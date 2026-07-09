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“ICC Green Legacy” เดินหน้าสร้างมรดกสีเขียว ผนึกกำลัง “ทัพเรือภาคที่ 1” ร่วมเก็บขยะชายหาด อนุรักษ์ทะเลไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินหน้าสร้างมรดกสีเขียวบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ “ICC Green Legacy : มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมี พลเรือโท เฉลิมชัย สวนแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธาน ในกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เพื่อร่วมฟื้นฟูและดูแลสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ณ ชายหาดหน้าหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่

ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลหัวหิน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กล่าวว่า "สำหรับการร่วมมือกับทัพเรือภาคที่ 1 ในกิจกรรมเก็บขยะชายหาดครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของโครงการ ICC Green Legacy : มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่เพียงช่วยฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง แต่ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและชุมชน เพื่อร่วมกันดูแลและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะ”

นอกจากนี้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังได้นำผลิตภัณฑ์ในเครือฯ ได้แก่ กุ๊งกิ๊ง ยำวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ข้าวต้มชามกึ่งสำเร็จรูป ตราซื่อสัตย์ และขนมข้าวโอ๊ตอัดแท่ง ตรา เพนนีโอ (Penny-O) รวมถึง น้ำแร่ธรรมชาติ มองต์เฟลอ (Mont Fleur) มอบให้แก่เด็ก ๆ เจ้าหน้าที่ทหารเรือ และประชาชนจิตอาสา พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเพื่อเติมพลังหลังเสร็จสิ้นภารกิจ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่อง














“ICC Green Legacy” เดินหน้าสร้างมรดกสีเขียว ผนึกกำลัง “ทัพเรือภาคที่ 1” ร่วมเก็บขยะชายหาด อนุรักษ์ทะเลไทย
“ICC Green Legacy” เดินหน้าสร้างมรดกสีเขียว ผนึกกำลัง “ทัพเรือภาคที่ 1” ร่วมเก็บขยะชายหาด อนุรักษ์ทะเลไทย
“ICC Green Legacy” เดินหน้าสร้างมรดกสีเขียว ผนึกกำลัง “ทัพเรือภาคที่ 1” ร่วมเก็บขยะชายหาด อนุรักษ์ทะเลไทย
“ICC Green Legacy” เดินหน้าสร้างมรดกสีเขียว ผนึกกำลัง “ทัพเรือภาคที่ 1” ร่วมเก็บขยะชายหาด อนุรักษ์ทะเลไทย
“ICC Green Legacy” เดินหน้าสร้างมรดกสีเขียว ผนึกกำลัง “ทัพเรือภาคที่ 1” ร่วมเก็บขยะชายหาด อนุรักษ์ทะเลไทย
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