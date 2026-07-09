รู้จัก “เนเน่ รัตติกานต์” เด็กไทยผู้คว้า 4 ผ่านใน America’s Got Talent จากนักดนตรีเปิดหมวก สู่ “ร็อกสตาร์” บนเวทีระดับโลก

กลายเป็นกระแสทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ชั่วข้ามคืน หลังจากที่คลิปการแสดงของ “เนเน่ รัตติกานต์ อำลอย” หรือที่แฟนคลับรู้จักในนาม Nene Royal บนเวที America’s Got Talent ซีซัน 21 ถูกปล่อยออกไปเพียง 24 ชั่วโมง ยอดวิวก็พุ่งทะยานทะลุ 2.2 ล้านครั้งอย่างรวดเร็ว พร้อมเสียงชื่นชมจากแฟนเพลงทั่วโลก
แต่เบื้องหลังเสียงปรบมืออันกึกก้องและการคว้า 4 “YES” จากกรรมการระดับโลกอย่าง Simon Cowell, Howie Mandel, Sofía Vergara และ Mel B นั้น เส้นทางดนตรีของสาวน้อยวัย 15 ปีจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยพรสวรรค์และการฝึกฝนอย่างหนักหน่วง
ย้อนกลับไปในวัยเด็ก “น้องแพรว” หรือ เนเน่ อดีตนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ เริ่มต้นเส้นทางสายนี้ด้วยการหัดจับกีตาร์และฝึกฝนด้วยตัวเองตั้งแต่อายุเพียง 6-7 ขวบเท่านั้น ด้วยความหลงใหลในเสียงดนตรีบวกกับแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากคุณพ่อ เธอค่อยๆ พัฒนาทักษะการร้องและเล่นกีตาร์ไปพร้อมกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนเน่ลงพื้นที่หาประสบการณ์จริงด้วยการก้าวข้ามความกลัว ออกไปแสดงความสามารถต่อหน้าผู้คนในฐานะนักดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะตลาดไนท์มาร์เก็ต ก่อนยกระดับฝีมือเป็นนักร้องนำของวง OZONE
ก่อนจะก้าวไปเหยียบเวทีระดับโลก เนเน่สร้างชื่อและสะสมประสบการณ์ในประเทศไทยมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโชว์ความสามารถในรายการ ซูเปอร์ 10, การคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที Overdrive Guitar Contest 2023 และรางวัล Outstanding Player จากเวที THE POWER BAND ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าฝีมือของเธอเกินวัยไปมาก
การขึ้นเวทีออดิชันซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ถือเป็นของขวัญวันเกิดวัย 16 ปีที่ล้ำค่าที่สุด (เธออายุครบ 16 ปีในวันถัดไป) แม้ก่อนขึ้นเวทีสาวน้อยร่างเล็กจะยอมรับว่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิต แต่ทันทีที่เสียงกีตาร์เพลง “Zombie” ของ The Cranberries เมโลดี้แรกดังขึ้น ความประหม่าก็มลายหายไปสิ้น
เนเน่เปลี่ยนโหมดเป็นร็อกสตาร์สาวผู้ทรงพลัง สะกดสายตาผู้ชมทั้งฮอลล์ด้วยเสียงร้องที่มีความดิบ จริงใจ และการลีดกีตาร์ที่ดุดัน จนผู้ชมลุกขึ้นเต้นและส่งเสียงเชียร์ตามอย่างบ้าคลั่ง ขณะที่ภาพหลังเวทีเผยให้เห็นคุณพ่อที่ยืนหลั่งน้ำตาด้วยความปลาบปลื้มใจ
ความโดดเด่นของเนเน่ทำให้กรรมการทั้ง 4 คนถึงกับนั่งไม่ติด Mel B นิยามเธอสั้นๆ แต่ทรงพลังว่า “ร็อกสตาร์ตัวจริง” Sofía Vergara ชื่นชมในเทคนิคการควบคุมเสียงและไลน์กีตาร์ที่ไร้ที่ติ ขณะที่ Simon Cowel เจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลในวงการดนตรี ได้กล่าวชมอย่างลึกซึ้งว่า “สิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่น คือโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติ ความดิบ และความจริงใจในการแสดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นไม่ได้ด้วยเทคนิคเพียงอย่างเดียว”
การผ่านเข้ารอบด้วยมติเอกฉันท์ 4 “YES” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เปิดประตูสู่โอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตของเนเน่เท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่า เด็กไทยจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ระดับสากลตามที่เธอฝันไว้!