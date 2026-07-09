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หลังคดีพลิก! แบรนด์ดังลดฟ้อง “คิมซูฮยอน” จาก 2.5 พันล้าน เหลือ 400 ล้านวอน ศาลแนะถอนคดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คดีโฆษณาของ “คิมซูฮยอน” เริ่มมีทิศทางเปลี่ยน หลังผู้ลงโฆษณารายหนึ่งลดวงเงินเรียกค่าเสียหายจาก 2.5 พันล้านวอน เหลือเพียงราว 400 ล้านวอน ขณะที่ศาลถึงขั้นแนะนำให้พิจารณาถอนฟ้อง หลังคดีข้อมูลเท็จของ “คิมเซอี” พลิกสถานการณ์

คดีโฆษณาของพระเอกดัง คิมซูฮยอน มีความเคลื่อนไหวสำคัญ หลังแบรนด์เอาต์ดอร์ Eider ที่เคยยื่นฟ้องเขาและต้นสังกัด Gold Medalist เรียกค่าเสียหายราว 2.5 พันล้านวอน จากกระแสดราม่าความสัมพันธ์กับนักแสดงผู้ล่วงลับ คิมแซรน ได้ตัดสินใจลดข้อเรียกร้องลงเหลือประมาณ 400 ล้านวอน โดยเปลี่ยนเป็นเรียกคืนเฉพาะค่าตัวพรีเซนเตอร์ส่วนที่เหลือตามสัญญาเท่านั้น

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลัง คิมเซอี หัวหน้าสถาบัน Garosero Research Institute ถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคิมซูฮยอน โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า ไฟล์เสียงและข้อความ KakaoTalk ที่ถูกนำมาอ้างในประเด็นดังกล่าว มีการปลอมแปลงและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI

ในการไต่สวนครั้งล่าสุด ศาลแขวงกลางกรุงโซลตั้งข้อสังเกตว่า Eider อาจเปลี่ยนแนวทางคดีเพราะข้อเรียกร้องค่าเสียหายเดิมพิสูจน์ได้ยาก อีกทั้งยังตั้งคำถามว่า แม้แต่ข้อเรียกร้องใหม่จะยืนได้ตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมแนะนำให้แบรนด์พิจารณาถอนฟ้อง รักษาสัญญาโฆษณาไว้ และให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของตนเอง

คดีนี้ถูกจับตาว่าอาจส่งผลต่อผู้ลงโฆษณารายอื่นที่ยังฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคิมซูฮยอน รวมมูลค่าราว 1 หมื่นล้านวอน โดยการไต่สวนครั้งต่อไปของคดี Eider มีกำหนดในวันที่ 26 สิงหาคม