ฉีกคาแรกเตอร์นางเอกหรือไม่ ให้ตีความกันเอาเอง บอกเอฟซีเดาเฉียดไปเฉียดมา ทำใจเปรียบเทียบเวอร์ชั่นเดิม เป็นเรื่องปกติรีเมก แต่หวังให้เปิดใจ
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง สำหรับนางเอกชื่อดัง “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจเคลียร์คัตถึงกระแสข่าวดรามาร้อนฉ่าเกี่ยวกับสามี “สารวัตรหมี พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์” กรณีมีกระแสข่าวลือเรื่องการลงไม้ลงมือตบหน้า “ลินคอล์น บูย” หรือ “ลินคอล์น เดอะเฟซ เมน” ทีมเมนเทอร์แพนเค้กจนกลายเป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้ โดยแพนเค้กเผยว่าเคลียร์ผู้ใหญ่จบลงด้วยดีนานแล้ว และขอเปลี่ยนเรื่องทันที
“ถามว่าอยากอธิบายอะไรไหม จริงๆ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตเป็นแค่นี้ดีกว่าค่ะ เพราะว่าเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อย ทุกอย่างจบเรียบร้อยไปนานแล้ว (จากกระแสข่าวกระทบสภาพจิตใจเรายังไง?) เปลี่ยนเรื่องดีกว่า(หัวเราะ) ให้มันแบบนี้ดีกว่า เพราะทางผู้ใหญ่เองก็พูดแล้ว แพนก็เลยคิดว่าเราจบตรงนี้ดีกว่าค่ะ”
แย้ม “เพลิงพระนาง” ตีความใหม่ ยิ่งใหญ่ระดับปี คาดได้ชมสิ้นปีนี้
“พูดได้เหรอ (หัวเราะ) คาดว่าน่าจะมีเวลาที่ทางทีมจะปล่อยออกมาว่าเมื่อไหร่ยังไง จะมีอะไรบ้าง ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการตัดต่อ การทำหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันค่ะ แต่คาดว่าในสิ้นปีนี้น่าจะได้ชมกัน การถ่ายทำเป็นหลักปีเลยค่ะ แล้วก็โปรดักชั่นยิ่งใหญ่มาก สถานที่แต่ละที่ที่ไปค่อนข้างหาดูได้ยากและไม่เคยเห็นว่ามีที่แบบนี้ในบ้านเราด้วย ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียม คาดว่าเร็วๆ นี้น่าจะได้รับทราบข่าวอัปเดตเพิ่มเติมค่ะ
จริงๆ แล้วเค้าโครงเหมือนเดิม แต่มีการตีความในแบบใหม่ค่ะ อาจจะไม่ใช่ภาพเดิมอย่างที่เราเคยเห็น แต่มันอาจจะมีความอลังการในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกมุมมองหนึ่ง สถานที่สวยงามมาก จากตาเนื้อที่ได้เห็นมา สถานที่ถ่ายทำสวยมาก Production ยิ่งใหญ่มาก ใช้นักแสดงเยอะมากจริงๆ ทั้งคนและสัตว์ด้วย เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่คนที่รอจะได้ติดตามชมกันค่ะ ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยดีกว่า เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มาก แล้วอย่างที่บอกว่าตัวละครเยอะมากจริงๆ”
ฉีกคาแรกเตอร์นางเอกหรือไม่ ให้ตีความกันเอาเอง ทำใจเปรียบเทียบเวอร์ชั่นเดิม เป็นเรื่องปกติรีเมก แต่หวังให้เปิดใจ
“ถ้าดูจากในรูป ให้ตีความเองก่อนว่าเป็นยังไง เรื่องเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเดิม จริงๆ อาจจะเป็นธรรมดาของการรีเมก หรือการนำกลับมาทำใหม่ แน่นอนคนต้องมีการตีความหรือตั้งความหวังรอคอยอยู่แล้ว แต่ว่าอยากให้เปิดใจและรอดูค่ะ ในเวอร์ชั่นนี้ ในปีนี้เป็นการตีความในแบบใหม่ๆ เราอยากให้ทั้งคนที่เคยดูแล้วและคนที่ไม่เคยดูสามารถไปในเวย์เดียวกันได้ แล้วก็ยังคงเห็นความสวยงามของฉาก ของตัวละคร ของเสื้อผ้า ทุกๆ อันเราก็พยายามจะตีความในรูปแบบใหม่ที่สวยมากๆ ค่ะ
ส่วนที่แฟนๆ คาดเดากัน คุณเดาไม่ถูกแน่นอน (หัวเราะ) ก็มีเฉียดไปเฉียดมาบ้างค่ะ (ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีมากๆ และหลายคนอยากดู?) ใช่ค่ะ อยากให้รอติดตามชมเช่นกันค่ะ เข้มข้นแน่นอนดูจากการแต่งหน้าและแต่งตัว ใช้เวลาแต่งนานพอสมควร และเสื้อผ้าก็หลายชั้นหลายเลเยอร์มาก ให้เกียรติกับคาแรกเตอร์นี้เต็มที่ค่ะ นอกจากซีรีส์เรื่องนี้ ตอนนี้มีที่เตรียมจะถ่าย ก็จะมีละครค่ะ แล้วก็มีเจ็ทแหลกที่ตอนนี้ยังถ่ายทำอยู่ค่ะ แล้วก็อาจจะมีรายการที่จะได้เห็นกันต่อไป”