FIFA ประกาศ “จัสติน บีเบอร์” เตรียมขึ้นโชว์พักครึ่งบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกมีทั้ง มาดอนนา, ชากีรา และ BTS

นับเป็นการโชว์พักครึ่งในศึกบอลโลกรอบสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ซูเปอร์โบว์ลทีเดียว เมื่อล่าสุด FIFA ออกมาประกาศว่ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกจะมีการแสดงพักครึ่งสุดยิ่งใหญ่จากศิลปินดังทั้ง “จัสติน บีเบอร์”, “มาดอนนา”, “ชากีรา” และ “BTS”
เบอร์นา บอย ศิลปินเพลงแอฟโฟรบีทส์ชื่อดัง กุสตาโว ดูดาเมล วาทยกรชาวเวเนซุเอลา และคณะนักร้องประสานเสียง PS22 ซึ่งเป็นคณะนักร้องประสานเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากสเตเทนไอส์แลนด์ นิวยอร์ก จะร่วมแสดงด้วย โดยคณะนักร้องประสานเสียง PS22 จะร่วมแสดงกับวง Coldplay
การแสดงช่วงพักครึ่งความยาว 11 นาที นำโดย คริส มาร์ติน จากวง Coldplay จะจัดขึ้นระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนอกเมืองนิวยอร์กในวันที่ 19 ก.ค.
การแสดงนี้จะสนับสนุนกองทุนการศึกษาพลเมืองโลกของฟีฟ่า ซึ่งกำลังระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,342 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ให้เข้าถึงการศึกษาและฟุตบอล
จัสติน บีเบอร์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ฟุตบอลโลกนำพาโลกมารวมกันในแบบที่ไม่มีอะไรอื่นทำได้ ผมรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงช่วงพักครึ่งนี้ และยิ่งรู้สึกขอบคุณมากขึ้นที่รู้ว่ามันกำลังช่วยขยายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กๆ ทั่วโลก”
ในบรรดาการแสดงทั้งหมด การปรากฏตัวของ เบอร์นา บอย นั้นโดดเด่นเป็นพิเศษ เขาเป็นหนึ่งในนักร้องนำของเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ ชื่อเพลงว่า Dai Dai ซึ่งนำโดย Shakira
เพลงนี้เป็นการผสมผสานแนวดนตรีของพวกเขาเข้าด้วยกัน จังหวะแอฟโฟรบีทส์และจังหวะละติน เป็นเพลงป๊อปที่เข้าถึงคนทั่วโลกและมีหลายภาษาอย่างปฏิเสธไม่ได้
ในท่อนหนึ่ง พวกเขาเอ่ยชื่อนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกและประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ “บราซิล อุรุกวัย อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลี เนเธอร์แลนด์”
“ฟุตบอลโลกเป็นหนึ่งในไม่กี่ช่วงเวลาที่รวมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง” เบอร์นา บอย กล่าวในแถลงการณ์ “การได้เป็นตัวแทนของแอฟริกาในงานแสดงช่วงพักครึ่งของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศครั้งแรก ถือเป็นเกียรติและความรับผิดชอบที่ผมมองข้ามไม่ได้”
การแสดงช่วงพักครึ่งการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงและคนจับตาดูมากที่สุดคือการโชว์พักครึ่งซูเปอร์โบว์ล การแสดงที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในวงการฟุตบอล โดยงานอย่างรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกก็มักเป็นการแสดงคอนเสิร์ตก่อนเริ่มการแข่งขันเท่านั้น
การแสดงช่วงพักครึ่งของฟุตบอลโลกปีนี้จะมีการปรากฏตัวของตัวละครจาก Sesame Street รวมถึง Muppets อย่างเคอร์มิตและมิสพิกกี้ด้วย