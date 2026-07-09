“ธัญญ่า” โต้ทักขอโทษ “หนิง ปัทมา” เพราะงี่เง่าไปเอง ลั่นไม่ชัวร์ - ไม่มีหลักฐาน ไม่แตะ! เผยที่มาไลฟ์อาละวาด เพราะทนไม่ไหว (คลิป)

ยังดรามาไม่จบไม่สิ้น สำหรับกรณีที “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ออกมาเคลียร์สัมพันธ์ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์”โดยยืนยันว่าเป็นตนเองที่หาทางเข้าไปพูดคุยกับอีกฝ่าย ส่วนเรื่องความสัมพันธ์แล้วแต่จะคิด เพราะพูดอะไรออกไปก็คงไม่มีใครเชื่อ ต่อมาหนิงได้ออกมายันอีกครั้งว่าตนเองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเป็ก สัณณ์ชัย ต่อไปไม่รับงานจากเป็กอีกแล้ว รวมทั้งได้เผยว่า “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ส่งข้อความมาขอโทษ ซึ่งตนไม่ได้ติดใจอะไร
ดรามาระอุหลังจากที่น้องสาวธัญญ่า ออกมาโพสต์ฟาดลอยๆ ทำนองว่า พูดไม่หมด ทำไมไม่พูดว่าเป็นต้นเหตุทำให้ธัญญ่าลดสถานะเป็กเมื่อปีที่แล้ว
ล่าสุด “ธัญญ่า” ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ เผยว่าการที่ทักไปขอโทษอีกฝ่ายนั้น เป็นการขอโทษที่ไปสะกิดทำให้เกิดประเด็นขึ้น ไม่ได้หมายความว่างี่เง่าหรือเข้าใจผิดคิดไปเอง เพราะนิสัยส่วนตัวหากไม่รู้ความจริงหรือไม่มีหลักฐานชัดเจน ตนจะไม่มีวันแตะต้องหรือทำอะไรแน่นอน
-ทักไปขอโทษที่ทำให้เกิดกระแสข่าวล่าสุด
-แต่เรื่องปีที่แล้วก็มีเรื่องราวของมันอยู่
-ถ้าจำกันได้ เหตุการณ์เกิดไวมาก วันที่ 31 วันเกิดพี่เป็ก มีการเคลียร์ ขอโทษกันเรียบร้อย วันที่ 1 เคลียร์กับพี่เป็ก แล้วอาละวาด ก่อนมาไลฟ์ ประกาศในวันนั้น
-มันทนไม่ไหว นึกออกเปล่า ซึ่งทุกคนคงเห็นบรรยากาศไลฟ์วันนั้นว่าเป็นยังไง ด้วยความอัดอั้นของเรา มันอาละวาด เพราะโมโห ลงกับใครไม่ได้ ก็ลงกับพี่เป็กคนเดียว นางทำให้เรากลายเป็นคนขึ้นในเรื่องอะไรแบบนี้
-จริงๆ เป็นคนใจเย็นมาก ไม่ได้ฟาดใครง่ายๆ แต่ฟาดพี่เป็กบ่อย แกชอบทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ปวดหัว
-แต่มันควรจะจบดี พี่เป็กพูดก็ควรจบแล้ว ไม่อยากออกมาพูดหรอก พูดไปก็ต่อความยาวสาวความยืด
-ถ้ามีอะไรที่เราชัวร์แล้ว เราก็จะกล้าที่จะยืนยันสิ่งนั้น ถ้าไม่มีหลักฐานก็จะไม่แตะเลย
-อ้น ศรีพรรณ ซึ่งร่วมไลฟ์กับธัญญ่า เผยว่าทุกครั้งที่ธัญญ่าออกมา จะมีเหตุแห่งการกระทำ
-ธัญญ่า ยอมรับ 20 ปีเกิดเหตุมาเรื่อยๆ เราคิดว่าเลข 5 ต้องหยุดแล้ว จะไม่เกิดเหตุแบบนี้แล้ว แต่ดาวอะไรย้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้
-ก็ให้จบเถอะนะทุกคน เราไม่อยากให้เกิดเหตุทำร้ายกันไปมามากกว่านี้แล้ว
-ทุกคนก็พังกันหมด ความรู้สึกก็แย่กันหมด