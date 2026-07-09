ช็อกวงการ! “มาร์กาเร็ต ควอลลีย์” แยกทาง “แจ็ค แอนโทนอฟ” หลังแต่งงาน 3 ปี

คู่รักคนดังฮอลลีวูด “มาร์กาเร็ต ควอลลีย์” และโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดัง “แจ็ค แอนโทนอฟ” มีรายงานว่าแยกทางกันแล้ว หลังแต่งงานกันมา 3 ปี ท่ามกลางข่าวลือที่เริ่มแรงขึ้นจากการที่ฝ่ายหญิงลบรูปงานแต่งและหายหน้าไปจากงานแต่งของเทย์เลอร์ สวิฟต์
กลายเป็นข่าวช็อกในวงการบันเทิงฮอลลีวูด เมื่อมีรายงานว่า มาร์กาเร็ต ควอลลีย์ นักแสดงสาวคนดัง และ แจ็ค แอนโทนอฟ โปรดิวเซอร์เพลงและสมาชิกวง Bleachers ได้แยกทางกันแล้ว หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา 3 ปี โดยแหล่งข่าวระบุว่าทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หลังเผชิญช่วงเวลายากลำบากในชีวิตแต่งงาน
ประเด็นนี้ยิ่งถูกจับตามองมากขึ้น หลังมาร์กาเร็ตไม่ได้ไปร่วมงานแต่งของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี ทั้งที่แจ็คเป็นหนึ่งในคนสนิทของเทย์เลอร์ ขณะเดียวกัน TMZ รายงานว่า มาร์กาเร็ตไม่ได้ติดถ่ายทำโปรเจกต์ใดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติเรื่อง King Snake ที่เธอแสดงร่วมกับ ดรูว์ สตาร์กีย์ และ ไมเคิล แชนนอน ปิดกล้องไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน ส่วนโปรเจกต์ถัดไปอย่างหนังรีเมก Possession ก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำ
ก่อนหน้านี้ ข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มหนาหู หลังมีคนสังเกตว่า มาร์กาเร็ตลบภาพวันแต่งงานออกจากโซเชียลมีเดีย ประกอบกับการหายตัวจากงานแต่งใหญ่ของเทย์เลอร์ ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าชีวิตคู่ของเธอกับแจ็คอาจมีปัญหา อย่างไรก็ตาม มีอัปเดตเพิ่มเติมว่า แจ็ค แอนโทนอฟเพิ่งถูกพบว่ายังคงสวมแหวนแต่งงานอยู่ในวันนี้
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มาร์กาเร็ตและแจ็คยังดูเหมือนรักกันดี โดยทั้งคู่เพิ่งร่วมงานกันในมิวสิกวิดีโอเพลงของวง Bleachers ที่มีชื่อชวนสะดุดว่า You and Forever ก่อนที่ไม่กี่เดือนต่อมาจะมีรายงานข่าวแยกทางออกมา
มาร์กาเร็ต ควอลลีย์ และแจ็ค แอนโทนอฟ เข้าพิธีแต่งงานกันในปี 2023 ท่ามกลางแขกคนดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทย์เลอร์ สวิฟต์, ลานา เดล เรย์, แชนนิง เททัม, โซอี คราวิตซ์, คารา เดเลวีน รวมถึง แอนดี แม็กดาวเวลล์ แม่ของมาร์กาเร็ต ทำให้ข่าวการแยกทางครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่แฟน ๆ จับตาอย่างมาก