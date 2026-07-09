เจซีบีจับมือสตาร์บัคส์ ชู Lifestyle Experience

บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญความร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ฐานลูกค้าทั้งสองแบรนด์ ผ่านการผสานจุดแข็งด้านการชำระเงินและธุรกิจค้าปลีกไลฟ์สไตล์ ด้วยสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมยกระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าและขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในประเทศไทย ณ ร้านสตาร์บัคส์ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับ “Lifestyle Experience” ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์และการต่อยอดบทบาทของเจซีบี ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับแบรนด์ชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่เชื่อมต่อและเข้าถึงผู้บริโภคผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มร้านเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลของเจซีบีในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2569 พบว่าจำนวนรายการใช้จ่ายในหมวดเครื่องดื่มเติบโต 30% และมูลค่าการใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
โดยคุณยูสุเกะ มัตสุย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับสตาร์บัคส์ ประเทศไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเจซีบี ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับสมาชิกบัตร ผ่านแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยและมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมแกร่ง positioning ของเจซีบี ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
ความร่วมมือระหว่างเจซีบีและสตาร์บัคส์ ประเทศไทย สะท้อนแนวโน้มของการทำ Partnership Marketing ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยการผสานจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์ ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการตลาดและต่อยอดความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้จ่ายและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ความร่วมมือครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแบรนด์คอนเซปต์ใหม่ของเจซีบี “JCB SAY ให้” ซึ่งสะท้อนความเชื่อที่ว่า ทุกความสัมพันธ์และทุกประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ล้วนเริ่มต้นจาก “การให้” ด้วยความเข้าใจในความผูกพันและความชื่นชอบที่ผู้บริโภคชาวไทยมีต่อประเทศญี่ปุ่น เจซีบีจึงมุ่งมั่นส่งมอบสิทธิพิเศษ ประสบการณ์ และช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิกบัตรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดที่ต้องการสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่มีความหมาย และเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของชีวิตประจำวันและการเดินทาง
ด้านคุณพิมกฤษณา ปุรณะสวัสดิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “สตาร์บัคส์ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับเจซีบีในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการผสานจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์ พร้อมขยายฐานการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์และสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคสมัยใหม่
เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า แต่ยังเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ำและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งสตาร์บัคส์และเจซีบีในการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน”
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ สมาชิกบัตรเจซีบีจะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้แคมเปญ “JCB Heal Jai Happy Days ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว ฟรี 1 แก้ว* ที่ร้านสตาร์บัคส์”
ระยะเวลาแคมเปญ:
วันที่ 10, 20, 30 กรกฎาคม 2569 / วันที่ 10, 20, 30 สิงหาคม 2569 และวันที่ 10, 20, 30 กันยายน 2569
รายละเอียดโปรโมชัน:
ซื้อเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ เมนูใด ขนาดใดก็ได้ รับฟรีเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ ขนาด Tall (12 oz.) มูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า สูงสุดไม่เกิน 160 บาท
หมายเหตุ:
สิทธิ์รวมตลอดแคมเปญจำนวน 21,429 สิทธิ์
สมาชิกบัตรเจซีบีสามารถรับสิทธิ์ผ่าน LINE Official Account: @JCBThailand โดยทำการผูกบัตรเครดิตเจซีบี และรับโค้ดสิทธิพิเศษผ่านแพลตฟอร์ม JCB Reward
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันและเงื่อนไขแคมเปญได้ผ่านช่องทางของเจซีบี ประเทศไทย และ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย รวมถึงติดตามสิทธิพิเศษและโปรโมชันต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบี ได้ทาง www.facebook.com/JCBCardThailandTH/
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรเจซีบี และสนใจสมัครบัตรเครดิตเจซีบี สามารถสมัครได้ผ่านธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)