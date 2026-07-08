“หนิง ปณิตา” เผยสภาพจิตใจ “ธัญญ่า” กลุ้มใจทุกวัน แจงเปลี่ยนชื่อเล่นไม่เกี่ยวดรามา คนชื่อ “หนิง”

“หนิง ปณิตา” เคลียร์เปลี่ยนชื่อเล่นเป็น ปณิ หรือ นิ๋ง ไม่เกี่ยวชื่อเดียวกับคู่กรณี “ธัญญ่า” แจงแค่ตัว ห เป็นกาลกิณีกับตน เผยสภาพจิตใจธัญญ่ากลุ้มใจทุกวัน ตนพาฮีลใจด้วยการพาไปกินขนม
ประกาศเปลี่ยนชื่อเล่นจาก “หนิง” เป็น “ปณิ”ก็ทำเอา “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ”ถูกโยงเข้าดรามาต่างๆ นานาว่าเพราะชื่อหนิงไปเหมือนกับชื่อคู่กรณีของ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ในตอนนี้ ซึ่งหนิงเคลียร์ที่มาของการเปลี่ยนชื่อเป็นปณิหรือนิ๋งว่า….
“เรียกว่าปณิค่ะ คือจริงๆ เรื่องนี้ไปดูดวงมา แล้วช่วงนี้พอมันจะมีอะไรกำลังจะดี มันก็จะมีเรื่องราวมาขัดบางอย่างมันไปไม่โฟลว์ อย่าง 3-4 วันที่ผ่านมา อยู่ๆ บ้านก็น้ำท่วมใต้ดิน ซึ่งยังหาสาเหตุไม่เจอ เข้าสู่วันที่ 4 แล้ว มันมีอะไรประหลาดๆ เราก็สายมูเนอะ เขาก็บอกว่าตัว 'ห' มันอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับดวงเรา เราก็คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดี
คือก่อนหน้านี้ตอนที่ท้องน้องณิริน ตอนแรกเกือบได้ลูกแฝด ก็ตั้งใจจะตั้งชื่อว่า ณิริน กับ ณิตา หรือไม่ก็ ปณิ ซึ่งส่วนใหญ่เราชอบแทนตัวเองกับเพื่อนๆ ว่า ปณิ อยู่แล้ว แล้วก็ไลฟ์เล่นกับ มะตูม (เตชินท์ พลอยเพชร) แหละ แล้วมะตูมพอเล่นกับนางทีไรก็เป็นเรื่องทุกที คือพูดจนเป็นเรื่อง คือจริงๆ เราไลฟ์เล่นกันเป็นประจำอยู่แล้ว”
ยันเปลี่ยนชื่อไม่เกี่ยวกับดรามา คนชื่อ “หนิง”
“ยืนยันตรงนี้เลยว่า ไม่เกี่ยวกับดรามาใดๆ ทั้งสิ้น อย่าลากไปเกี่ยวข้องเลยค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังติดเรียกชื่อตัวเองอยู่ สุดท้ายชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอก แต่หมอดูบอกว่าให้เป็น 2 พยางค์ และหาอะไรที่ไม่มีตัว 'ห' จะดีกว่า แล้วส่วนตัวหนิงไม่ได้คิดเรื่องใครจะมาโยงเลย
ที่โยงกันพี่ๆ สื่อนี่แหละ (หัวเราะ) ทุกวันนี้หนิงก็ยังแทนชื่อตัวเองเหมือนเดิม เอาจริงๆ มันก็ไม่ได้คุ้นถ้ากับคนอื่นข้างนอก แต่ถ้าเพื่อนในกลุ่มจะคุ้นอยู่แล้ว เพราะบางทีเขาก็เรียก ปณิ บางทีก็เรียกหนิง บางทีก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวค่ะ (เพราะมันมีข่าวหรือเปล่าคนเลยไปโยง?) มันอาจจะเป็นไปได้ ซึ่งจริงๆ ตัวหนิงเองไม่มีอะไรที่เกี่ยวกันกับการโยงดรามาอะไรใดๆ เลย”
แจงชื่อ “หนิง” ไม่ดีตรงที่มีตัว ห ซึ่งเป็นกาลกิณีกับตน
“มันมีแค่ตัว ห ซึ่งในตัวดวงของเรา ห มันไม่เหมาะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เขาบอกให้เขียนใหม่ให้เป็น หนิง ที่ตัด ห ออก แล้วใช้ น หนู สระอิ ง. งู และไม้จัตวา นิ๋ง แทนก็ได้ (ต้อง 2 พยางค์ด้วย?) ถ้าจริงๆ ได้ 2 พยางค์ก็จะดี แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อแหละ สุดท้ายแล้วมันก็คือจังหวะดวงเราเองนี่แหละ แต่ชื่อหนิงแบบเดิมก็ยังใช้ได้ ยังเรียกทุกอย่างได้เหมือนเดิม ที่เปลี่ยนคือเพื่อความสบายใจ เวลาเขียนเพจหรือคุย หนิงก็จะใช้ นิ๋ง เอา ส่วนพี่ธัญญ่าเรียกที่รักค่ะ ไม่อยากจะโชว์ แต่ชื่อนี้เราก็ใช้เกือบเดือนแล้วนะ มันคงช่วงจังหวะดวงแหละ”
เผยสภาพจิตใจ “ธัญญ่า”กลุ้มใจทุกวันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงนี้
“พี่ญ่าก็กลุ้มใจอยู่ทุกวันค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้พี่ญ่า แกก็ไม่ได้สบายใจเท่าไหร่ กลุ้มใจอยู่เหมือนกัน หนิงขออนุญาตแบบนี้แล้วกัน เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของพี่ญ่าเอง เดี๋ยวพี่ญ่าออกงานก็ให้พี่ญ่าตอบ เราในฐานะน้องคนสนิทและบ้านอยู่ติดกัน หนิงก็คอยเป็นกำลังใจให้ ส่งข้อความหา คอยเอ็นเตอร์เทนพี่เขา ตัวหนิงก็ทราบอยู่เรื่อยๆ โดยดีเทลทั้งหลายเดี๋ยวพี่ญ่าเองคงจะมีโอกาสมาเจอกับทุกคนแล้วมาตอบ หนิงขออนุญาตนิดนึง”
ฮีลใจ “ธัญญ่า” ด้วยการพาไปกินขนม
“ชวนกันหาขนมทาน ก็โอเค แค่คุยกันก็โอเคแล้ว หยอดกันไปมาก็สนุกดีค่ะ แกโอเคขึ้น แกมีกลุ่มเพื่อนๆ อยู่ด้วยกัน ไม่ได้มีอะไรค่ะ เดี๋ยวรอถามแกเองละกันว่าอย่างไร เรื่องของแก”