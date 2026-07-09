เตรียมพบความฮาสไตล์ "ตุ๊กกี้" พร้อมความน่ารักชวนใจฟูของลูกสาวสี่ขาตัวโปรด "พี่วัว"
ติดตามความสนุกในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง”
สี่โมงเย็นอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. นี้ 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD
ซุปตาร์ตลกหญิงแถวหน้าของไทย"ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม"สาวร่างเล็กมีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่ชื่นชอบการเลี้ยงพิทบูลอย่างมาก "พี่วัว" คือสุนัขพิทบูล ลูกสาวแสนน่ารัก ขี้อ้อน ที่เรียบร้อย ไม่งอแง และเป็นมิตร ตรงข้ามกับภาพลักษณ์ดุร้ายแบบสุดๆ พี่วัวเป็นสาวใต้จากฟาร์มที่นครศรีธรรมราชราคา 7500บาท ถ้าไปรับเองเจ้าของให้ฟรี พอดีตุ๊กกี้มีงานที่นั่นเลยไปรับฟรี แต่ค่าตั๋วเครื่องบินพากลับกรุงเทพฯราคา 7500บาท เท่าค่าตัวพอดี
ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร จะพาไปพูดคุยกับครูเพ็ญศรี(ตุ๊กกี้)ที่จะมาแนะนำนักเรียนใหม่ “พี่วัว” อายุ 13 ขวบให้รู้จัก พิทบูล ที่แรงเยอะ และดูโหด เหตุผลสาวที่ตัวเล็กๆ เลี้ยงสุนัขสายโหดแบบนี้พราะ “พี่บู้กำธร โพธิ์น้ำคำ” สามีของ ตุ๊กกี้ เป็นฮิบฮอป เค้าชอบพันธุ์นี้ ได้ยินว่าตุ๊กกี้และพี่บู้ เป็นพ่อแม่สายเปย์มาก ถึงขั้นซื้อทองให้ลูกรัก
ติดตามชม ชีวิตแฮปปี้ของซุปตาร์ตลกหญิงแถวหน้า"ตุ๊กกี้" พร้อมอวด ความน่ารักของ "พี่วัว"สุนัขพิทบูลลูกสาวสี่ขาตัวโปรดแสนน่ารัก ขวัญใจโลกออนไลน์ ที่จะทำให้ผู้ชมใจทั้งหลงรักและฮาไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์