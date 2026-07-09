สิ้นตำนานกระสือยายสาย! “น้ำเงิน บุญหนัก” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย 83 ปี

เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เมื่อ “คุณยายน้ำเงิน บุญหนัก”หรือ “เปี๊ยก สวง จารุวิจิตร” นักแสดงอาวุโสระดับปรมาจารย์ ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย 83 ปี เมื่อเช้าวันที่ 8 ก.ค. โดยมีรายงานว่าคุณยายได้หลับไปเฉยๆ ไม่ทุกข์ทรมานใดๆ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
หากพูดถึงชื่อของ น้ำเงิน บุญหนัก แฟนละครไทยทุกรุ่นต่างต้องระลึกถึงผลงานระดับขึ้นหิ้ง โดยเฉพาะความหลอนระดับตำนานในบท “กระสือยายสาย”(ละครกระสือ ปี 2537 ทางช่อง 7) ที่สร้างภาพจำติดตาตรึงใจผู้ชมมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบทบาท “แม่คอน” จากละครอมตะ มนต์รักลูกทุ่ง และเสียงพากย์อันอบอุ่นในบท “คุณยายทวดหลิว” (Grandmother Willow) จากภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกอย่าง Pocahontas ของดิสนีย์
คุณยายน้ำเงิน บุญหนัก เกิดวันที่ 5 ม.ค. 2486 เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ในฐานะเด็กสาวจากจังหวัดนครนายก โดยเปิดตัวกับภาพยนตร์เรื่อง สาปสวรรค์ จากนั้นเธอได้ใช้ความมุ่งมั่นและฝีมือการแสดงพิสูจน์ตัวเอง จนสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศ “ตุ๊กตาทอง” มาครองได้ถึง 2 ปีซ้อน จากภาพยนตร์เรื่อง นางสาวโพระดก (พ.ศ. 2508) กาเหว่า (พ.ศ. 2509 ตลอดทั้งชีวิตคุณยายน้ำเงินผ่านการเล่นบทบาทมาแล้วทุกรูปแบบ ตั้งแต่นางเอก บทสมทบ บทแม่ จนถึงบทคุณยาย การจากไปในครั้งนี้จึงเป็นการปิดตำนานนักแสดงผู้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้คนไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
สำหรับพิธีทางศาสนานั้น จะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่ 9 ก.ค. สวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่ 13 ก.ค. เวลา 18.30 น. และมีพิธีฌาปนกิจวันที่ 14 ก.ค. เวลา 16.00 น. ที่ศาลา 11 ประเสริฐเดชาสันติ วัดนวลจันทร์