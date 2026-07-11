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บันเทิงรอบโลก แบรด พิตต์–อิเนส เดอ รามอน เปิดตัวหวานบนอินสตาแกรม หลังโจลีเผยยังไม่เดตใครตั้งแต่หย่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความรักของ แบรด พิตต์ กับแฟนสาว อิเนส เดอ รามอน ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นอีกขั้น หลังทั้งคู่ถูกโพสต์ภาพคู่ลงอินสตาแกรมโดยช่างผม ลอรี ซาโนเลตติ ระหว่างไปร่วมงานแต่งของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม โดยแบรดวัย 62 ปีมาในชุดทักซิโดสีดำ ขณะที่อิเนสวัย 33 ปีสวมเดรสสีดำสุดหรู ก่อนที่อิเนสจะแชร์โพสต์ดังกล่าวลงสตอรีพร้อมเพลง “Lover” ของเทย์เลอร์ กระแสนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลัง แองเจลินา โจลี เปิดใจว่าเธอยังไม่ได้ออกเดตกับใครเลยตั้งแต่หย่ากับแบรด ซึ่งปิดฉากทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในปี 2024


หนังรักเกาหลีระดับตำนานMy Sassy Girl เตรียมกลับมาให้แฟน ๆ ได้ชมอีกครั้งในเวอร์ชัน4K Remastered เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี หลังออกฉายครั้งแรกเมื่อปี 2001 และกลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วเกาหลีใต้ โดยหนังมีกำหนดเปิดตัวรอบอเมริกาเหนือในงานNew York Asian Film Festival เดือนนี้ ผลงานเรื่องนี้นำแสดงโดยจอนจีฮยอน และถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์สำคัญที่ช่วยปลุกกระแสความนิยมคอนเทนต์เกาหลีในต่างประเทศ ก่อนที่วงการบันเทิงเกาหลีจะก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองระดับโลกอย่างทุกวันนี้


จูอี สมาชิกวงMOMOLAND ทำแฟน ๆ ฮือฮาหลังโพสต์ภาพใหม่บนโซเชียลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม เผยลุคสดใสแต่ดูโตขึ้น ทั้งผมยาวสีน้ำตาล เสื้อเกาะอกสีเทา แว่นกรอบดำ และรูปร่างเพรียวบางจนหลายคนเข้ามาชมว่า “สวยขึ้นมาก” และ “แทบจำไม่ได้” จูอีเดบิวต์กับ MOMOLAND เมื่อปี 2016 ในตำแหน่งเมนแร็ปเปอร์ ลีดโวคอล และลีดแดนซ์ ก่อนโด่งดังจากรายการInfinite Challenge ด้วยคาแรกเตอร์สดใสร่าเริง ปัจจุบันแม้งานบันเทิงจะไม่ถี่เท่าช่วงพีก แต่เธอยังคงอัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลและได้รับความสนใจจากแฟน ๆ เสมอ


ทิลลี นอร์วูด นักแสดง AI ที่เคยสร้างกระแสถกเถียงอย่างหนักในปี 2025 เตรียมก้าวสู่บทนำในภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกชื่อMisaligned ผลงานจากสตูดิโอParticle 6 โดยหนังถูกอธิบายว่าเป็นคอเมดี้ดราม่าแนว coming-of-age ที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลชื่อ “Tillyverse” เล่าเรื่อง AI ที่ไม่มีร่างกาย ไม่มีวัยเด็ก และไม่มีประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง แต่เริ่มเกิดความต้องการ ความทะเยอทะยาน และความเป็นมนุษย์หลังถูกบอตปริศนาจากดาร์กเว็บชักนำ โปรเจกต์นี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเบื้องต้น และถูกจับตามองอย่างมาก เพราะทิลลีเคยเป็นศูนย์กลางกระแสต่อต้านจากนักแสดง สหภาพ และคนทำหนังที่กังวลว่า AI จะเข้ามาแทนมนุษย์ในวงการสร้างสรรค์

บันเทิงรอบโลก แบรด พิตต์–อิเนส เดอ รามอน เปิดตัวหวานบนอินสตาแกรม หลังโจลีเผยยังไม่เดตใครตั้งแต่หย่า
บันเทิงรอบโลก แบรด พิตต์–อิเนส เดอ รามอน เปิดตัวหวานบนอินสตาแกรม หลังโจลีเผยยังไม่เดตใครตั้งแต่หย่า
บันเทิงรอบโลก แบรด พิตต์–อิเนส เดอ รามอน เปิดตัวหวานบนอินสตาแกรม หลังโจลีเผยยังไม่เดตใครตั้งแต่หย่า
บันเทิงรอบโลก แบรด พิตต์–อิเนส เดอ รามอน เปิดตัวหวานบนอินสตาแกรม หลังโจลีเผยยังไม่เดตใครตั้งแต่หย่า