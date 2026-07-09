“มดดำ” กรี๊ดกลางรายการ อยู่ไม่ไหวแล้ว ถูก กสทช. เรียกค่าปรับ ลั่นจากนี้จะปรับสันดานตัวเองใหม่

เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เบากันมาตลอดสำหรับ กสทช. กับรายการแฉ ล่าสุดพิธีกรหลัก “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ถึงกับกรี๊ดใส่ “แจ็ค แฟนฉัน” และ “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” ในรายการ อยู่ไม่ไหวแล้ว หลังล่าสุดถูก กสทช. เรียกค่าปรับ พูดคำหยาบออกรายการ
แจ็ค : “อย่าพูดอี ตอนนี้โทรศัพท์โดนเตือน แจ็ค มดดำ อันดับ 1 รายการแฉ ไม่อีกับกูค่ะมดดำ กสทช. โทษทีนะคะ คือสนิทกันค่ะ เธอต้องเรียกฉันคุณแจ็ค”
น็อต : “สนิทกันเอาไว้พูดหลังรายการ ในรายการต้องคุณกับผมนะ”
มดดำ : “คือต่อไปนี้ทางช่องเขาบอกมาแล้วว่าเสียค่าปรับกันเองด้วย คือเรียกแบบนั้นมันไม่สนิท จะจัดรายการยังไง มันทำไม่ได้จริงๆ ในรายการข่าวใส่ไข่ ฉันก็เรียกอีผี อีบ้า แต่เขาไม่ให้พูดอีไง ที่โดนอยู่นี่ก็เพราะพูดอีผี อีบ้า ง่ายสุดเอาอีแจ็คออกจากรายการไปเลย วิธีเดียว เปลี่ยนคนที่ฉันเรียกอีทุกคนออกจากรายการให้หมด ก็จะเหลือคนเดียวคือ เอมมี่ (มรกต แสงทวีป) เพราะฉะนั้นรายการนี้จะเหลือฉันกับเอมมี่สองคน
ต้องให้เลิกพูดอีผี อีบ้า โอ้ยยย… อยู่ไม่ไหวแล้ว มันไม่ได้ โอ้ยยย อยู่ยากเดี๋ยวไปออนไลน์นะ ดาด้า (วรินดา ดำรงผล) ต้องไปขึ้น กสทช. แทนฉันตลอด แล้วฉันก็เรียกอีด้ากันมา 20 ปี จะให้เรียกยังไง โอ้ยยยยยย แก่แล้วก็ต้องดัดสันดานบ้างเนอะ จะพยายามดัดสันดานตัวเองนะ ต้องเรียกคุณแจ็คเหรอ เปลี่ยนพิธีกรง่ายกว่า ก็ไปอยู่ในพื้นที่ออนไลน์ก็ดีเหมือนกัน ในรายการนี้ก็แอ๊บๆ มันดูปลอมๆ สวัสดีครับ… ถ้าทำแบบนั้นไปสักพักนึง โฆษณาเหลือสัก 1 ตัวให้ถีบเลย”
น็อต : “อ่านข่าวในสไตล์มดดำได้ แต่ต้องไม่มีคำหยาบ”
มดดำ : “มันก็ไม่ได้หยาบขนาดนั้นไหม เอาตรงๆ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้น โอ้ยยยย อยู่ไม่ไหวแล้ว”