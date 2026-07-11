เจ็ท ลี เปิดใจปมรักลูกไม่เท่ากัน ยืนยันลูกสาวจากเมียเก่าไม่เคยถูกทอดทิ้ง ภรรยาคนปัจจุบันดูแลอย่างดีจนมั่นคงทั้งชีวิต

ถูกพูดถึงมานานหลายสิบปี สำหรับประเด็นครอบครัวของพระเอกนักบู๊ระดับตำนาน เจ็ท ลี ที่มักถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่าเขาให้ความสำคัญกับลูกสาวสองคนที่เกิดกับภรรยาคนปัจจุบัน นีน่า หลี่ ชี มากกว่าลูกสาวสองคนจากการแต่งงานครั้งแรกกับอดีตนักแสดงจีน หวง ชิวเยียน จนเกิดข้อกล่าวหาว่าเขา “รักลูกไม่เท่ากัน” และทอดทิ้งลูกเมียเก่า
ล่าสุด เจ็ท ลี วัย 63 ปี ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาในคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มเสี่ยวหงซู หรือ RedNote โดยมีลูกสาวคนเล็ก เจด้า ลี ร่วมพูดคุยด้วย ซึ่งเจด้าได้ถามพ่อว่า เขาทำอย่างไรให้ลูกสาวทั้ง 4 คนได้รับการดูแลอย่างยุติธรรม ในเมื่อเธอกับพี่สาว เจน ลี เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากพี่สาวต่างแม่อย่าง ซี่ ลี และ ไทมี่ ลี
เจ็ท ลียอมรับว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขารับรู้มาตลอดว่ามีคนบนโลกออนไลน์กล่าวหาว่าเขาดูแลลูกสาวสองคนโตไม่ดีพอ แต่ที่ผ่านมา ครอบครัวไม่เคยคิดจะออกมาอธิบาย เพราะมองว่าเรื่องภายในบ้านมีรายละเอียดมากกว่าที่คนนอกเห็น
“มีคนออนไลน์พูดกันเยอะว่าผมไม่ดีต่อลูกสาวสองคนโต แต่พวกเราไม่เคยอยากอธิบายตัวเอง” เจ็ท ลี กล่าว
พระเอกนักบู๊ยังเผยว่า ก่อนที่เขาและนีน่า หลี่ ชี จะมีลูกด้วยกัน ภรรยาคนปัจจุบันได้บอกกับเขาอย่างชัดเจนว่า เธอจะช่วยดูแลลูกสาวสองคนจากการแต่งงานครั้งแรกของเขาเอง ทั้งเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย และอนาคตของเด็กทั้งสอง
เจ็ทเล่าว่า นีน่าเคยบอกเขาว่า “ฉันจะดูแลเด็กผู้หญิงสองคนนั้นเอง ฉันจะจ่ายค่าเรียนให้ และทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อย คุณไม่ต้องกังวล”
เขาบอกว่าในตอนนั้นเขาเห็นด้วยกับวิธีนี้ เพราะไม่อยากให้ลูกสาวสองคนโตผูกพันเฉพาะกับเขาเพียงคนเดียว แต่ต้องการให้พวกเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนีน่าด้วย ในมุมของเขา การให้นีน่าเข้ามามีบทบาทดูแลจึงเป็นเรื่องที่ดีต่อครอบครัวระยะยาว
นอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว เจ็ท ลียังเผยว่า นีน่าได้เตรียมเงินไว้ให้ลูกสาวสองคนโตอย่างเพียงพอ จนเขาใช้คำพูดว่า เงินที่ภรรยาจัดสรรไว้ให้นั้น “น่าจะพอใช้ไปจนถึงอายุ 100 ปี” พร้อมบอกด้วยว่า นีน่ายังซื้อบ้านให้ลูกสาวสองคนโต ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน
“ตอนนี้พวกเธอก็ทำงานและมีรายได้ของตัวเองแล้ว พวกเราบอกพวกเธอมาตลอดว่า ไม่ต้องเป็นห่วงเรา คนเดียวที่พวกเธอต้องดูแลคือแม่ของพวกเธอ” เจ็ท ลี กล่าวถึงลูกสาวจากการแต่งงานครั้งแรก
เจ็ท ลียังปฏิเสธกระแสที่บอกว่านีน่าและลูกสาวสองคนโตไม่ได้สนิทกัน โดยเขายืนยันว่า ทุกปีพวกเขายังใช้เวลาร่วมกัน ไม่ว่าจะที่สิงคโปร์หรือสหรัฐอเมริกา พร้อมอธิบายว่า สิ่งที่คนนอกเห็นเป็นเพียงผิวเผินเท่านั้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้ซับซ้อนหรือเลวร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ
สำหรับเจ็ท ลี เขามีลูกสาวทั้งหมด 4 คน ได้แก่ ซี่ ลี และ ไทมี่ ลี จากการแต่งงานครั้งแรกกับหวง ชิวเยียน และ เจน ลี กับ เจด้า ลี จากการแต่งงานครั้งที่สองกับนีน่า หลี่ ชี โดยเจ็ทและหวงหย่ากันในปี 1991 หลังแต่งงานกันได้ 3 ปี ก่อนที่เขาจะแต่งงานกับนีน่าในปี 1999
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เจ็ท ลีถูกกล่าวหาว่าทิ้งอดีตภรรยาและลูกสาวหลังการหย่า แต่หวง ชิวเยียนเองเคยออกมาปกป้องเขาหลายครั้ง ขณะที่ต้นปีนี้ ทิฟฟานี เฉิน โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และเพื่อนสนิทของเจ็ท ลี ก็เคยออกมายืนยันว่า หลังการหย่า เจ็ท ลีไม่ได้เดินจากไปแบบไม่รับผิดชอบ แต่เป็นฝ่ายยกทรัพย์สินในลอสแอนเจลิสและปักกิ่งให้อดีตภรรยา อีกทั้งยังรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูและการศึกษาของลูกสาวทั้งสองมาโดยตลอด
การเปิดใจครั้งนี้จึงเหมือนเป็นคำตอบจากปากเจ็ท ลีโดยตรง หลังปล่อยให้ข่าวลือและเสียงวิจารณ์ดำเนินมานานหลายสิบปี เขายืนยันว่าลูกสาวจากการแต่งงานครั้งแรกไม่ได้ถูกทอดทิ้งอย่างที่หลายคนกล่าวหา และครอบครัวได้วางรากฐานให้พวกเธอทั้งเรื่องการศึกษา บ้าน และความมั่นคงในชีวิตเรียบร้อยแล้ว