เด็กไทยเขย่าเวที AGT! “เนเน่ รอยัล” สาวภูเก็ตวัย 15 ปี โชว์คัฟเวอร์ “Zombie” ทั้งร้องทั้งกีตาร์ จนกรรมการอึ้งทั้งฮอลล์

เวที America’s Got Talent ซีซัน 21 ลุกเป็นไฟ เมื่อเด็กสาวจากภูเก็ต ประเทศไทย อย่าง เนเน่ รอยัล ก้าวขึ้นเวทีออดิชัน พร้อมชื่อที่น่าจดจำ และเสียงร้องที่ทำให้หลายคนเชื่อว่า อาจได้ยินชื่อนี้อีกยาว ๆ ในอนาคต
เนเน่ขึ้นเวทีก่อนวันเกิดอายุครบ 16 ปีเพียงหนึ่งวัน เธอเล่าให้กรรมการฟังว่าเริ่มจับกีตาร์ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และมีความฝันมาตลอดว่าอยากเป็น “ซูเปอร์สตาร์ที่ได้ออกทัวร์คอนเสิร์ต” ก่อนจะพิสูจน์ให้เห็นต่อหน้าคนทั้งฮอลล์ว่า ความฝันนั้นไม่ได้พูดเล่น
ทันทีที่เธอยกกีตาร์ไฟฟ้าขึ้น สาดพลังเสียง และระเบิดโซโล่ในเพลง “Zombie” เพลงประท้วงระดับตำนานยุค 90 ของ The Cranberries บรรยากาศในห้องส่งก็เปลี่ยนทันที จากความคาดหวังกลายเป็นความตะลึง เพราะเด็กสาวคนนี้ไม่ได้แค่มาร้องเพลง แต่เธอมา “ร็อก” เวทีทั้งเวทีให้สะเทือน
โดยมีคุณพ่อคอยยืนดูด้วยความภูมิใจ เนเน่ทำให้ทั้งห้องส่งลุกฮือ กรรมการถึงกับออกปากชมไม่หยุด โซเฟีย เวอร์การา บอกว่านี่คือการแสดงที่ “สุดยอดมาก” และเธอมีโอกาสไปได้ไกลในการแข่งขัน ขณะที่ ฮาวี แมนเดล บอกว่าเนเน่คือเซอร์ไพรส์ตัวจริง ทั้งพลัง ทั้งกลิ่นอายร็อกแอนด์โรล พร้อมย้ำว่า “เธอคือร็อกสตาร์จริง ๆ”
ด้าน เมล บี ชื่นชมการควบคุมเสียงของเนเน่ พร้อมบอกว่าเธอเล่นกีตาร์ได้แบบ “เอาอยู่” จนเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุด ๆ “เหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้” ก่อนปิดด้วยคำชมว่า “เธอเจ๋งมาก”
ส่วน ไซมอน โคเวลล์ ที่มักเก็บคำตัดสินไว้ท้ายสุด ก็ออกปากชมโทนเสียงของเนเน่ว่าให้ความรู้สึกจริง แท้ และมีเอกลักษณ์ แม้โชว์จะมีความดิบ ความยุ่งเหยิงอยู่บ้าง แต่สำหรับเขา นั่นแหละคือเสน่ห์ที่ทำให้การออดิชันครั้งนี้ออกมาดีมาก
สุดท้ายกรรมการทั้ง 4 คนพร้อมใจกันกด “Yes” แบบไม่มีลังเล ส่งให้ เนเน่ รอยัล เด็กสาวไทยจากภูเก็ต เดินหน้าต่อบนเส้นทางล่าฝันในเวที America’s Got Talent อย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมฝากชื่อไว้ให้คนดูจำว่า เด็กไทยคนนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ แต่เธอมาเพื่อเขย่าเวทีระดับโลกจริง ๆ
จากข้อมูลในเว็บไซต์ส่วนตัว เนเน่ รอยัล คือศิลปินวัยรุ่นจาก ภูเก็ต ประเทศไทย ที่ถูกจับตาในฐานะนักกีตาร์ นักร้อง และเพอร์ฟอร์เมอร์รุ่นใหม่สายร็อก/ป๊อป เธอเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุเพียง 6 ขวบ โดยเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่จากวิดีโอออนไลน์ ก่อนพัฒนาฝีมือจนมีเทคนิคการเล่นกีตาร์จัดจ้าน น้ำเสียงทรงพลัง และบุคลิกบนเวทีที่โดดเด่น
แม้อายุเพียง 15 ปี แต่เนเน่มีผลงานและรางวัลระดับประเทศแล้วหลายเวที เช่น คว้า อันดับ 2 Overdrive Guitar Contest: The Guitar Battle เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2023 ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีตาร์ที่ได้รับการยอมรับในไทย และได้รับตำแหน่ง Outstanding Player จากเวที King Power Band Competition เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2025
เธอยังเคยออกรายการโทรทัศน์ไทยอย่าง Super 10 และก้าวสู่เวทีระดับโลกใน America’s Got Talent ซีซัน 21 ทำให้ชื่อของเนเน่เริ่มเป็นที่รู้จักทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเว็บไซต์ระบุว่าเธอมีผู้ติดตามรวมบนโซเชียลมากกว่า 3 ล้านคน
สไตล์ของเนเน่คือการเล่นกีตาร์ที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้กว้าง ตั้งแต่เมโลดี้ละเอียดอ่อนไปจนถึงโซโล่ดุดัน พร้อมเสียงร้องที่มีทั้งพลังและความรู้สึก ปัจจุบันเธอกำลังพัฒนาตัวตนทางดนตรีของตัวเอง แต่งเพลง อัดเพลง และเตรียมผลงานสำหรับ เดบิวต์ EP เพื่อก้าวจากเด็กเก่งบนเวทีประกวด ไปสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวในสายร็อกและป๊อปยุคใหม่