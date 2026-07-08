“ปู มัณฑนา” เกินกว่าคำว่าสลิ้งแตก! โพสต์ฟาด 25 แคปชั่น ภายใน 1 ชม. หลังขึ้นศาลกรณีหมิ่น หนุ่ม กรรชัย

อั้นไม่ไหว! ยิ่งกว่าใช้คำว่า “สลิ้งแตก!” ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้คำว่า “เขื่อนแตก!” หรือมากกว่านั้น เพราะ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” จัดหนัก จัดเต็ม จัดแบบไม่พัก จัดไป 25 แคปชั่น หลากหลายสีสัน ยิ่งกว่า 7 วัน 7 ทรงซะอีก เพราะแต่ละโพสต์บอกเลยว่าเดาไม่ยากว่าหมายถึงใคร อาทิ “ความจริงเป็นยังไง กุว่าให้นายมึงไปคุยกับศาลดีกว่าจะได้รู้ว่าใครพูดจริง ใครพูดไม่จริง คุยผ่านมึงนี่ มันไปถึงนายมึง 100% หรือเปล่ากุก็ไม่รู้ แต่คุยกับศาลนี่ชัดเจนกว่าเยอะ #ความจริงพิสูจน์ได้ #พูดกันที่ศาล” หรือ “กูไม่น่าโง่ ปล่อยให้พวกตัวเหี้xหวังผลประโยชน์หลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ถือว่าเป็นค่าเรียนราคาแพง วันนี้ได้บทเรียนแล้ว ครั้งหน้าคงไม่มีใครหลอกกูได้ง่ายๆ อีก” รวมไปถึง “กูแพ้คดีอ่านข่าวกันจังทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของมึง แต่พอกูชนะเงียบเลยนะ มึงกลัวใช่ไหมคะ มึงกลัวแพ้ใช่ไหม” และอีกมากมาย
ย้อนกลับไปวันที่ 7 ก.ค. เจ้าตัวเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อไกล่เกลี่ยคดีที่ถูก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นโจทก์ฟ้องในคดีหมิ่นประมาท โดยเปิดใจกับสื่อมวลชนว่า การไกล่เกลี่ยครั้งนี้ว่ามีสัญญาณที่ดีจากหนุ่ม กรรชัย ที่ยินดีถอนฟ้อง ปู มัณฑนา ทั้ง 6 คดี หากจะหยุดพูดพาดพิงถึงตนและครอบครัว แต่ด้านทนายของ “หนุ่ม กรรชัย” แย้งกลับว่าอีกฝ่ายอาจจะเข้าใจในความหมายผิด พร้อมทิ้งท้ายว่า “ผมอยากจะฝากบอกเลยนะครับ ขัดเกลาด้วยใจแก้ไขด้วยการกระทำ แต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องแก้ไขด้วยคำพิพากษา”
และหลังจากเมื่อวาน จนมาถึงวันนี้ก็โพสต์ไม่หยุด!! จัดไป 25 แคปชั่นรัวๆ