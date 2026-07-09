“ญาญ่า” ความสุขล้นออกตาแบบผู้ชนะ 100% สามีดูแลประดุจราชินี ลั่นนี่ไม่ใช่สามีปกติ แต่เป็น “ณเดชน์”

“ญาญ่า” เคลียร์งานเสร็จแล้วเตรียมเข้าคอร์สทำสวยเป็นเจ้าสาวอีกครั้งในวันที่ 18 ก.ค.นี้ ลั่นแม้สามี “ณเดชน์” จะชมว่าสวยที่สุดในโลกแล้ว แต่ยังจะสวยได้อีก เผยงานแต่ง 2 งานที่ผ่านมา จูบฉ่ำเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะความรักที่ระเบิดออกจากตัว ลั่น “จากนี้จะไม่มีใครรักพี่แบร์เท่าญ่าอีกต่อไปแล้ว” รีวิวชีวิตหลังแต่งงานสามีดูแลประดุจราชินี มีความสุข 100% เพราะมีสามีไม่ใช่ไม่ใช่สามีปกติ แต่มีสามีเป็นณเดชน์
ใกล้จะถึงวันที่ 18 ก.ค. 69 งานฉลองวิวาห์แบบยิ่งใหญ่อีกงานแล้วสำหรับคู่ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซึ่งญาญ่าเผยว่าตอนนี้เคลียร์งานหมดแล้ว เหลือเวลาไปทำสวยเข้าคลินิก แม้ณเดชน์ สามีจะชมว่าสวยที่สุดในโลกแล้ว แต่ญาญ่าบอกว่ายังสวยได้อีก
“ยังไม่ได้พักเลยค่ะ อีกไม่กี่วันจะถึงแล้ว ปิดกล้องละครไปแล้วเมื่อวาน มีเวลาแล้ว ได้ไปทำสวยแล้ว ก็ได้เวลาเตรียมตัว 10 วันกำลังดีเลยค่ะ ตอนนี้เหลือเลือกอาหาร เหลืออีกแค่ 2-3 อย่าง หลังจากนั้นจะเข้าคลินิกอย่างเดียวเลย เข้าเรื่อยๆ ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีตัวช่วย เราต้องดูแลตัวเอง สวยได้อีก
ชุดเตรียมไว้ 4 ชุดค่ะ ก็มีความตื่นเต้นอีกแบบ งานแรกเป็นงานพิธี งานที่สองเป็นการให้คำมั่นสัญญาให้ซึ่งกันและกัน รอบนี้จะตื่นเต้นเพราะว่าคนที่เรารักทุกคนจะอยู่ในห้องเดียวกัน แขกที่เชิญมาไม่แน่ใจ ประมาณ 500 คนค่ะ”
นอร์เวย์-ขอนแก่น จูบฉ่ำเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะความรักที่ระเบิดออกจากตัว
“ไม่ปฏิเสธค่ะ อยากเห็นจูบกันเยอะๆ เหรอคะ พร้อมที่จะจูบกันเยอะๆ พร้อมค่ะ เอาจริงๆ ตอนที่จูบกันรู้สึกว่ามันไม่มีคนอื่นอยู่แล้ว มันมีแค่เราสองคน ก็ไม่เขินค่ะ รู้สึกดีใจที่เราได้ฉลองความรักกัน ไม่ได้แพลนว่าจะจุ๊บกันเยอะ มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มันคือความรักที่ระเบิดออกจากตัว งานนี้ก็จะดูรีแลกซ์มากขึ้นทรีตเหมือนตอนที่คิม (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) พี่หมาก (ปริญ สุภารัตน์) แต่งเลย ทรีตรอบนี้เป็นปาร์ตี้ The party, We're gonna party รีเควสอย่างเดียว ให้เพื่อนๆ มาแล้วเอ็นจอย ไม่มีใครมีหน้าที่อะไรแล้ว อยู่ให้ถึง”
รับคำชมจากสามีชมสวยที่สุดในโลก ลั่น “จากนี้จะไม่มีใครรักพี่แบร์เท่าญ่าอีกต่อไปแล้ว”
“ในโลกเลยเหรอ พี่แบร์เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก จริงๆ ก็ชมค่ะว่าหล่อมาก ไม่เคยเห็นหล่อขนาดนี้มาก่อน เราก็สวยค่ะ พูดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ (คิดว่าควรจะให้อิจฉาใคร อิจฉาพี่แบร์ที่ได้ญ่าเป็นภรรยา หรืออิจฉาญ่าที่ได้พี่แบร์เป็นสามี?) อิจฉาพี่แบร์สิคะ ชมตัวเอง จะไม่มีใครรักพี่แบร์เท่าญ่าอีกต่อไปแล้ว (หลายคนอิจฉาญาญ่า อยากบอกอะไรกับคนที่อิจฉาเราบ้าง?) หวังว่าสิ่งที่อิจฉา คือการที่เราได้พบเนื้อคู่ของเรา ก็หวังว่าทุกคนจะได้ลิ้มรสความรู้สึกนี้กันค่ะ พร้อมบีบมือคนที่ยังไม่เจอ”
ตอนนี้ถือว่าแต่งงานเป็นสามีภรยากันเรียบร้อยแล้ว
“แต่งแล้ว แต่งแล้วค่ะ แต่งกับพี่แบร์มาหลายรอบแล้วในละคร คนละฟีลมากๆ ไม่เหมือนเลย มันคือภาพว่าในอนาคตจะมีคนนี้จนกระทั่งเราแก่เฒ่า ตอนที่เล่นละครมันจะอยู่ในโมเมนต์ตรงนั้น แต่อันนี้มองเป็นอนาคตเลย ตอนนี้เรียกเขาว่า my husband or hubby ยังไม่ค่อยชิน แต่ไม่เบื่อ ไม่ติด ชอบ”
รีวิวชีวิตหลังแต่งงานสามีดูแลประดุจราชินี ตนจึงมีใบหน้าของผู้ชนะที่มีความสุข 100% เพราะมีสามีไม่ใช่สามีปกติ แต่มีสามีเป็น “ณเดชน์”
“ยังไม่ได้เจอพี่แบร์เลย แทบจะไม่เจอเลยค่ะ เวลาเราไปไหนมาไหน คนมาแสดงความยินดีเราเยอะมาก รู้สึกดีมากเลย คนเดินมาแล้วบอกว่างานแต่งสวยมากเลย ทั้งสองงานสเปเชียล คืออันนี้ไม่ใช่สามีปกติ อันนี้คือณเดชน์ (อันนี้บอกหรืออวด?) บอกค่ะ พี่แบร์ทรีตญ่าเหมือนญ่าเป็น his queen
หลายคนบอกว่าแต่งแล้วไม่รู้สึกแตกต่าง แต่สำหรับญ่ารู้สึกว่าค่อนข้างแตกต่างพอสมควร อาจจะด้วยเราอยู่ในวงการที่อะไรมันไม่ค่อยมั่นคงขนาดนั้น แต่ว่าการที่เราตกลงกันต่อหน้าทุกคนที่เรารัก รู้สึกว่ามันมั่นคงมากๆ แล้วก็อย่างที่บอก อนาคตมันชัดเจนมากเลย มีความสุขมากๆ เลย 100 เปอร์เซ็นต์”