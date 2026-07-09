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สิ้นตำนานกระสือยายสาย! “น้ำเงิน บุญหนัก” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย 83 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เมื่อ “คุณยายน้ำเงิน บุญหนัก”หรือ “เปี๊ยก สวง จารุวิจิตร” นักแสดงอาวุโสระดับปรมาจารย์ ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย 83 ปี เมื่อเช้าวันที่ 8 ก.ค. โดยมีรายงานว่าคุณยายได้หลับไปเฉยๆ ไม่ทุกข์ทรมานใดๆ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว 

หากพูดถึงชื่อของ น้ำเงิน บุญหนัก แฟนละครไทยทุกรุ่นต่างต้องระลึกถึงผลงานระดับขึ้นหิ้ง โดยเฉพาะความหลอนระดับตำนานในบท “กระสือยายสาย”(ละครกระสือ ปี 2537 ทางช่อง 7) ที่สร้างภาพจำติดตาตรึงใจผู้ชมมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบทบาท “แม่คอน” จากละครอมตะ มนต์รักลูกทุ่ง และเสียงพากย์อันอบอุ่นในบท “คุณยายทวดหลิว” (Grandmother Willow) จากภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกอย่าง Pocahontas ของดิสนีย์

คุณยายน้ำเงิน บุญหนัก เกิดวันที่ 5 ม.ค. 2486 เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ในฐานะเด็กสาวจากจังหวัดนครนายก โดยเปิดตัวกับภาพยนตร์เรื่อง สาปสวรรค์ จากนั้นเธอได้ใช้ความมุ่งมั่นและฝีมือการแสดงพิสูจน์ตัวเอง จนสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศ “ตุ๊กตาทอง” มาครองได้ถึง 2 ปีซ้อน จากภาพยนตร์เรื่อง นางสาวโพระดก (พ.ศ. 2508) กาเหว่า (พ.ศ. 2509 ตลอดทั้งชีวิตคุณยายน้ำเงินผ่านการเล่นบทบาทมาแล้วทุกรูปแบบ ตั้งแต่นางเอก บทสมทบ บทแม่ จนถึงบทคุณยาย การจากไปในครั้งนี้จึงเป็นการปิดตำนานนักแสดงผู้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้คนไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ

สำหรับพิธีทางศาสนานั้น จะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่ 9 ก.ค. สวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่ 13 ก.ค. เวลา 18.30 น. และมีพิธีฌาปนกิจวันที่ 14 ก.ค. เวลา 16.00 น. ที่ศาลา 11 ประเสริฐเดชาสันติ วัดนวลจันทร์








สิ้นตำนานกระสือยายสาย! “น้ำเงิน บุญหนัก” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย 83 ปี
สิ้นตำนานกระสือยายสาย! “น้ำเงิน บุญหนัก” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย 83 ปี
สิ้นตำนานกระสือยายสาย! “น้ำเงิน บุญหนัก” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย 83 ปี
สิ้นตำนานกระสือยายสาย! “น้ำเงิน บุญหนัก” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย 83 ปี