บันเทิงรอบโลก แบรด พิตต์–อิเนส เดอ รามอน เปิดตัวหวานบนอินสตาแกรม หลังโจลีเผยยังไม่เดตใครตั้งแต่หย่า

ความรักของ แบรด พิตต์ กับแฟนสาว อิเนส เดอ รามอน ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นอีกขั้น หลังทั้งคู่ถูกโพสต์ภาพคู่ลงอินสตาแกรมโดยช่างผม ลอรี ซาโนเลตติ ระหว่างไปร่วมงานแต่งของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม โดยแบรดวัย 62 ปีมาในชุดทักซิโดสีดำ ขณะที่อิเนสวัย 33 ปีสวมเดรสสีดำสุดหรู ก่อนที่อิเนสจะแชร์โพสต์ดังกล่าวลงสตอรีพร้อมเพลง “Lover” ของเทย์เลอร์ กระแสนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลัง แองเจลินา โจลี เปิดใจว่าเธอยังไม่ได้ออกเดตกับใครเลยตั้งแต่หย่ากับแบรด ซึ่งปิดฉากทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในปี 2024
หนังรักเกาหลีระดับตำนานMy Sassy Girl เตรียมกลับมาให้แฟน ๆ ได้ชมอีกครั้งในเวอร์ชัน4K Remastered เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี หลังออกฉายครั้งแรกเมื่อปี 2001 และกลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วเกาหลีใต้ โดยหนังมีกำหนดเปิดตัวรอบอเมริกาเหนือในงานNew York Asian Film Festival เดือนนี้ ผลงานเรื่องนี้นำแสดงโดยจอนจีฮยอน และถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์สำคัญที่ช่วยปลุกกระแสความนิยมคอนเทนต์เกาหลีในต่างประเทศ ก่อนที่วงการบันเทิงเกาหลีจะก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองระดับโลกอย่างทุกวันนี้
จูอี สมาชิกวงMOMOLAND ทำแฟน ๆ ฮือฮาหลังโพสต์ภาพใหม่บนโซเชียลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม เผยลุคสดใสแต่ดูโตขึ้น ทั้งผมยาวสีน้ำตาล เสื้อเกาะอกสีเทา แว่นกรอบดำ และรูปร่างเพรียวบางจนหลายคนเข้ามาชมว่า “สวยขึ้นมาก” และ “แทบจำไม่ได้” จูอีเดบิวต์กับ MOMOLAND เมื่อปี 2016 ในตำแหน่งเมนแร็ปเปอร์ ลีดโวคอล และลีดแดนซ์ ก่อนโด่งดังจากรายการInfinite Challenge ด้วยคาแรกเตอร์สดใสร่าเริง ปัจจุบันแม้งานบันเทิงจะไม่ถี่เท่าช่วงพีก แต่เธอยังคงอัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลและได้รับความสนใจจากแฟน ๆ เสมอ
ทิลลี นอร์วูด นักแสดง AI ที่เคยสร้างกระแสถกเถียงอย่างหนักในปี 2025 เตรียมก้าวสู่บทนำในภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกชื่อMisaligned ผลงานจากสตูดิโอParticle 6 โดยหนังถูกอธิบายว่าเป็นคอเมดี้ดราม่าแนว coming-of-age ที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลชื่อ “Tillyverse” เล่าเรื่อง AI ที่ไม่มีร่างกาย ไม่มีวัยเด็ก และไม่มีประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง แต่เริ่มเกิดความต้องการ ความทะเยอทะยาน และความเป็นมนุษย์หลังถูกบอตปริศนาจากดาร์กเว็บชักนำ โปรเจกต์นี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเบื้องต้น และถูกจับตามองอย่างมาก เพราะทิลลีเคยเป็นศูนย์กลางกระแสต่อต้านจากนักแสดง สหภาพ และคนทำหนังที่กังวลว่า AI จะเข้ามาแทนมนุษย์ในวงการสร้างสรรค์