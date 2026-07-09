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เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว" ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว"

ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง”
สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้ 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD
ซุปตาร์ตลกหญิงแถวหน้าของไทย"ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม"สาวร่างเล็กมีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่ชื่นชอบการเลี้ยงพิทบูลอย่างมาก "พี่วัว" คือสุนัขพิทบูล ลูกสาวแสนน่ารัก ขี้อ้อน ที่เรียบร้อย ไม่งอแง และเป็นมิตร ตรงข้ามกับภาพลักษณ์ดุร้ายแบบสุดๆ พี่วัวเป็นสาวใต้จากฟาร์มที่นครศรีธรรมราชราคา 7500บาท ถ้าไปรับเองเจ้าของให้ฟรี พอดีตุ๊กกี้มีงานที่นั่นเลยไปรับฟรี แต่ค่าตั๋วเครื่องบินพากลับกรุงเทพฯราคา 7500บาท เท่าค่าตัวพอดี

ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร จะพาไปพูดคุยกับครูเพ็ญศรี(ตุ๊กกี้)ที่จะมาแนะนำนักเรียนใหม่ “พี่วัว” อายุ 13 ขวบให้รู้จัก พิทบูล ที่แรงเยอะ และดูโหด เหตุผลสาวที่ตัวเล็กๆ เลี้ยงสุนัขสายโหดแบบนี้พราะ “พี่บู้กำธร โพธิ์น้ำคำ” สามีของ ตุ๊กกี้ เป็นฮิบฮอป เค้าชอบพันธุ์นี้ ได้ยินว่าตุ๊กกี้และพี่บู้ เป็นพ่อแม่สายเปย์มาก ถึงขั้นซื้อทองให้ลูกรัก
ติดตามชม ชีวิตแฮปปี้ของซุปตาร์ตลกหญิงแถวหน้า"ตุ๊กกี้" พร้อมอวด ความน่ารักของ "พี่วัว"สุนัขพิทบูลลูกสาวสี่ขาตัวโปรดแสนน่ารัก ขวัญใจโลกออนไลน์ ที่จะทำให้ผู้ชมใจทั้งหลงรักและฮาไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com 

ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์


















เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว" ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้
เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว" ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้
เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว" ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้
เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว" ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้
เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว" ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้
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